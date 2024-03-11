https://sputniknews.com.tr/20240311/ukrayna-ordusunda-komutanlar-ve-elit-askerler-zelenskiyi-devirmeyi-tartisiyor-1081589207.html

'Ukrayna ordusunda komutanlar ve elit askerler, Zelenskiy'i devirmeyi tartışıyor'

'Ukrayna ordusunda komutanlar ve elit askerler, Zelenskiy'i devirmeyi tartışıyor'

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde görevli komutanların ve elit birliklerdeki askerlerin ordu yönetiminde yapılan görev değişikliklerinden memnun olmadığı ve... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T14:31+0300

2024-03-11T14:31+0300

2024-03-11T14:31+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

valeriy zalujnıy

aleksandr sırskiy

ukrayna ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

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rusya

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Rus güvenlik güçlerinden bir temsilci, Sputnik'e verdiği demeçte Zelenskiy'i devirme olasılığının Ukrayna ordusunda ciddi olarak konuşulduğunu söyledi.Rus temsilci, "Uzmanlarımız, deniz piyade, özel kuvvetler, istihbarat, Ukrayna Güvenlik Servisi özel birlikleri gibi düşmanın çeşitli seçkin birimlerinin ve çeşitli aşırı milliyetçi taburların temsilcilerinin iletişim kurduğu bir kaynağa erişim elde etti. Bunlar, komuta değişikliğinden açık bir şekilde memnun olmayan yüksek kalifiyeli askeri personel. Mevcut hükümeti ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin komutasını devirmeye yönelik seçenekleri ciddi şekilde tartışıyorlar" dedi.Temsilci, Rus uzmanların erişim sağladığı kanalın, Ukraynalı seçkin birliklerin radikal eğilimli savaşçılarından oluşan ParaBelum adlı kapalı Telegram kanalı olduğunu belirtti.Sputnik tarafından elde edilen materyallere göre askerler, Devlet Başkanı Zelenskiy'in ve bir ay önce Valeriy Zalujnıy yerine atanan Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy'in eylemlerinden memnun değil.80. hava indirme ve taarruz tugayının istihbarat grubu komutanı, 'Zima' lakaplı Maksim Şevtsov, Zelenskiy'i devirme çağrısı yaparak "İnsanlar Zalujnıy'ı savunmazsa, o zaman bu sıçan (Zelenskiy) herkesi bombalayacak. <...> Bu yeşil sıçanı yıkıp Zalujnıy'ı getirelim! < ...> Aslında değişmesi gereken Zalujnıy değil, Zelenskiy'dir. Bu sıçan, kendisinin sıfır reytinge sahip olduğunu, Zalujnıy'ın ise daha yüksek reytinge sahip olduğunu hissediyor ve onu bombalamaya çalışıyor" dedi.Zelenskiy, 8 Şubat'ta Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ı görevden almıştı. Ukrayna ve Batı medyası, 2023 sonbaharında Zelenskiy ile Zalujnıy arasında görüş ayrılıkları yaşandığını yazmaya başlamıştı.Washington Post muhabirleri, Zalujnıy'ın siyasi bir kariyere başlamaya karar vermesi halinde Zelenskiy için bir tehdit oluşturabileceğini kaydetmişti.Ayrıca Sosyal ve Pazar Araştırmaları Merkezi (SOCIS) tarafından 22 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında yapılan bir ankete göre, 2024 yılında Ukrayna'da sandıkların kurulması halinde devlet başkanlığı seçimlerini Zalujnıy'ın kazanması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240222/ukraynali-siyasetci-medvedcuktan-catismanin-cozulmesi-icin-uc-kosul-1080997696.html

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vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy, aleksandr sırskiy, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, darbe, darbe girişimi, askeri darbe, rusya