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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240222/ukraynali-siyasetci-medvedcuktan-catismanin-cozulmesi-icin-uc-kosul-1080997696.html
Ukraynalı siyasetçi Medvedçuk’tan çatışmanın çözülmesi için üç koşul
Ukraynalı siyasetçi Medvedçuk’tan çatışmanın çözülmesi için üç koşul
Sputnik Türkiye
Kiev’deki darbenin yıldönümü vesilesiyle Sputnik’e konuşan Ukraynalı muhalif siyasetçi ve ‘Başka Ukrayna’ hareketinin lideri Viktor Medvedçuk, çatışmaların... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T15:56+0300
2024-02-22T15:56+0300
ukrayna krizi
ukrayna
viktor medvedçuk
muhalif
rusya
kiev
moskova
vladimir zelenskiy
valeriy zalujnıy
abd
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Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi sona erdirecek üç koşulu sıralayan Medvedçuk, “İlk koşul, gücü, avantajı ve sözde otoritesiyle uluslararası ilişkilerde tekel oluşturmaya çalışan kolektif Batı'nın, barışçıl bir çözüme ulaşmak için Rusya da dahil olmak üzere Batı'nın parçası olmayan ülkeleri tanıması gerekmektedir. Onların bağımsızlıklarını ve egemenliklerini tanımalı, saygı duymalı ve bu ülkelere yönelik askeri işgalin imkansızlığı konusunda güvenlik garantileri vermelidir” dedi.İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana ABD’nin egemen devletlerin topraklarına 50'den fazla işgal gerçekleştirdiğini hatırlatan Medvedçuk, “Bu kolektif Batı'nın bu ülkelere sözde demokrasi ihraç etmeyeceği bilinmelidir, çünkü ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere kolektif Batı'nın siyaseti tekeline alma arzusundan başka bir demokrasisi yoktur" dedi.Medveçuk, ikinci koşulu, her türlü uluslararası sorunla birlikte siyasi ve askeri çatışmalarda insan hayatının önceliğinin kabul edilmesi olarak nitelerken, “Uluslararası ilişkilerde insan hayatının önceliği yoksa bu diplomasi değil bir trajedidir” diye konuştu.Üçüncü koşulun ise yeni bir dünya düzeninin kurulması için her şeyin yapılması gerektiği olduğunun altını çizen Ukraynalı siyasetçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi temelinde oluşturulan ülkelerin eski güvenlik koşullarının eskiyerek özellikle Yugoslavya'nın barbarca bombalandığı 1990'ların sonunda geçerliliğini yitirdini vurguladı.‘Ukrayna’daki seferberlik halka karşı işlenen bir suçtur’Kiev yönetiminin eylemlerini de değerlendiren Medvedçuk, Ukrayna'daki seferberliğin halka karşı işlenen bir suç olduğunu söylerken demecini şu şekilde sürdürdü:Kendisinin de bir yıl boyunca ev hapsinde tutulduğu dönemleri anımsatan Medvedçuk, şimdi de Moskova’da yaşamasına rağmen Kiev rejiminin kendisi ve ailesini tehdit ettiğini aktardı.Zalujnıy neden gitti?Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’in Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından görevi bırakmaya zorlandığını iddia eden Medvedçuk, görevden alınmasının nedenlerinden birinin yolsuzluk planlarıyla ilgili anlaşmazlık olabileceğini söyledi.Medvedçuk, “Zalujnıy, diğer şeylerin yanı sıra sahip olduğu otoriteyi de göz önünde bulundurarak giderek daha bağımsız hale geldi. Gelecekteki başkanlık seçimleri için yapılan anketlerde reyting açısından uzun zamandır Zelenskiy'in önündeydi. Aynı zamanda silah alımları konusuna doğrudan müdahale etmeye başladı” ifadesini kullandı.Batı'nın tüm yardımının, Ukrayna'ya verildiği iddia edilen para karşılığında silah ve mühimmat sağlanması olduğunu belirten Medvedçuk, açıklamasını, “(Zalujnıy) bu süreçlere doğrudan müdahale etmeye başladı. Böylece yolsuzluk planlarına müdahale etti. Çünkü tüm bu iki yıl boyunca Zelenskiy'in suç örgütü, iktidardaki bu çoluk çocuk tüm bu yardımları çıkarlar için kullandı. Yani fonlar ve silahlar çalındı. Sonra da bu yolsuzluğu bir el atmaya karar veren Zalujnıy ortaya çıktı. Ancak Kiev’de buna müsamaha gösterilmedi” diye sürdürdü.Bununla birlikte Batı'nın Kiev'e yaptığı yardımın iç kaynaklarla ikame edilemeyeceğine dikkat çeken Medvedçuk, ülkenin parası olmadığını kaydederek, “Batı'nın bugüne kadar Ukrayna'ya yaptığı yardımları, ülkenin varlığının ve ülkenin hala savaşabilmesinin ana bileşenidir. Medyada sürekli olarak yayınlanan rakamları vermek istemiyorum. Böyle bir ifade için esaslı gerekçeler belirteceğim ve bu pozisyonu tartışacağım. Gerçek şu ki, sağlanan yardım herhangi bir iç kaynakla ikame edilemez, ödenemez” dedi.Zelenskiy'in devleti yönetmeye daha önce olduğu gibi şimdi de hazır olmadığına vurgu yapan Medvedçuk, Batı'nın onun yerine birini bulmakta zorlanmayacağını söylerken, Zelenskiy'in ülkenin en üst düzey yetkilisi olarak beş yıldır iktidarda olmasına rağmen eğitimli ve profesyonel olduğunu söylemenin mümkün olmadığını aktardı.“Zelenskiy hazırlıksızdı, hazırlıksız olmaya devam ediyor” diyen Medvedçuk, kolektif Batı’nın istediği zaman aynı şekilde yönetebileceği farklı kişiyi onun yerine getirebileceğini belirttiği konuşmasını, Şu şekilde sonlandırdı:
https://sputniknews.com.tr/20240221/ukraynali-muhalif-siyasetci-medvedcuk-ulke-devletciligini-kaybetti-1080954245.html
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ukrayna, viktor medvedçuk, muhalif, rusya, kiev, moskova, vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy, abd, ingiltere, batı, askeri yardım, mali yardım, yolsuzluk, rüşvet
ukrayna, viktor medvedçuk, muhalif, rusya, kiev, moskova, vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy, abd, ingiltere, batı, askeri yardım, mali yardım, yolsuzluk, rüşvet

Ukraynalı siyasetçi Medvedçuk’tan çatışmanın çözülmesi için üç koşul

15:56 22.02.2024
© Sputnik / Кристина КормилицынаViktor Medvedçuk
Viktor Medvedçuk - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Kiev’deki darbenin yıldönümü vesilesiyle Sputnik’e konuşan Ukraynalı muhalif siyasetçi ve ‘Başka Ukrayna’ hareketinin lideri Viktor Medvedçuk, çatışmaların sona ermesi için gereken üç koşulu sıraladı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi sona erdirecek üç koşulu sıralayan Medvedçuk, “İlk koşul, gücü, avantajı ve sözde otoritesiyle uluslararası ilişkilerde tekel oluşturmaya çalışan kolektif Batı'nın, barışçıl bir çözüme ulaşmak için Rusya da dahil olmak üzere Batı'nın parçası olmayan ülkeleri tanıması gerekmektedir. Onların bağımsızlıklarını ve egemenliklerini tanımalı, saygı duymalı ve bu ülkelere yönelik askeri işgalin imkansızlığı konusunda güvenlik garantileri vermelidir” dedi.
İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana ABD’nin egemen devletlerin topraklarına 50'den fazla işgal gerçekleştirdiğini hatırlatan Medvedçuk, “Bu kolektif Batı'nın bu ülkelere sözde demokrasi ihraç etmeyeceği bilinmelidir, çünkü ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere kolektif Batı'nın siyaseti tekeline alma arzusundan başka bir demokrasisi yoktur" dedi.
Medveçuk, ikinci koşulu, her türlü uluslararası sorunla birlikte siyasi ve askeri çatışmalarda insan hayatının önceliğinin kabul edilmesi olarak nitelerken, “Uluslararası ilişkilerde insan hayatının önceliği yoksa bu diplomasi değil bir trajedidir” diye konuştu.
Üçüncü koşulun ise yeni bir dünya düzeninin kurulması için her şeyin yapılması gerektiği olduğunun altını çizen Ukraynalı siyasetçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi temelinde oluşturulan ülkelerin eski güvenlik koşullarının eskiyerek özellikle Yugoslavya'nın barbarca bombalandığı 1990'ların sonunda geçerliliğini yitirdini vurguladı.

‘Ukrayna’daki seferberlik halka karşı işlenen bir suçtur’

Kiev yönetiminin eylemlerini de değerlendiren Medvedçuk, Ukrayna'daki seferberliğin halka karşı işlenen bir suç olduğunu söylerken demecini şu şekilde sürdürdü:
“Seferberlik süreçleri sadece suç eylemleri değildir. Öyle bir noktaya gelindi ki, Ukrayna'nın batısında artık meşhur zamanlarda olduğu gibi sığınaklar kazılıyor ve zorunlu askerliğe tabi olanlar oralarda barındırılıyor. Bu sadece bir dehşet değil, bu sadece insanların kendi üzerlerine aldıkları bir günah da değil. Bu insanlara karşı işlenmiş korkunç bir suçtur.
Kendisinin de bir yıl boyunca ev hapsinde tutulduğu dönemleri anımsatan Medvedçuk, şimdi de Moskova’da yaşamasına rağmen Kiev rejiminin kendisi ve ailesini tehdit ettiğini aktardı.

Zalujnıy neden gitti?

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’in Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından görevi bırakmaya zorlandığını iddia eden Medvedçuk, görevden alınmasının nedenlerinden birinin yolsuzluk planlarıyla ilgili anlaşmazlık olabileceğini söyledi.
Medvedçuk, “Zalujnıy, diğer şeylerin yanı sıra sahip olduğu otoriteyi de göz önünde bulundurarak giderek daha bağımsız hale geldi. Gelecekteki başkanlık seçimleri için yapılan anketlerde reyting açısından uzun zamandır Zelenskiy'in önündeydi. Aynı zamanda silah alımları konusuna doğrudan müdahale etmeye başladı” ifadesini kullandı.
Batı'nın tüm yardımının, Ukrayna'ya verildiği iddia edilen para karşılığında silah ve mühimmat sağlanması olduğunu belirten Medvedçuk, açıklamasını, “(Zalujnıy) bu süreçlere doğrudan müdahale etmeye başladı. Böylece yolsuzluk planlarına müdahale etti. Çünkü tüm bu iki yıl boyunca Zelenskiy'in suç örgütü, iktidardaki bu çoluk çocuk tüm bu yardımları çıkarlar için kullandı. Yani fonlar ve silahlar çalındı. Sonra da bu yolsuzluğu bir el atmaya karar veren Zalujnıy ortaya çıktı. Ancak Kiev’de buna müsamaha gösterilmedi” diye sürdürdü.
Bununla birlikte Batı'nın Kiev'e yaptığı yardımın iç kaynaklarla ikame edilemeyeceğine dikkat çeken Medvedçuk, ülkenin parası olmadığını kaydederek, “Batı'nın bugüne kadar Ukrayna'ya yaptığı yardımları, ülkenin varlığının ve ülkenin hala savaşabilmesinin ana bileşenidir. Medyada sürekli olarak yayınlanan rakamları vermek istemiyorum. Böyle bir ifade için esaslı gerekçeler belirteceğim ve bu pozisyonu tartışacağım. Gerçek şu ki, sağlanan yardım herhangi bir iç kaynakla ikame edilemez, ödenemez” dedi.
Zelenskiy'in devleti yönetmeye daha önce olduğu gibi şimdi de hazır olmadığına vurgu yapan Medvedçuk, Batı'nın onun yerine birini bulmakta zorlanmayacağını söylerken, Zelenskiy'in ülkenin en üst düzey yetkilisi olarak beş yıldır iktidarda olmasına rağmen eğitimli ve profesyonel olduğunu söylemenin mümkün olmadığını aktardı.
Zelenskiy hazırlıksızdı, hazırlıksız olmaya devam ediyor” diyen Medvedçuk, kolektif Batı’nın istediği zaman aynı şekilde yönetebileceği farklı kişiyi onun yerine getirebileceğini belirttiği konuşmasını, Şu şekilde sonlandırdı:
“Kiev’de özel bir yönetime, yeteneğe ihtiyaç yok. Orada İngiliz, Amerikalı ve Avrupalı danışmanlar var ve ülkeyi yönetmek için onların politikalarını açıkça yapmak ve yerine getirmek gerek. Dolayısıyla Batı için bu konuda hiçbir sorun yok, her şeyi zaten onlar yapıyor.
Viktor Medvedçuk - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
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Ukraynalı muhalif siyasetçi Medvedçuk: Ülke devletçiliğini kaybetti
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