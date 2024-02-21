https://sputniknews.com.tr/20240221/ukraynali-muhalif-siyasetci-medvedcuk-ulke-devletciligini-kaybetti-1080954245.html
Ukraynalı muhalif siyasetçi Medvedçuk: Ülke devletçiliğini kaybetti
Ukraynalı muhalif siyasetçi Medvedçuk: Ülke devletçiliğini kaybetti
Sputnik Türkiye
Ukraynalı muhalif siyasetçi ve ‘Başka Ukrayna’ hareketinin lideri Viktor Medvedçuk, Kiev’in son yıllardaki eylemlerinin Ukrayna’nın bir devlet olarak yok... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T12:34+0300
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2024-02-21T12:34+0300
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Ukrayna’daki darbenin 10. yılında Sputnik’e konuşan Medvedçuk, “Bir zamanlar bağımsız ve egemen olan Ukrayna bugün bağımsızlık ve egemenliğini kaybetti. Ukrayna’nın devletçiliğini kaybettiğini düşünüyorum. Bunu iddia etmek için yeterince argümanım var. Bir zamanlar Ukrayna denen araziye şimdi ‘Zelenskiy’in suç rejimi’ dışında başka bir şey demek mümkün değil” ifadesini kullandı.Ukrayna’nın bağımsızlık ve egemenliğini 2014’te kaybettiğini dile getiren Medvedçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna’da 22 Şubat 2014’te ABD’nin desteğiyle silahlı oluşumlar tarafından darbe gerçekleştirilmişti.Ukrayna parlamentosu yasa dışı olarak Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’i görevden aldı, radikaller de elinde silahla Devlet Başkanlığı Ofisi binasını işgal etti. Daha öncesine kadar iktidar ve muhalefet arasında imzalanan anlaşmaya garantörlük yapan Avrupa Birliği tüm bu olaylar karşısında sessiz kaldı.
https://sputniknews.com.tr/20240220/ukraynada-meydan-olaylarinin-10-yildonumu-belirtiler-olaylar-ve-sonuclar-1080883331.html
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viktor medvedçuk, ukrayna, muhalif, kiev, devlet, vladimir zelenskiy, darbe, maydan olayları, avrupa birliği
viktor medvedçuk, ukrayna, muhalif, kiev, devlet, vladimir zelenskiy, darbe, maydan olayları, avrupa birliği
Ukraynalı muhalif siyasetçi Medvedçuk: Ülke devletçiliğini kaybetti
Ukraynalı muhalif siyasetçi ve ‘Başka Ukrayna’ hareketinin lideri Viktor Medvedçuk, Kiev’in son yıllardaki eylemlerinin Ukrayna’nın bir devlet olarak yok olmasına yol açtığını belirtti.
Ukrayna’daki darbenin 10. yılında Sputnik’e konuşan Medvedçuk, “Bir zamanlar bağımsız ve egemen olan Ukrayna bugün bağımsızlık ve egemenliğini kaybetti. Ukrayna’nın devletçiliğini kaybettiğini düşünüyorum. Bunu iddia etmek için yeterince argümanım var. Bir zamanlar Ukrayna denen araziye şimdi ‘Zelenskiy’in suç rejimi’ dışında başka bir şey demek mümkün değil” ifadesini kullandı.
Ukrayna’nın bağımsızlık ve egemenliğini 2014’te kaybettiğini dile getiren Medvedçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ülkede baskılar başlayınca demokrasi ve hukuku öldürdüler. Sadece muhalif görüşten dolayı 25 binden fazla ceza davası açıldı. Tüm bunlar Zelenskiy’in suç rejimi döneminde oldu. Ekonomi çökünce de sosyal güvenliğin sonu geldi.
Ukrayna’da 22 Şubat 2014’te ABD’nin desteğiyle silahlı oluşumlar tarafından darbe
gerçekleştirilmişti.
Ukrayna parlamentosu yasa dışı olarak Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’i görevden aldı, radikaller de elinde silahla Devlet Başkanlığı Ofisi binasını işgal etti.
Daha öncesine kadar iktidar ve muhalefet arasında imzalanan anlaşmaya garantörlük yapan Avrupa Birliği tüm bu olaylar karşısında sessiz kaldı.