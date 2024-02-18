https://sputniknews.com.tr/20240218/ukrayna-ordusunun-kalesi-olarak-gorulen-avdeyevka-neden-bu-kadar-onemli-1080839504.html

Ukrayna ordusunun kalesi olarak görülen Avdeyevka, neden bu kadar önemli?

Ukrayna ordusunun kalesi olarak görülen Avdeyevka, neden bu kadar önemli?

Sputnik Türkiye

Rusya ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Avdeyevka kentini tümüyle ele geçirmesini değerlendiren Rus askeri uzman Koşkin, Rus kontrolü altındaki... 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T10:21+0300

2024-02-18T10:21+0300

2024-02-18T10:21+0300

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rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

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Sputnik'e demeç veren Askeri Siyaset Bilimciler Derneği Üyesi ve Rusya Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyasi Analiz ve Sosyal-Psikolojik Süreçler Bölüm Başkanı Andrey Koşkin, Ukrayna ordusunun kaybettiği Avdeyevka kentinin taşıdığı önemi anlattı.Son birkaç haftadır Ukrayna ordusunun kente doğru ilerleyen Rus birlikleri karşısında Avdeyevka'daki mevzilerini umutsuzca korumaya çalıştığını kaydeden Koşkin, bu süreçte yaşanan kayıplara rağmen Kiev'in Avdeyevka'yı elinde tutmaya bu kadar kararlı olmasının birkaç nedeninin olduğunu söyledi.'Ukrayna ordusu çekilecek, Ruslar batıya ilerleyecek'Kiev'e bağlı güçlerin Ukrayna'daki ihtilafının başladığı 2014 yılında şehrin kontrolünü ele geçirdiğine ve o zamandan beri Avdeyevka'yı güçlendirdiğine, kenti bir kaleye dönüştürmek için önemli miktarda kaynak ve çaba harcadığına dikkat çeken Koşkin, "Avdeyevka'daki Ukrayna topçuları, Donetsk'in civardaki yerleşim yerlerini 'nispeten hiç zarar görmeden' bombalayabiliyordu" dedi.Avdeyevka'nın özgürleştirilmesinin Rus kuvvetlerinin batıya doğru ilerlemesine imkan tanıyacağını belirten Koşkin, diğer taraftan Kiev rejimine bağlı güçlerin geri çekileceğini ve Rus kasaba ve şehirlerine karşı daha fazla saldırı düzenleyemeceğini vurguladı.'Nazi gücünün zaptedilemez kalesi olarak biliniyordu'Sputnik International muhabiri Russell Bentley de, son 10 yıldır Donetsk'teki sivil yerleşimlere yönelik saldırıların büyük bölümünün Avdeyevka'dan gerçekleştirildiğine dikkat çekti.Ukrayna ordusunun 21 Ocak'ta Donetsk'teki bir pazar yerine düzenlediği ve 27 kişinin hayatını kaybettiği saldırının da Avdeyevka'dan gerçekleştiğini söyleyen Bentley, "Avdeyevka, Nazi gücünün 'zaptedilemez kalesi' olarak biliniyordu ancak bu kalenin düşmeye başladığını da gördüm. Sivil ve asker olmak üzere birçok arkadaşım bunu göremedi. Fakat biz hayatta kalanlar, bu kalenin düştüğünü göreceğimize ya da arkadaşlarımız gibi çabalayarak öleceğimize dair yemin ettik. Bu yüzden bu zaferi ruhumda hissediyorum, zira biliyorum ki arkadaşlarım da bunu bugün kendi ruhlarında hissediyorlar, başka bir dünyada olsalar bile. Bugün bu sözümüzü tuttuk" diye konuştu.'Naziler, sivilleri hedef alamayacak kadar canlarını kurtarmakla meşguller'Bugün bu zaferi iliklerine kadar da hissettiğini söyleyen Bentley, "Zira Avdeyevka topçusunun kesintisiz uğultusu yerine sessizlik hakimdi. Bugün Donetsk'e hiçbir bombardıman yapılmadı. Bugün neredeyse on yıldır bizi Avdeyevka'dan bombalayan Naziler, sivilleri veya başkalarını hedef alamayacak kadar canlarını kurtarmakla meşguller" ifadelerini kullandı.Bugüne kadar edindikleri deneyimlere dayanarak Rus ordusunun her zaferinin ardından Nazilerin bunun acısını sivillerimizden çıkardığını ve önümüzdeki günlerde ne tür vahşetlerin bekleneceğini bildiklerini anlatan Bentley, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna ordusuna Avdeyevka’yı terk etme emri ne zaman verildi?Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Avdeyevka’nın alınmasıyla ilgili değerlendirmesinde, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy tarafından birliklerine ‘Avdeyevka’yı terk etme’ emrinin, bölgedeki Ukrayna birliklerinin kontrolsüz bir şekilde şehirden kaçmaya başlamasından sadece 24 saat sonra verildiğinin altını çizdi.Konaşenkov, açıklamasında, “Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy’in şehri terk etme emri, Ukrayna birliklerinin Avdeyevka’dan kontrolsüz bir şekilde kaçmaya başlamasından sadece bir gün sonra verildi” ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donetsk yakınlarındaki Avdeyevka'nın tamamen kontrol altına alındığını bildirmişti.Bakanlığa göre 31.75 kilometrekarelik alan Ukrayna ordusundan temizlenirken, Ukrayna tarafının sadece son 24 saat içinde Avdeyevka’daki çatışmalarda bin 500 askerini yitirdiği açıklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240217/soygu-avdeyevkanin-tamaminin-kontrol-altina-alindigini-bildirdi-1080837577.html

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