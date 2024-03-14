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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240314/trump-avrupa-ukrayna-icin-abd-kadar-harcama-yapmali-1081683756.html
Trump: Avrupa, Ukrayna için ABD kadar harcama yapmalı
Trump: Avrupa, Ukrayna için ABD kadar harcama yapmalı
Sputnik Türkiye
Daha önce Ukrayna’daki çatışmaları daha seçilmeden sona erdireceğini iddia eden eski ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın Ukrayna'nın finansmanı için kendi... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T11:40+0300
2024-03-14T11:40+0300
ukrayna krizi
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Başkanlık seçimlerine hazırlanan Trump, Newsmax TV kanalına verdiği demecinde, mevcut durumun ABD'ye haksızlık olduğunu düşünürken, “Yeniden başkan seçilmesi halinde Ukrayna'ya yönelik finansmanı kesip kesmeyeceği” sorusuna verdiği yanıtında, “Avrupa bizim ödediğimizin çok küçük bir kısmını ödüyor. Avrupa ülkelerinin toplamı ABD kadar finansman sağlamalı. Onlar bizden çok daha fazla tehlike altında. Avrupa Ukrayna için yaklaşık 100 milyar dolar daha az harcıyor. Bu Amerika'ya ve vergi mükelleflerimize haksızlıktır" ifadelerini kullandı.Trump daha önce, bu yılın kasım ayındaki ABD seçimlerini kazanması halinde, ittifakın geleceğini görüşmek üzere Haziran 2025'te bir NATO Zirvesi düzenleyebileceğinin sinyalini vermişti.Güney Carolina eyaletinde destekçilerinin düzenlediği bir mitingde konuşan siyasetçi, daha önce başkan olduğu dönemde NATO'daki adı açıklanmayan ‘büyük bir ülkenin’ başkanının kendisine bir Rus saldırısı durumunda ABD'nin ittifaka savunma sağlayıp sağlamayacağını sorduğunu açıklamış, ‘NATO ülkelerinin savunmaya yeterince katkıda bulunmaması nedeniyle ABD olarak buna yanaşmayacakları’ yanıtını verdiğini belirtmişti.Trump, “Onların (Rusya) ne halt etmek istiyorlarsa yapmalarını onaylayacağım” diye eklemişti.Trump ayrıca ittifakın performansından duyduğu memnuniyetsizliği de dile getirmiş, Avrupalı ortakların kendi güvenlikleri için daha fazla mali sorumluluk almamaları halinde ABD'yi NATO’dan çekmekle tehdit etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Moskova'nın NATO ülkelerine saldırmayacağını, bunun bir anlamı olmadığını ayrıntılı bir şekilde açıklamış, Batılı siyasetçilerin dikkatleri iç sorunlardan başka yöne çekmek için düzenli olarak hayali bir Rus tehdidiyle halklarını korkuttuklarını vurgulamıştı.“Okuyan ve akıllı insanların bunun sahte olduğunu gayet iyi anladığını” belirten Putin, Batılı ülkelerin Rusya'nın Ukrayna ile çatışmada stratejik yenilgiye uğramasının imkansız olduğunu anlamaya başladığını, bu nedenle Rusya diyaloğa hazırken bir sonraki adımlarını düşünmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240309/avrupa-abdnin-natodan-cekilmesi-senaryosuna-hazirlanmali-1081547436.html
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donald trump, abd başkanlık seçimleri, ukrayna, avrupa, avrupa birliği, kiev, mali yardım, nato
donald trump, abd başkanlık seçimleri, ukrayna, avrupa, avrupa birliği, kiev, mali yardım, nato

Trump: Avrupa, Ukrayna için ABD kadar harcama yapmalı

11:40 14.03.2024
© AA / Celal GüneşEski ABD Başkanı Donald Trump
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
© AA / Celal Güneş
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Daha önce Ukrayna’daki çatışmaları daha seçilmeden sona erdireceğini iddia eden eski ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın Ukrayna'nın finansmanı için kendi ülkesi kadar harcama yapması gerektiğini söylerken, bu tutumunu, kıtanın ABD’den daha fazla tehlike altında olmasıyla açıkladı.
Başkanlık seçimlerine hazırlanan Trump, Newsmax TV kanalına verdiği demecinde, mevcut durumun ABD'ye haksızlık olduğunu düşünürken, “Yeniden başkan seçilmesi halinde Ukrayna'ya yönelik finansmanı kesip kesmeyeceği” sorusuna verdiği yanıtında, “Avrupa bizim ödediğimizin çok küçük bir kısmını ödüyor. Avrupa ülkelerinin toplamı ABD kadar finansman sağlamalı. Onlar bizden çok daha fazla tehlike altında. Avrupa Ukrayna için yaklaşık 100 milyar dolar daha az harcıyor. Bu Amerika'ya ve vergi mükelleflerimize haksızlıktır" ifadelerini kullandı.
Trump daha önce, bu yılın kasım ayındaki ABD seçimlerini kazanması halinde, ittifakın geleceğini görüşmek üzere Haziran 2025'te bir NATO Zirvesi düzenleyebileceğinin sinyalini vermişti.
Güney Carolina eyaletinde destekçilerinin düzenlediği bir mitingde konuşan siyasetçi, daha önce başkan olduğu dönemde NATO'daki adı açıklanmayan ‘büyük bir ülkenin’ başkanının kendisine bir Rus saldırısı durumunda ABD'nin ittifaka savunma sağlayıp sağlamayacağını sorduğunu açıklamış, ‘NATO ülkelerinin savunmaya yeterince katkıda bulunmaması nedeniyle ABD olarak buna yanaşmayacakları’ yanıtını verdiğini belirtmişti.
Trump, “Onların (Rusya) ne halt etmek istiyorlarsa yapmalarını onaylayacağım” diye eklemişti.
Trump ayrıca ittifakın performansından duyduğu memnuniyetsizliği de dile getirmiş, Avrupalı ortakların kendi güvenlikleri için daha fazla mali sorumluluk almamaları halinde ABD'yi NATO’dan çekmekle tehdit etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Moskova'nın NATO ülkelerine saldırmayacağını, bunun bir anlamı olmadığını ayrıntılı bir şekilde açıklamış, Batılı siyasetçilerin dikkatleri iç sorunlardan başka yöne çekmek için düzenli olarak hayali bir Rus tehdidiyle halklarını korkuttuklarını vurgulamıştı.
Okuyan ve akıllı insanların bunun sahte olduğunu gayet iyi anladığını” belirten Putin, Batılı ülkelerin Rusya'nın Ukrayna ile çatışmada stratejik yenilgiye uğramasının imkansız olduğunu anlamaya başladığını, bu nedenle Rusya diyaloğa hazırken bir sonraki adımlarını düşünmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
NATO ve AB Rusya ile Çin'e karşı işbirliğinin artırılması için ortak bildiri imzaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2024
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‘Avrupa, ABD'nin NATO'dan çekilmesi senaryosuna hazırlanmalı’
9 Mart, 19:53
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