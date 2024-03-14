https://sputniknews.com.tr/20240314/trump-avrupa-ukrayna-icin-abd-kadar-harcama-yapmali-1081683756.html

Trump: Avrupa, Ukrayna için ABD kadar harcama yapmalı

Trump: Avrupa, Ukrayna için ABD kadar harcama yapmalı

Sputnik Türkiye

Daha önce Ukrayna’daki çatışmaları daha seçilmeden sona erdireceğini iddia eden eski ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın Ukrayna'nın finansmanı için kendi... 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T11:40+0300

2024-03-14T11:40+0300

2024-03-14T11:40+0300

ukrayna krizi

donald trump

abd başkanlık seçimleri

ukrayna

avrupa

avrupa birliği

kiev

mali yardım

nato

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/19/1081070763_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_d73b94ea3109d832e2d92a16a192b314.jpg

Başkanlık seçimlerine hazırlanan Trump, Newsmax TV kanalına verdiği demecinde, mevcut durumun ABD'ye haksızlık olduğunu düşünürken, “Yeniden başkan seçilmesi halinde Ukrayna'ya yönelik finansmanı kesip kesmeyeceği” sorusuna verdiği yanıtında, “Avrupa bizim ödediğimizin çok küçük bir kısmını ödüyor. Avrupa ülkelerinin toplamı ABD kadar finansman sağlamalı. Onlar bizden çok daha fazla tehlike altında. Avrupa Ukrayna için yaklaşık 100 milyar dolar daha az harcıyor. Bu Amerika'ya ve vergi mükelleflerimize haksızlıktır" ifadelerini kullandı.Trump daha önce, bu yılın kasım ayındaki ABD seçimlerini kazanması halinde, ittifakın geleceğini görüşmek üzere Haziran 2025'te bir NATO Zirvesi düzenleyebileceğinin sinyalini vermişti.Güney Carolina eyaletinde destekçilerinin düzenlediği bir mitingde konuşan siyasetçi, daha önce başkan olduğu dönemde NATO'daki adı açıklanmayan ‘büyük bir ülkenin’ başkanının kendisine bir Rus saldırısı durumunda ABD'nin ittifaka savunma sağlayıp sağlamayacağını sorduğunu açıklamış, ‘NATO ülkelerinin savunmaya yeterince katkıda bulunmaması nedeniyle ABD olarak buna yanaşmayacakları’ yanıtını verdiğini belirtmişti.Trump, “Onların (Rusya) ne halt etmek istiyorlarsa yapmalarını onaylayacağım” diye eklemişti.Trump ayrıca ittifakın performansından duyduğu memnuniyetsizliği de dile getirmiş, Avrupalı ortakların kendi güvenlikleri için daha fazla mali sorumluluk almamaları halinde ABD'yi NATO’dan çekmekle tehdit etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Moskova'nın NATO ülkelerine saldırmayacağını, bunun bir anlamı olmadığını ayrıntılı bir şekilde açıklamış, Batılı siyasetçilerin dikkatleri iç sorunlardan başka yöne çekmek için düzenli olarak hayali bir Rus tehdidiyle halklarını korkuttuklarını vurgulamıştı.“Okuyan ve akıllı insanların bunun sahte olduğunu gayet iyi anladığını” belirten Putin, Batılı ülkelerin Rusya'nın Ukrayna ile çatışmada stratejik yenilgiye uğramasının imkansız olduğunu anlamaya başladığını, bu nedenle Rusya diyaloğa hazırken bir sonraki adımlarını düşünmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240309/avrupa-abdnin-natodan-cekilmesi-senaryosuna-hazirlanmali-1081547436.html

ukrayna

avrupa birliği

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd başkanlık seçimleri, ukrayna, avrupa, avrupa birliği, kiev, mali yardım, nato