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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240314/kieve-yardimlarini-surduren-yunanistandan-kotu-haber-ukrayna-sifiri-tuketti-1081695791.html
Kiev’e yardımlarını sürdüren Yunanistan: Ukrayna sıfırı tüketti
Kiev’e yardımlarını sürdüren Yunanistan: Ukrayna sıfırı tüketti
Sputnik Türkiye
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Ukrayna'daki durumu korkunç olarak nitelendirdiği konuşmasında, “Durum artık sıfır noktasına ulaştı”... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T16:52+0300
2024-03-14T18:41+0300
ukrayna krizi
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yunanistan dışişleri bakanlığı
yorgo gerapetritis
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Dedeağaç'ta düzenlenen Doğu Makedonya ve Trakya Forumu'nda uluslararası gündemi değerlendiren Gerapetritis, Ukrayna'ya Yunan askeri gönderilmeyeceğini de vurgularken, ancak Atina 'nın Kiev'i desteklemeye devam edeceğini söyledi.Değerlendirmesine, “Ukrayna'daki durumun korkunç, acımasız olduğunu söylemek istiyorum ve bugün basmakalıp bir söz gibi görünebileceğini biliyorum” ifadeleriyle başlayan Yunan bakan, sözlerini, “Ancak durum Ukrayna için çok zor ve sıfır noktasına ulaştı. Ayrıca Rus saldırıları yoğunlaşarak devam ediyor” diye sürdürdü.‘Ukrayna’ya destek Yunanistan için ulusal görev’Ukrayna’nın zaman geçtikçe kendini çok daha da zor bir durumda bulduğunun altını çizen Gerapetritis, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:Gerapetritis, Ukrayna'ya lojistik yardım dışında bir destek sağlama düşüncesi olup olmadığı sorusuna ise, “Askeri birlikleri kastediyorsanız, herhangi bir misyon olmayacak" yanıtını verirken, Yunanistan’ın birliklerini oraya göndermeyeceğini, ancak Ukrayna’yı güçlendirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçtiğimiz hafta Bükreş’te düzenlenen Avrupa Halk Partisi (EPP) konferansında Rusya’yı 'Avrupa’nın düşmanı’ olarak tanımlamış, Ukrayna’ya gerektiği kadar destek vermeye devam edeceğine söz vermişti.Miçotakis, “Avrupa için bu karanlık zamanda biz, Ukrayna’yı birleşik bir cepheyle destekleme kararlılığımızı ortaya koyduk, düşmanlarımız muhtemelen bunu beklemiyordu. Biz, Ukrayna’yı ekonomik ve askeri açıdan desteklemeye devam ediyoruz” diye konuşmuştu.Konuşmasında, yakın zamanda gerçekleştirdiği Odessa ziyaretine de değinen Miçotakis, ‘Rus füzesinin, kendisinin (Vladimir Zelenskiy ile) ziyaret ettikleri sırada limana isabet ettiğini’ ancak bu olayın Kiev’i desteklemeye yönelik duruşunu etkilemeyeceğini vurguladı.Miçotakis, “Bizi korkutamazsınız, biz gerektiği kadar Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğiz. Ve elbette bu kararda kesinlikle birlik olarak kalacağız” ifadelerini kullandı.Yunanistan Hükümet Sözcüsü, bugünkü basın toplantısında Miçotakis’in Ukrayna lideri Vladimir Zelesnkiy ile birlikte Odessa’daki liman bölgesinde yaptıkları gezi sırasında siren sesleri duyulduğunu, ‘Yunan heyetinin konvoy halinde uzaklaşırken, yakınlarda füze atışlarından kaynaklanan güçlü bir patlamanın meydana geldiğini’ söylemişti. Bununla birlikte Sözcü, herhangi bir ayrıntı vermekten ve olayı yorumlamaktan çekinmişti.Zaharova: Yunan Direnişi'nin anısına ihanet etme KiryakosYunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Rusya’nın Avrupa’nın ‘düşmanı’ olduğu ve Ukrayna’ya gerektiği kadar destek vermeye devam edecekleri’ yönündeki açıklamasına Telegram kanalından yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Miçotakis’e Yunan Direniş hareketinin anısına ihanet etmemesi çağrısında bulunmuştu.Zaharova, "Sovyet/Rus okulunda, her öğrenci için olağan olan müzik dersinde Mikis Theodorakis'in eserlerini işledik. Hem müziğini hem de kaderini biliyordum. O da Avrupa'nın, Nazi Avrupasının düşmanıydı. Yunan Direnişinin anısına ihanet etmeyin Kiryakos!” ifadelerini kullandı.Moskova'nın ne Atina'ya ne de diğer Avrupa ülkelerine göz dağı vermediğini ve Rusya tarafının da Nazizmin tezahürlerine katlanma niyetinde olmadığına vurgu yapan Zaharova, “Avrupa hep aynı değildi. Üçüncü Reich de Avrupa'ydı. İşte böyle bir Nazi Avrupasına her zaman düşman olacağız” ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240110/blinkenin-micotakisten-ukraynaya-yeni-silah-sevkiyati-talep-ettigi-iddiasi-1079495656.html
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yunanistan, ukrayna, abd, yunanistan dışişleri bakanlığı, yorgo gerapetritis, kiev, askeri yardım, rusya

Kiev’e yardımlarını sürdüren Yunanistan: Ukrayna sıfırı tüketti

16:52 14.03.2024 (güncellendi: 18:41 14.03.2024)
© AP Photo / Virginia MayoYunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis
Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Ukrayna'daki durumu korkunç olarak nitelendirdiği konuşmasında, “Durum artık sıfır noktasına ulaştı” ifadelerini kullandı.
Dedeağaç'ta düzenlenen Doğu Makedonya ve Trakya Forumu'nda uluslararası gündemi değerlendiren Gerapetritis, Ukrayna'ya Yunan askeri gönderilmeyeceğini de vurgularken, ancak Atina 'nın Kiev'i desteklemeye devam edeceğini söyledi.
Değerlendirmesine, “Ukrayna'daki durumun korkunç, acımasız olduğunu söylemek istiyorum ve bugün basmakalıp bir söz gibi görünebileceğini biliyorum” ifadeleriyle başlayan Yunan bakan, sözlerini, “Ancak durum Ukrayna için çok zor ve sıfır noktasına ulaştı. Ayrıca Rus saldırıları yoğunlaşarak devam ediyor” diye sürdürdü.

‘Ukrayna’ya destek Yunanistan için ulusal görev’

Ukrayna’nın zaman geçtikçe kendini çok daha da zor bir durumda bulduğunun altını çizen Gerapetritis, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:
“Uluslararası toplum dayanışmasını ifade ediyor, ancak bu yeterli olmuyor. Yunanistan için Ukrayna'yı siyasi ve askeri olarak tüm imkanlarla desteklemek mutlak bir gereklilik ve ulusal bir görevdir.
Gerapetritis, Ukrayna'ya lojistik yardım dışında bir destek sağlama düşüncesi olup olmadığı sorusuna ise, “Askeri birlikleri kastediyorsanız, herhangi bir misyon olmayacak" yanıtını verirken, Yunanistan’ın birliklerini oraya göndermeyeceğini, ancak Ukrayna’yı güçlendirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçtiğimiz hafta Bükreş’te düzenlenen Avrupa Halk Partisi (EPP) konferansında Rusya’yı 'Avrupa’nın düşmanı’ olarak tanımlamış, Ukrayna’ya gerektiği kadar destek vermeye devam edeceğine söz vermişti.
Miçotakis, “Avrupa için bu karanlık zamanda biz, Ukrayna’yı birleşik bir cepheyle destekleme kararlılığımızı ortaya koyduk, düşmanlarımız muhtemelen bunu beklemiyordu. Biz, Ukrayna’yı ekonomik ve askeri açıdan desteklemeye devam ediyoruz” diye konuşmuştu.
Konuşmasında, yakın zamanda gerçekleştirdiği Odessa ziyaretine de değinen Miçotakis, ‘Rus füzesinin, kendisinin (Vladimir Zelenskiy ile) ziyaret ettikleri sırada limana isabet ettiğini’ ancak bu olayın Kiev’i desteklemeye yönelik duruşunu etkilemeyeceğini vurguladı.
Miçotakis, “Bizi korkutamazsınız, biz gerektiği kadar Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğiz. Ve elbette bu kararda kesinlikle birlik olarak kalacağız” ifadelerini kullandı.
Yunanistan Hükümet Sözcüsü, bugünkü basın toplantısında Miçotakis’in Ukrayna lideri Vladimir Zelesnkiy ile birlikte Odessa’daki liman bölgesinde yaptıkları gezi sırasında siren sesleri duyulduğunu, ‘Yunan heyetinin konvoy halinde uzaklaşırken, yakınlarda füze atışlarından kaynaklanan güçlü bir patlamanın meydana geldiğini’ söylemişti. Bununla birlikte Sözcü, herhangi bir ayrıntı vermekten ve olayı yorumlamaktan çekinmişti.

Zaharova: Yunan Direnişi'nin anısına ihanet etme Kiryakos

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Rusya’nın Avrupa’nın ‘düşmanı’ olduğu ve Ukrayna’ya gerektiği kadar destek vermeye devam edecekleri’ yönündeki açıklamasına Telegram kanalından yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Miçotakis’e Yunan Direniş hareketinin anısına ihanet etmemesi çağrısında bulunmuştu.
Zaharova, "Sovyet/Rus okulunda, her öğrenci için olağan olan müzik dersinde Mikis Theodorakis'in eserlerini işledik. Hem müziğini hem de kaderini biliyordum. O da Avrupa'nın, Nazi Avrupasının düşmanıydı. Yunan Direnişinin anısına ihanet etmeyin Kiryakos!” ifadelerini kullandı.
Moskova'nın ne Atina'ya ne de diğer Avrupa ülkelerine göz dağı vermediğini ve Rusya tarafının da Nazizmin tezahürlerine katlanma niyetinde olmadığına vurgu yapan Zaharova, “Avrupa hep aynı değildi. Üçüncü Reich de Avrupa'ydı. İşte böyle bir Nazi Avrupasına her zaman düşman olacağız” ifadelerine yer verdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (sağda) Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
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10 Ocak, 11:33
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