https://sputniknews.com.tr/20240129/yunanistanda-kiev-yardimlarina-tepkiler-buyuyor-1080152972.html

Yunanistan'da Kiev yardımlarına tepkiler büyüyor

Yunanistan'da Kiev yardımlarına tepkiler büyüyor

Ülkedeki siyasi sahnenin sağında olduğu bilinen Yunanistan'da ‘Elliniki Lisi’ (Yunan Çözümü) Partisi’nin başkanı Kiriakos Velopulos, Ukrayna TIR’larının Yunan... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T12:10+0300

2024-01-29T12:10+0300

2024-01-29T12:10+0300

ukrayna krizi

yunanistan

ukrayna

askeri yardım

silah

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avrupa birliği

abd

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X sosyal medya paylaşımında, Ukrayna'ya yapılan yardımları değerlendiren Velopulos, “Bütün bunlar doğruysa olay büyüyor ve daha tehlikeli hal alıyor… Ukrayna plakalı TIR’lar, Kechries’teki mühimmat depolarını boşaltıyor. Bir günde 17’den fazla TIR yola çıkıyor, Ukrayna plakalı kamyonlar oradan (askeri depolardan) sürekli malzeme taşıyor” diye yazdı.Sadece 15 Ocak günü 17’den fazla TIR'ın fark edildiğine dikkat çeken Yunan siyasetçi, aldığı bilgilere göre benzer durumun sonraki günlerde de yaşandığına vurgu yaptığı açıklamasını, “Bütün bunlar doğruysa bu vatana ihanettir” diye sonlandırdı.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan’a elindeki silahı, ek 200 milyon dolarlık askeri yardım karşılığında Ukrayna’ya teslim etme veya satma teklifinde bulunmuştu.Blinken, Miçotakis'e gönderdiği mektupta, ABD’nin Yunan hükümetine yaklaşık 8.6 milyar dolar karşılığında F-35 uçaklarının olası satışını ve silah transferini onaylamaya karar verdiğini de bildirdi.Bununla birlikte Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan bölge turu çerçevesinde Girit Adası'nda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelen Blinken’in Ukrayna'ya yeni silah tedariki konusunda ültimatom verdiği iddia edilmişti.Yunan haber portalı Newsbreak’in ‘Blinken'den Miçotakis'e Ukrayna'ya yeni silahlar konusunda ültimatom’ başlıklı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 6 Ocak'ta Yunanistan'a yaptığı ziyaret sırasında Miçotakis'ten Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı yapmasını talep etti.

https://sputniknews.com.tr/20240127/abdden-ukraynaya-yardim-etme-karsiliginda-yunanistana-200-milyon-dolarlik-ek-yardim-teklifi-1080094496.html

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yunanistan, ukrayna, askeri yardım, silah, avrupa, avrupa birliği, abd