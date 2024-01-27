https://sputniknews.com.tr/20240127/abdden-ukraynaya-yardim-etme-karsiliginda-yunanistana-200-milyon-dolarlik-ek-yardim-teklifi-1080094496.html
ABD'den Ukrayna'ya yardım etme karşılığında Yunanistan'a 200 milyon dolarlık ek yardım teklifi
ABD'den Ukrayna'ya yardım etme karşılığında Yunanistan'a 200 milyon dolarlık ek yardım teklifi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Yunanistan'a 200 milyon dolar karşılığında Kiev'e silah göndermesini önerdi. 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T12:20+0300
2024-01-27T12:20+0300
2024-01-27T12:20+0300
ukrayna krizi
abd
abd dışişleri bakanlığı
antony blinken
yunanistan
kiryakos miçotakis
ukrayna
kc-135
f-35
türkiye
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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e gönderdiği mektupta, Yunanistan'ın Ukrayna'ya silah transferi ya da satışı yapmasını ve bunun karşılığında Amerika'nın Atina'ya 200 milyon dolara kadar ek yardım sağlama olasılığını araştırmasını önerdi.Blinken, Miçotakis'e Dışişleri Bakanlığı'nın Yunan hükümetine yaklaşık 8.6 milyar dolar karşılığında F-35 uçaklarının olası satışını ve silah transferini onaylamaya karar verdiğini de bildirdi.Blinken söz konusu mektupta şu sözleri kaydetti:Blinken ayrıca Yunanistan'ın KC-135 yakıt ikmal uçağı talebini değerlendirme sözü verdi.Yunan basınında çıkan haberlere göre Miçotakis'in Blinken'e bir mektupla yanıt vereceği ve bu mektupta üstü kapalı bir şekilde Türkiye'nin F-16'larla takviye edilmesi konusu gündeme getireceği öne sürülürken Başbakan'ın mektubunda Atina'nın, ittifak üyelerinin güvenlik kaygılarını dikkate alacak şekilde müttefik savunma yeteneklerinin güçlendirilmesini memnuniyetle karşıladığını da dile getireceği iddia edildi.Geçen hafta Dışişleri Bakanı Antony Blinken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmüş ve taraflar, NATO müttefikleri olarak ortak değerlerinin ve Yunanistan'ın çok çeşitli meselelerin çözümünde temel ortaklığının altını çizmiştiler.
https://sputniknews.com.tr/20240127/abd-disisleri-bakanligindan-yunanistana-f-35-satisina-onay-1080090863.html
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abd, abd dışişleri bakanlığı, antony blinken, yunanistan, kiryakos miçotakis, ukrayna, kc-135, f-35, türkiye, f-16
abd, abd dışişleri bakanlığı, antony blinken, yunanistan, kiryakos miçotakis, ukrayna, kc-135, f-35, türkiye, f-16
ABD'den Ukrayna'ya yardım etme karşılığında Yunanistan'a 200 milyon dolarlık ek yardım teklifi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Yunanistan'a 200 milyon dolar karşılığında Kiev'e silah göndermesini önerdi.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e gönderdiği mektupta, Yunanistan'ın Ukrayna'ya silah transferi ya da satışı yapmasını ve bunun karşılığında Amerika'nın Atina'ya 200 milyon dolara kadar ek yardım sağlama olasılığını araştırmasını önerdi.
Blinken, Miçotakis'e Dışişleri Bakanlığı'nın Yunan hükümetine yaklaşık 8.6 milyar dolar karşılığında F-35 uçaklarının olası satışını ve silah transferini onaylamaya karar verdiğini de bildirdi.
Blinken söz konusu mektupta şu sözleri kaydetti:
Yunanistan'ın Ukrayna'ya transfer edebileceği ya da satabileceği savunma teçhizatları ile ilgilenmeye devam ediyoruz. Bu teçhizatların Ukrayna'nın ilgisini çekmesi halinde ve ABD hükümetinin bu mühimmatın durumuna ilişkin değerlendirmesini beklerken, Yunanistan için 200 milyon dolara kadar ek yabancı askeri finansman fonu potansiyelini araştırabiliriz.
Blinken ayrıca Yunanistan'ın KC-135 yakıt ikmal uçağı talebini değerlendirme sözü verdi.
Yunan basınında çıkan haberlere göre Miçotakis'in Blinken'e bir mektupla yanıt vereceği ve bu mektupta üstü kapalı bir şekilde Türkiye'nin F-16'larla takviye edilmesi konusu gündeme getireceği öne sürülürken Başbakan'ın mektubunda Atina'nın, ittifak üyelerinin güvenlik kaygılarını dikkate alacak şekilde müttefik savunma yeteneklerinin güçlendirilmesini memnuniyetle karşıladığını da dile getireceği iddia edildi.
Geçen hafta Dışişleri Bakanı Antony Blinken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmüş ve taraflar, NATO müttefikleri olarak ortak değerlerinin ve Yunanistan'ın çok çeşitli meselelerin çözümünde temel ortaklığının altını çizmiştiler.