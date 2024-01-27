https://sputniknews.com.tr/20240127/abdden-ukraynaya-yardim-etme-karsiliginda-yunanistana-200-milyon-dolarlik-ek-yardim-teklifi-1080094496.html

ABD'den Ukrayna'ya yardım etme karşılığında Yunanistan'a 200 milyon dolarlık ek yardım teklifi

ABD'den Ukrayna'ya yardım etme karşılığında Yunanistan'a 200 milyon dolarlık ek yardım teklifi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Yunanistan'a 200 milyon dolar karşılığında Kiev'e silah göndermesini önerdi. 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T12:20+0300

2024-01-27T12:20+0300

2024-01-27T12:20+0300

ukrayna krizi

abd

abd dışişleri bakanlığı

antony blinken

yunanistan

kiryakos miçotakis

ukrayna

kc-135

f-35

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/07/1079399485_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_8780e703d027b31065b0cadff9cb3eab.jpg

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e gönderdiği mektupta, Yunanistan'ın Ukrayna'ya silah transferi ya da satışı yapmasını ve bunun karşılığında Amerika'nın Atina'ya 200 milyon dolara kadar ek yardım sağlama olasılığını araştırmasını önerdi.Blinken, Miçotakis'e Dışişleri Bakanlığı'nın Yunan hükümetine yaklaşık 8.6 milyar dolar karşılığında F-35 uçaklarının olası satışını ve silah transferini onaylamaya karar verdiğini de bildirdi.Blinken söz konusu mektupta şu sözleri kaydetti:Blinken ayrıca Yunanistan'ın KC-135 yakıt ikmal uçağı talebini değerlendirme sözü verdi.Yunan basınında çıkan haberlere göre Miçotakis'in Blinken'e bir mektupla yanıt vereceği ve bu mektupta üstü kapalı bir şekilde Türkiye'nin F-16'larla takviye edilmesi konusu gündeme getireceği öne sürülürken Başbakan'ın mektubunda Atina'nın, ittifak üyelerinin güvenlik kaygılarını dikkate alacak şekilde müttefik savunma yeteneklerinin güçlendirilmesini memnuniyetle karşıladığını da dile getireceği iddia edildi.Geçen hafta Dışişleri Bakanı Antony Blinken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmüş ve taraflar, NATO müttefikleri olarak ortak değerlerinin ve Yunanistan'ın çok çeşitli meselelerin çözümünde temel ortaklığının altını çizmiştiler.

https://sputniknews.com.tr/20240127/abd-disisleri-bakanligindan-yunanistana-f-35-satisina-onay-1080090863.html

yunanistan

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd dışişleri bakanlığı, antony blinken, yunanistan, kiryakos miçotakis, ukrayna, kc-135, f-35, türkiye, f-16