https://sputniknews.com.tr/20240127/abd-disisleri-bakanligindan-yunanistana-f-35-satisina-onay-1080090863.html

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a F-35 satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a F-35 satışına onay

Pentagon, Dışişleri Bakanlığı'nın Yunanistan'a 8.6 milyar dolar değerinde beşinci nesil F-35 savaş uçağı ve ilgili ekipmanların olası satışını onayladığını... 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T09:26+0300

2024-01-27T09:26+0300

2024-01-27T09:30+0300

savunma

abd dışişleri

abd savunma bakanlığı (pentagon)

abd

yunanistan

f-35

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ABD Dışişleri Bakanlığı F-16'ların Türkiye'ye satışının yanı sıra F-35 savaş uçaklarının da Yunanistan'a satışını onayladı.ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Yunan hükümetine tahmini değeri 8.6 milyar dolar olan F-35 uçakları ve ilgili ekipmanların olası bir dış askeri satışını onaylamaya karar verdi" denildi.Yunanistan ABD'den toplamda 40 adet beşinci nesil savaş uçağı, motor, iletişim ekipmanı, lojistik, eğitim ve destek sistemleri ile yedek parça talep etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240127/abd-disisleri-bakanligi-turkiyeye-f-16-satisini-onayladi-1080090970.html

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abd dışişleri, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd, yunanistan, f-35