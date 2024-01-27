https://sputniknews.com.tr/20240127/abd-disisleri-bakanligindan-yunanistana-f-35-satisina-onay-1080090863.html
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a F-35 satışına onay
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a F-35 satışına onay
Pentagon, Dışişleri Bakanlığı'nın Yunanistan'a 8.6 milyar dolar değerinde beşinci nesil F-35 savaş uçağı ve ilgili ekipmanların olası satışını onayladığını... 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T09:26+0300
2024-01-27T09:26+0300
2024-01-27T09:30+0300
savunma
abd dışişleri
abd savunma bakanlığı (pentagon)
abd
yunanistan
f-35
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ABD Dışişleri Bakanlığı F-16'ların Türkiye'ye satışının yanı sıra F-35 savaş uçaklarının da Yunanistan'a satışını onayladı.ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Yunan hükümetine tahmini değeri 8.6 milyar dolar olan F-35 uçakları ve ilgili ekipmanların olası bir dış askeri satışını onaylamaya karar verdi" denildi.Yunanistan ABD'den toplamda 40 adet beşinci nesil savaş uçağı, motor, iletişim ekipmanı, lojistik, eğitim ve destek sistemleri ile yedek parça talep etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240127/abd-disisleri-bakanligi-turkiyeye-f-16-satisini-onayladi-1080090970.html
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abd dışişleri, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd, yunanistan, f-35
abd dışişleri, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd, yunanistan, f-35
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a F-35 satışına onay
09:26 27.01.2024 (güncellendi: 09:30 27.01.2024)
Pentagon, Dışişleri Bakanlığı'nın Yunanistan'a 8.6 milyar dolar değerinde beşinci nesil F-35 savaş uçağı ve ilgili ekipmanların olası satışını onayladığını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı F-16'ların Türkiye'ye satışının yanı sıra F-35 savaş uçaklarının da Yunanistan'a satışını onayladı.
ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Yunan hükümetine tahmini değeri 8.6 milyar dolar olan F-35 uçakları ve ilgili ekipmanların olası bir dış askeri satışını onaylamaya karar verdi" denildi.
Yunanistan ABD'den toplamda 40 adet beşinci nesil savaş uçağı, motor, iletişim ekipmanı, lojistik, eğitim ve destek sistemleri ile yedek parça talep etmişti.