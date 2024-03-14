https://sputniknews.com.tr/20240314/dogu-avrupa-ulkesinden-aci-itiraf-savunma-butcemiz-real-madridin-butcesinden-dusuk-1081695036.html
Doğu Avrupa ülkesinden acı itiraf: Savunma bütçemiz, Real Madrid'in bütçesinden düşük
Doğu Avrupa ülkesinden acı itiraf: Savunma bütçemiz, Real Madrid'in bütçesinden düşük
Sputnik Türkiye
Moldova Dışişleri Bakanı Mihail Popșoi, ülkenin savunma bütçesini ciddi biçimde artırdıklarını ancak yine Real Madrid gibi bazı futbol kulüplerinin savunmaya... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T16:16+0300
2024-03-14T16:16+0300
2024-03-14T16:16+0300
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Moskova ve New York merkezli, Rusça yayın yapan RTVI televizyonuna demeç veren Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi'dan ülkesinin savunma bütçesine ilişkin beklenmedik bir açıklama geldi.Son bir yıl içinde Moldova'nın savunma bütçesinin yüzde 68 arttığını ancak mevcut bütçenin hala daha gülünç olduğunu belirten Popşoi, "Zira son 30 yılda askeri ihtiyaçlara GSYİH'nin yüzde 0.3'ü gibi çok küçük miktarlar ayrıldı. Yani neredeyse hiçbir şey ayrılmadı ve şimdiki artış da 'hiçbir şeyden' yapılmış oldu" dedi.Bazen İspanyol Real Madrid gibi Avrupalı futbol kulüplerine ve diğer büyük takımlara baktığını anlatan Popşoi, "Onların savunma hattı, bizim ulusal orduya yatırımlarımızdan daha pahalı. Bu nedenle hala yatırım için yer var" ifadelerini kullandı.Savunma bütçesinin artık yeni meydan okumalar dikkate alınarak artırılması gerektiğini de kaydeden Popşoi, bu meydan okumalardan biri olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaları işaret etti. Bakan, ordunun modernizasyonu için gereken tutarın 250 milyon euro olduğunu sözlerine ekledi.Geçen hafta Moldova Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Valeriy Mija, Moldova Hükümeti'nin Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) askıya alınmasını onayladığını duyurmuştu.Moldova hükümetinin kararı, bildirimin antlaşmaya taraf devletler tarafından alınmasından 150 gün sonra yürürlüğe girecek. Tasarı önce onay için parlamentoya, ardından da Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'ya sunulacak.Anlaşma, 1990 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından imzalanmıştı, 1992'de eski Sovyet ülkeleri kendi topraklarında bulundurabilecekleri maksimum askeri teçhizat miktarı konusunda anlaşmaya varmıştı.Yakın zamanda konuşan Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi, Moldova'nın şu anda NATO'ya katılmayı düşünmediğini, zira bu fikrin halk arasında pek rağbet görmediğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240306/moldova-avrupada-konvansiyonel-silahli-kuvvetler-antlasmasini-askiya-aldi-1081440510.html
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savunma, moldova, real madrid, real madrid futbol takımı, bütçe, askeri harcama, avrupa, doğu avrupa
savunma, moldova, real madrid, real madrid futbol takımı, bütçe, askeri harcama, avrupa, doğu avrupa
Doğu Avrupa ülkesinden acı itiraf: Savunma bütçemiz, Real Madrid'in bütçesinden düşük
Moldova Dışişleri Bakanı Mihail Popșoi, ülkenin savunma bütçesini ciddi biçimde artırdıklarını ancak yine Real Madrid gibi bazı futbol kulüplerinin savunmaya daha fazla harcama yaptığını itiraf etti.
Moskova ve New York merkezli, Rusça yayın yapan RTVI televizyonuna demeç veren Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi'dan ülkesinin savunma bütçesine ilişkin beklenmedik bir açıklama geldi.
Son bir yıl içinde Moldova'nın savunma bütçesinin yüzde 68 arttığını ancak mevcut bütçenin hala daha gülünç olduğunu belirten Popşoi, "Zira son 30 yılda askeri ihtiyaçlara GSYİH'nin yüzde 0.3'ü gibi çok küçük miktarlar ayrıldı. Yani neredeyse hiçbir şey ayrılmadı ve şimdiki artış da 'hiçbir şeyden' yapılmış oldu" dedi.
Bazen İspanyol Real Madrid gibi Avrupalı futbol kulüplerine ve diğer büyük takımlara baktığını anlatan Popşoi, "Onların savunma hattı, bizim ulusal orduya yatırımlarımızdan daha pahalı. Bu nedenle hala yatırım için yer var" ifadelerini kullandı.
Savunma bütçesinin artık yeni meydan okumalar dikkate alınarak artırılması gerektiğini de kaydeden Popşoi, bu meydan okumalardan biri olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaları işaret etti. Bakan, ordunun modernizasyonu için gereken tutarın 250 milyon euro olduğunu sözlerine ekledi.
Geçen hafta Moldova Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Valeriy Mija, Moldova Hükümeti'nin Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) askıya alınmasını onayladığını duyurmuştu.
Moldova hükümetinin kararı, bildirimin antlaşmaya taraf devletler tarafından alınmasından 150 gün sonra yürürlüğe girecek. Tasarı önce onay için parlamentoya, ardından da Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'ya sunulacak.
Anlaşma, 1990 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından imzalanmıştı, 1992'de eski Sovyet ülkeleri kendi topraklarında bulundurabilecekleri maksimum askeri teçhizat miktarı konusunda anlaşmaya varmıştı.
Yakın zamanda konuşan Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi, Moldova'nın şu anda NATO'ya katılmayı düşünmediğini
, zira bu fikrin halk arasında pek rağbet görmediğini söylemişti.