https://sputniknews.com.tr/20240314/moldova-natoya-katilmayi-dusunmuyoruz-1081689606.html
Moldova: NATO'ya katılmayı düşünmüyoruz
Moldova: NATO'ya katılmayı düşünmüyoruz
Sputnik Türkiye
Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi, Moldova'nın şu anda NATO'ya katılmayı düşünmediğini, zira bu fikrin halk arasında pek rağbet görmediğini söyledi. 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T13:33+0300
2024-03-14T13:33+0300
2024-03-14T13:33+0300
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Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi bir yayın kuruluşuna verdiği mülakatta "NATO ile işbirliği ya da bir tür NATO üyeliği şu anda söz konusu değil zira bunun için yeterli kamuoyu desteği yok" dedi.Bakan, Moldova'nın tarafsızlığının herhangi bir askeri ittifaka katılamayacağı anlamına geldiğini ancak bunun güvenlik alanında siyasi düzeyde işbirliği yapmasını engellemediğini söyledi.Popşoi, Moldovalıların çoğunun NATO'ya ilişkin olumsuz bir algıya sahip olduğunu, bu nedenle konunun geniş bir tartışmaya açılması gerektiğini söyleyerek şu cümleleri kaydetti:Geçtiğimiz Ocak ayında Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu verdiği bir demeçte Kişinev'in büyük bir askeri ittifaka katılmak için tarafsızlığı terk etmesi gerektiğini söylemiş ancak o zaman NATO'dan bahsetmemişti. Sandu aynı zamanda, halkın NATO'ya katılma yönünde oy kullanması halinde, ülkenin tarafsız statüsüne ilişkin anayasa maddesinin gözden geçirilebileceğini de çeşitli vesilelerle dile getirmişti.Mevcut anayasaya göre Moldova tarafsız statüye sahip ve 1994 yılından bu yana NATO ile bireysel ortaklık çerçevesinde işbirliği yapıyor. Kişinev'de NATO'ya ait bir bilgi merkezi faaliyet gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20240307/gagavuzya-ozerk-bolgesi-baskani-gutsul-batiya-yonelme-moldova-icin-peri-masali-haline-geldi-1081498357.html
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moldova, maia sandu, nato, tarafsız, kişinev
moldova, maia sandu, nato, tarafsız, kişinev
Moldova: NATO'ya katılmayı düşünmüyoruz
Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi, Moldova'nın şu anda NATO'ya katılmayı düşünmediğini, zira bu fikrin halk arasında pek rağbet görmediğini söyledi.
Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi bir yayın kuruluşuna verdiği mülakatta "NATO ile işbirliği ya da bir tür NATO üyeliği şu anda söz konusu değil zira bunun için yeterli kamuoyu desteği yok" dedi.
Bakan, Moldova'nın tarafsızlığının herhangi bir askeri ittifaka katılamayacağı anlamına geldiğini ancak bunun güvenlik alanında siyasi düzeyde işbirliği yapmasını engellemediğini söyledi.
Popşoi, Moldovalıların çoğunun NATO'ya ilişkin olumsuz bir algıya sahip olduğunu, bu nedenle konunun geniş bir tartışmaya açılması gerektiğini söyleyerek şu cümleleri kaydetti:
Artılar ve eksiler hakkında kamuoyuna açık bir tartışma yapmalı ve bu demokratik süreç yoluyla karar vermeliyiz. Ancak bu daha uzun vadeli bir perspektif olacaktır. Şu anda NATO'ya katılma ya da şimdiye kadar sahip olduğumuzdan daha yakın bir işbirliği konusunda herhangi bir tartışma yok.
Geçtiğimiz Ocak ayında Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu verdiği bir demeçte Kişinev'in büyük bir askeri ittifaka katılmak için tarafsızlığı terk etmesi gerektiğini söylemiş ancak o zaman NATO'dan bahsetmemişti. Sandu aynı zamanda, halkın NATO'ya katılma yönünde oy kullanması halinde, ülkenin tarafsız statüsüne ilişkin anayasa maddesinin gözden geçirilebileceğini de çeşitli vesilelerle dile getirmişti.
Mevcut anayasaya göre Moldova tarafsız statüye sahip ve 1994 yılından bu yana NATO ile bireysel ortaklık çerçevesinde işbirliği yapıyor. Kişinev'de NATO'ya ait bir bilgi merkezi faaliyet gösteriyor.