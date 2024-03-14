https://sputniknews.com.tr/20240314/moldova-natoya-katilmayi-dusunmuyoruz-1081689606.html

Moldova: NATO'ya katılmayı düşünmüyoruz

Moldova: NATO'ya katılmayı düşünmüyoruz

Sputnik Türkiye

Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi, Moldova'nın şu anda NATO'ya katılmayı düşünmediğini, zira bu fikrin halk arasında pek rağbet görmediğini söyledi. 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T13:33+0300

2024-03-14T13:33+0300

2024-03-14T13:33+0300

dünya

moldova

maia sandu

nato

tarafsız

kişinev

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/1c/1058065921_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a9807232386b5b24a4de6f1f854ed409.jpg

Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi bir yayın kuruluşuna verdiği mülakatta "NATO ile işbirliği ya da bir tür NATO üyeliği şu anda söz konusu değil zira bunun için yeterli kamuoyu desteği yok" dedi.Bakan, Moldova'nın tarafsızlığının herhangi bir askeri ittifaka katılamayacağı anlamına geldiğini ancak bunun güvenlik alanında siyasi düzeyde işbirliği yapmasını engellemediğini söyledi.Popşoi, Moldovalıların çoğunun NATO'ya ilişkin olumsuz bir algıya sahip olduğunu, bu nedenle konunun geniş bir tartışmaya açılması gerektiğini söyleyerek şu cümleleri kaydetti:Geçtiğimiz Ocak ayında Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu verdiği bir demeçte Kişinev'in büyük bir askeri ittifaka katılmak için tarafsızlığı terk etmesi gerektiğini söylemiş ancak o zaman NATO'dan bahsetmemişti. Sandu aynı zamanda, halkın NATO'ya katılma yönünde oy kullanması halinde, ülkenin tarafsız statüsüne ilişkin anayasa maddesinin gözden geçirilebileceğini de çeşitli vesilelerle dile getirmişti.Mevcut anayasaya göre Moldova tarafsız statüye sahip ve 1994 yılından bu yana NATO ile bireysel ortaklık çerçevesinde işbirliği yapıyor. Kişinev'de NATO'ya ait bir bilgi merkezi faaliyet gösteriyor.

https://sputniknews.com.tr/20240307/gagavuzya-ozerk-bolgesi-baskani-gutsul-batiya-yonelme-moldova-icin-peri-masali-haline-geldi-1081498357.html

moldova

kişinev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

moldova, maia sandu, nato, tarafsız, kişinev