https://sputniknews.com.tr/20240306/moldova-avrupada-konvansiyonel-silahli-kuvvetler-antlasmasini-askiya-aldi-1081440510.html

Moldova, Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nı askıya aldı

Moldova, Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nı askıya aldı

Sputnik Türkiye

Moldova Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Valeriy Mija, Moldova Hükümeti'nin Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) askıya alınmasını... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T14:49+0300

2024-03-06T14:49+0300

2024-03-06T14:49+0300

savunma

moldova

akka

avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka)

sovyetler birliği

avrupa birliği

maya sandu

maia sandu

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Mija, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, halihazırda AKKA’nın imzalandığı koşullardan daha farklı koşulların bulunduğuna dikkati çekerek “Moldova, daha sonra uygulamaya geri dönme olasılığıyla birlikte askıya alır" ifadelerini kullandı.Moldova hükümetinin kararı, bildirimin antlaşmaya taraf devletler tarafından alınmasından 150 gün sonra yürürlüğe girecek. Tasarı önce onay için parlamentoya, ardından da Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'ya sunulacak.Anlaşma, 1990 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından imzalanmıştı, 1992'de eski Sovyet ülkeleri kendi topraklarında bulundurabilecekleri maksimum askeri teçhizat miktarı konusunda anlaşmaya varmıştı.

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moldova

akka

sovyetler birliği

avrupa birliği

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moldova, akka, avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka), sovyetler birliği, avrupa birliği, maya sandu, maia sandu