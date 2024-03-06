https://sputniknews.com.tr/20240306/moldova-avrupada-konvansiyonel-silahli-kuvvetler-antlasmasini-askiya-aldi-1081440510.html
Moldova, Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nı askıya aldı
Moldova, Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nı askıya aldı
Sputnik Türkiye
Moldova Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Valeriy Mija, Moldova Hükümeti'nin Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) askıya alınmasını... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T14:49+0300
2024-03-06T14:49+0300
2024-03-06T14:49+0300
savunma
moldova
akka
avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka)
sovyetler birliği
avrupa birliği
maya sandu
maia sandu
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Mija, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, halihazırda AKKA’nın imzalandığı koşullardan daha farklı koşulların bulunduğuna dikkati çekerek “Moldova, daha sonra uygulamaya geri dönme olasılığıyla birlikte askıya alır" ifadelerini kullandı.Moldova hükümetinin kararı, bildirimin antlaşmaya taraf devletler tarafından alınmasından 150 gün sonra yürürlüğe girecek. Tasarı önce onay için parlamentoya, ardından da Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'ya sunulacak.Anlaşma, 1990 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından imzalanmıştı, 1992'de eski Sovyet ülkeleri kendi topraklarında bulundurabilecekleri maksimum askeri teçhizat miktarı konusunda anlaşmaya varmıştı.
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moldova, akka, avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka), sovyetler birliği, avrupa birliği, maya sandu, maia sandu
moldova, akka, avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka), sovyetler birliği, avrupa birliği, maya sandu, maia sandu
Moldova, Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nı askıya aldı
Moldova Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Valeriy Mija, Moldova Hükümeti'nin Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) askıya alınmasını onayladığını söyledi.
Mija, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, halihazırda AKKA’nın imzalandığı koşullardan daha farklı koşulların bulunduğuna dikkati çekerek “Moldova, daha sonra uygulamaya geri dönme olasılığıyla birlikte askıya alır" ifadelerini kullandı.
Moldova hükümetinin kararı, bildirimin antlaşmaya taraf devletler tarafından alınmasından 150 gün sonra yürürlüğe girecek. Tasarı önce onay için parlamentoya, ardından da Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'ya sunulacak.
Anlaşma, 1990 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından imzalanmıştı, 1992'de eski Sovyet ülkeleri kendi topraklarında bulundurabilecekleri maksimum askeri teçhizat miktarı konusunda anlaşmaya varmıştı.