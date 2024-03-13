https://sputniknews.com.tr/20240313/rusya-disisleri-zaporojye-ngsyi-ukraynaya-verme-cagrilari-topraklarimiza-tecavuz-1081661339.html
Rusya Dışişleri: Zaporojye NGS’yi Ukrayna’ya verme çağrıları topraklarımıza tecavüz
Rusya Dışişleri: Zaporojye NGS’yi Ukrayna’ya verme çağrıları topraklarımıza tecavüz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Zaporojye Nükleer Güç Santralinin (NGS) Ukrayna’ya ‘geri verilmesi’ veya üzerinde uluslararası kontrol kurulması yönündeki... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T15:59+0300
2024-03-13T15:59+0300
2024-03-13T16:02+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Zaporojye NGS’nin Ukrayna'ya 'geri verilmesi' veya üzerinde uluslararası kontrolün kurulması yönünde çağrıda bulunan her türlü karar ve ayrıca yetkili kişilerin ve uluslararası kuruluşların bu yöndeki açıklamaları, tarafımızca Rusya'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tecavüz girişimi olarak değerlendirilmektedir” dendi.Rusya’nın, “Zaporojye NGS ve Energodar şehrinin korumasını, Kiev ve kolektif Batı’dan küratörlerinin bunu ihlal etmesini önleyecek şekilde güçlendirmeye” devam edeceği kaydedildi.9 Mart'ta konuşan Zaporojye Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Zaporojye bölgesindeki bir elektrik trafo merkezini vurduğunu duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240306/putin-rusya-nukleer-enerji-tesislerinin-guvenligini-artirmak-icin-her-seyi-yapiyor-1081450043.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, ukrayna
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, ukrayna
Rusya Dışişleri: Zaporojye NGS’yi Ukrayna’ya verme çağrıları topraklarımıza tecavüz
15:59 13.03.2024 (güncellendi: 16:02 13.03.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Zaporojye Nükleer Güç Santralinin (NGS) Ukrayna’ya ‘geri verilmesi’ veya üzerinde uluslararası kontrol kurulması yönündeki çağrıların Rusya’nın toprak bütünlüğüne tecavüz olarak değerlendirildiğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Zaporojye NGS’nin Ukrayna'ya 'geri verilmesi' veya üzerinde uluslararası kontrolün kurulması yönünde çağrıda bulunan her türlü karar ve ayrıca yetkili kişilerin ve uluslararası kuruluşların bu yöndeki açıklamaları, tarafımızca Rusya'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tecavüz girişimi olarak değerlendirilmektedir” dendi.
Rusya’nın, “Zaporojye NGS ve Energodar şehrinin korumasını, Kiev ve kolektif Batı’dan küratörlerinin bunu ihlal etmesini önleyecek şekilde güçlendirmeye” devam edeceği kaydedildi.
9 Mart'ta konuşan Zaporojye Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Zaporojye bölgesindeki bir elektrik trafo merkezini vurduğunu duyurmuştu.