https://sputniknews.com.tr/20240313/rusya-disisleri-zaporojye-ngsyi-ukraynaya-verme-cagrilari-topraklarimiza-tecavuz-1081661339.html

Rusya Dışişleri: Zaporojye NGS’yi Ukrayna’ya verme çağrıları topraklarımıza tecavüz

Rusya Dışişleri: Zaporojye NGS’yi Ukrayna’ya verme çağrıları topraklarımıza tecavüz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Zaporojye Nükleer Güç Santralinin (NGS) Ukrayna’ya ‘geri verilmesi’ veya üzerinde uluslararası kontrol kurulması yönündeki... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T15:59+0300

2024-03-13T15:59+0300

2024-03-13T16:02+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

zaporojye

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Zaporojye NGS’nin Ukrayna'ya 'geri verilmesi' veya üzerinde uluslararası kontrolün kurulması yönünde çağrıda bulunan her türlü karar ve ayrıca yetkili kişilerin ve uluslararası kuruluşların bu yöndeki açıklamaları, tarafımızca Rusya'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tecavüz girişimi olarak değerlendirilmektedir” dendi.Rusya’nın, “Zaporojye NGS ve Energodar şehrinin korumasını, Kiev ve kolektif Batı’dan küratörlerinin bunu ihlal etmesini önleyecek şekilde güçlendirmeye” devam edeceği kaydedildi.9 Mart'ta konuşan Zaporojye Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Zaporojye bölgesindeki bir elektrik trafo merkezini vurduğunu duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240306/putin-rusya-nukleer-enerji-tesislerinin-guvenligini-artirmak-icin-her-seyi-yapiyor-1081450043.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, ukrayna