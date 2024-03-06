https://sputniknews.com.tr/20240306/putin-rusya-nukleer-enerji-tesislerinin-guvenligini-artirmak-icin-her-seyi-yapiyor-1081450043.html
Putin: Rusya, nükleer enerji tesislerinin güvenliğini artırmak için her şeyi yapıyor
Putin: Rusya, nükleer enerji tesislerinin güvenliğini artırmak için her şeyi yapıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, UAEA Genel Müdürü Rafael Grossi ile görüşmesinde Rusya’nın nükleer tesislerin güvenliğini artırmak için her şeyi yaptığını... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T18:40+0300
2024-03-06T18:40+0300
2024-03-06T18:40+0300
dünya
rusya
vladimir putin
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
rafael grossi
soçi
nükleer
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Rusya lideri Putin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Müdürü Rafael Grossi ile Soçi’de bir araya geldi.Putin görüşme sırasında, “Biz dünya genelinde bu alanda tartışmasız liderlerden birileri olmaya devam ediyoruz, sadece nükleer enerjiyi işletmekle kalmıyor, aynı zamanda onu aktif olarak geliştiriyor ve çevre dostu bir enerji türü olarak görüyoruz, nükleer tesislerin güvenliğini artırmak için her şeyi yapıyoruz” diye konuştu.Rosatom’un hayata geçirdiği önde gelen projeleri sıralayan Putin, Moskova’nın en iyi uygulamalarını ortaklarıyla paylaşmaya hazır olduğunu, UAEA ile her alanda işbirliğini güçlendirmeyi planladığını ve kuruma, attığı karşılıklı adımlar için minnettar olduğunu vurguladı.Rus lider, “Bugünkü toplantının gündeminde çok hassas ve önemli konuların bulunduğunu biliyorum. Biz de elbette bunları tartışmaya ve nükleer enerjiyle bir şekilde ilişkimizin olduğu her noktada güvenliğin sağlanması için her şeyi yapmaya hazırız” vurgusunu yaptı.Putin’in Grossi ile görüşmesi Soçi’deki Boçarov Ruçey devlet başkanlığı rezidansında gerçekleşti. Grossi, daha önce Rus lider ile Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) etrafındaki askeri aktivite ile ilgili sorunları görüşmeyi planladığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240306/rosatom-baskani-lihacev-ile-uaea-direktoru-grossi-socide-bir-araya-geldi-1081444487.html
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rusya, vladimir putin, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), rafael grossi, soçi, nükleer
rusya, vladimir putin, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), rafael grossi, soçi, nükleer
Putin: Rusya, nükleer enerji tesislerinin güvenliğini artırmak için her şeyi yapıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, UAEA Genel Müdürü Rafael Grossi ile görüşmesinde Rusya’nın nükleer tesislerin güvenliğini artırmak için her şeyi yaptığını belirtti.
Rusya lideri Putin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Müdürü Rafael Grossi ile Soçi’de bir araya geldi.
Putin görüşme sırasında, “Biz dünya genelinde bu alanda tartışmasız liderlerden birileri olmaya devam ediyoruz, sadece nükleer enerjiyi işletmekle kalmıyor, aynı zamanda onu aktif olarak geliştiriyor ve çevre dostu bir enerji türü olarak görüyoruz, nükleer tesislerin güvenliğini artırmak için her şeyi yapıyoruz” diye konuştu.
Rosatom’un hayata geçirdiği önde gelen projeleri sıralayan Putin, Moskova’nın en iyi uygulamalarını ortaklarıyla paylaşmaya hazır olduğunu, UAEA ile her alanda işbirliğini güçlendirmeyi planladığını ve kuruma, attığı karşılıklı adımlar için minnettar olduğunu vurguladı.
Rus lider, “Bugünkü toplantının gündeminde çok hassas ve önemli konuların bulunduğunu biliyorum. Biz de elbette bunları tartışmaya ve nükleer enerjiyle bir şekilde ilişkimizin olduğu her noktada güvenliğin sağlanması için her şeyi yapmaya hazırız” vurgusunu yaptı.
Putin’in Grossi ile görüşmesi Soçi’deki Boçarov Ruçey devlet başkanlığı rezidansında gerçekleşti. Grossi, daha önce Rus lider ile Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) etrafındaki askeri aktivite ile ilgili sorunları görüşmeyi planladığını açıklamıştı.