https://sputniknews.com.tr/20240306/rosatom-baskani-lihacev-ile-uaea-direktoru-grossi-socide-bir-araya-geldi-1081444487.html

Rosatom Başkanı Lihaçev ile UAEA Direktörü Grossi, Soçi’de bir araya geldi

Rosatom Başkanı Lihaçev ile UAEA Direktörü Grossi, Soçi’de bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev'in Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'yle Soçi’de bir... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T16:27+0300

2024-03-06T16:27+0300

2024-03-06T16:36+0300

dünya

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

rafael grossi

rosatom

rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

aleksey lihaçev

nükleer enerji

zaporojye

soçi

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Rosatom'dan yapılan açıklamada, istişarelerin genişletilmiş bir formatta yapıldığını belirtilirken, Rosatom Genel Müdürü ile Rafael Grossi arasındaki ikili görüşmelerin sona erdiği, sonrasında başlayan istişarelerin ise genişletilmiş bir formatta devam ettiği aktarıldı.Açıklamada, “İkili görüşmeler tamamlandı, istişareler genişletilmiş bir formatta devam ediyor” ifadelerine yer verilirken, Lihaçev ve Grossi’nin Zaporojye Nükleer Santrali'nin durumuyla birlikte çok çeşitli konuları da görüştüğü dile getirildi.İstişareler sırasında, Rusya ve dünyada nükleer enerji gelişiminin umut vaat eden alanları da dahil olmak üzere çok çeşitli konuların ele alındığı, aynı zamanda Zaporojye NGS’nin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin konuların da görüşmelerin odak noktasını oluşturduğu aktarıldı.Lihaçev’in Zaporojye NGS'nin güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamak için Rus tarafınca atılan adımlardan bahsettiği belirtilirken, ayrıca santralde UAEA uzmanlarıyla etkileşimin bazı yönlerine değinildiği kaydedildi.Avrupa'nın en büyük nükleer santraliDinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda.Daha önce Rusya ve müttefikleri tarafından askeri anlamda kontrol altına alınan Zaporojye NGS'nin yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rus tarafına geçmişti.Santral, Mart 2022'den bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken, Ukrayna tarafı UAEA temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20240207/uaea-baskani-grossi-zaporojye-nukleer-santralinin-guvenligini-saglama-cabalarina-ovgude-bulundu-1080513209.html

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uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rafael grossi, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), aleksey lihaçev, nükleer enerji, zaporojye, soçi