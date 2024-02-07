https://sputniknews.com.tr/20240207/uaea-baskani-grossi-zaporojye-nukleer-santralinin-guvenligini-saglama-cabalarina-ovgude-bulundu-1080513209.html

UAEA Başkanı Grossi, Zaporojye nükleer santralinin güvenliğini sağlama çabalarına övgüde bulundu

UAEA Başkanı Grossi, Zaporojye nükleer santralinin güvenliğini sağlama çabalarına övgüde bulundu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) güvenliğini sağlamaya yönelik ortak... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T18:18+0300

2024-02-07T18:18+0300

2024-02-07T18:18+0300

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zaporojskaya nükleer enerji santrali

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rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

rafael grossi

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

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Zaporojye NGS idaresinin Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, santrali ziyaret eden UAEA Başkanı Grossi, tesisin güvenliğini sağlamaya yönelik ortak çabaları övdü.Grossi’nin UAEA misyonu çalışanları ve Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir ekiple birlikte Zaporojye NGS’ne ulaştığında dikkat çekilen açıklamada, başkan ile birlikte bir başka gözlemci grubunun da rotasyon amacı ile geldiği, mevcut misyonun yerine geçecek olan UAEA ekibinde 4 gözlemcinin bulunduğu kaydedildi.Açıklamada, “Rafael Grossi, ziyaret sırasında başlıca ortak görevin Zaporojye NGS’nin nükleer güvenliğini ve emniyetini sağlamak olduğunu vurguladı. Başkan, bu yöndeki ortak çabaları olumlu olarak değerlendiriyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Zaporojye NGS Direktörü Yuriy Çerniçuk’un santralde güvenli çalışmayı sağlamak için yeterli sayıda kalifiye personelin bulunduğunu belirttiği ifade edildi.Haziran 2023’te Kahovka barajının yıkılmasının ardından santral uzmanlarının sürdürülebilir su tedarikini sağlamak için bir dizi önleyici ek önlem uygulamaya koyduğuna dikkat çekilen açıklamada, püskürtme havuzlarının beslenmesi için 11 ek kuyunun daha açıldığı, ayrıca santrale soğutma suyunun sağlanması amacı ile soğutma havuzunun Dinyeper Nehri’nden beslenme imkanlarının üzerinde çalışıldığı vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20231202/rosatom-ve-uaea-zaporojye-ngsye-iliskin-tam-kapsamli-istisareler-konusunda-anlasti-1078007519.html

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zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, rusya, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), rafael grossi, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)