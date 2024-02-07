UAEA Başkanı Grossi, Zaporojye nükleer santralinin güvenliğini sağlama çabalarına övgüde bulundu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:02
3 dk
SEYİR HALİ
Büyük acının üzerinden 1 yıl geçti
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:02
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:02
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
TBB Başkanı Erinç Sağkan: Üniversiteler raporlama sürecine girmek istemiyorlar
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:04
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN 1. YILI
Prof. Dr. Tuncay Taymaz: Uyarılarımız dikkate alınsaydı, bu deprem önlenebilirdi
12:00
125 dk
FUTBOL SAATİ
Yılın en iyi kalecisi kim?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Devalüasyon olur mu?
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:02
4 dk
EKSEN
‘Rusya’nın varlıklarını çalarlarsa aynısı Türkiye’ye yapılmaz mı? Nereden bileceğiz?”
16:06
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
30 DAKİKA
Erinç Sağkan: Üniversiteler raporlama sürecine girmek istemiyorlar
17:40
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:02
11 dk
SESLİ HABER
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi Başkanı: ABD'nin eski nükleer altyapısını canlandırması gerekiyor
18:20
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan F-35 açıklaması: Türkiye yüz yıl vaat bekleyecek bir ülke değil
18:28
4 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Zelenskiy sorunu çözemezse otoritesi çökecek
18:38
2 dk
SESLİ HABER
Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisinden ‘İsrail’ açıklaması: Gizli bir planı var
18:46
2 dk
SESLİ HABER
Romanya Genelkurmay Başkanı Vlad: Rusya ile savaşa hazır değiliz
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
DEPREM ÖZEL YAYINI
’Coğrafyamızda hâlâ 7.5 şiddetinde deprem üretici aktif faylar var’
19:04
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Beyin gücünü artıran 10 yiyecek
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'İstanbul'un nüfusunun azalmasının en önemli nedeni ekonomik kriz'
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan F-35 açıklaması: Türkiye yüz yıl vaat bekleyecek bir ülke değil
11:25
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Zalujnıy’ı görevden almayı düşündüğünü doğruladı
12:14
1 dk
SESLİ HABER
Romanya Genelkurmay Başkanı Vlad: Rusya ile savaşa hazır değiliz
12:24
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı gazeteci: Batı, Putin’e kulak vermeli
12:36
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Zelenskiy sorunu çözemezse otoritesi çökecek
12:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD medyasından itiraf: Ukrayna üstünlüğü Rusya’ya kaptırdı
13:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi Başkanı: ABD'nin eski nükleer altyapısını canlandırması gerekiyor
13:21
1 dk
SESLİ HABER
Gaz fiyatlarına isyan eden Fransız siyasetçi: 'Аptal' yaptırımları kaldırın ve AB'den çıkın
13:32
2 dk
SESLİ HABER
Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisinden ‘İsrail’ açıklaması: Gizli bir planı var
13:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Beyin çipleriyle neler yapılabilir
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240207/uaea-baskani-grossi-zaporojye-nukleer-santralinin-guvenligini-saglama-cabalarina-ovgude-bulundu-1080513209.html
UAEA Başkanı Grossi, Zaporojye nükleer santralinin güvenliğini sağlama çabalarına övgüde bulundu
UAEA Başkanı Grossi, Zaporojye nükleer santralinin güvenliğini sağlama çabalarına övgüde bulundu
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) güvenliğini sağlamaya yönelik ortak... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T18:18+0300
2024-02-07T18:18+0300
ukrayna krizi
zaporojye
zaporojskaya nükleer enerji santrali
rusya
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
rafael grossi
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/07/1080512719_0:236:2802:1812_1920x0_80_0_0_aa42e8f29c98be951dd2877c3b83e966.jpg
Zaporojye NGS idaresinin Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, santrali ziyaret eden UAEA Başkanı Grossi, tesisin güvenliğini sağlamaya yönelik ortak çabaları övdü.Grossi’nin UAEA misyonu çalışanları ve Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir ekiple birlikte Zaporojye NGS’ne ulaştığında dikkat çekilen açıklamada, başkan ile birlikte bir başka gözlemci grubunun da rotasyon amacı ile geldiği, mevcut misyonun yerine geçecek olan UAEA ekibinde 4 gözlemcinin bulunduğu kaydedildi.Açıklamada, “Rafael Grossi, ziyaret sırasında başlıca ortak görevin Zaporojye NGS’nin nükleer güvenliğini ve emniyetini sağlamak olduğunu vurguladı. Başkan, bu yöndeki ortak çabaları olumlu olarak değerlendiriyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Zaporojye NGS Direktörü Yuriy Çerniçuk’un santralde güvenli çalışmayı sağlamak için yeterli sayıda kalifiye personelin bulunduğunu belirttiği ifade edildi.Haziran 2023’te Kahovka barajının yıkılmasının ardından santral uzmanlarının sürdürülebilir su tedarikini sağlamak için bir dizi önleyici ek önlem uygulamaya koyduğuna dikkat çekilen açıklamada, püskürtme havuzlarının beslenmesi için 11 ek kuyunun daha açıldığı, ayrıca santrale soğutma suyunun sağlanması amacı ile soğutma havuzunun Dinyeper Nehri’nden beslenme imkanlarının üzerinde çalışıldığı vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20231202/rosatom-ve-uaea-zaporojye-ngsye-iliskin-tam-kapsamli-istisareler-konusunda-anlasti-1078007519.html
zaporojye
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/07/1080512719_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_93fc6cc63d9a2ca67cb51303f625aca3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, rusya, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), rafael grossi, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, rusya, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), rafael grossi, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

UAEA Başkanı Grossi, Zaporojye nükleer santralinin güvenliğini sağlama çabalarına övgüde bulundu

18:18 07.02.2024
© Sputnik / Константин МихальчевскийUluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
Abone ol
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) güvenliğini sağlamaya yönelik ortak çabalara övgüde bulunduğu bildirildi.
Zaporojye NGS idaresinin Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, santrali ziyaret eden UAEA Başkanı Grossi, tesisin güvenliğini sağlamaya yönelik ortak çabaları övdü.
Grossi’nin UAEA misyonu çalışanları ve Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir ekiple birlikte Zaporojye NGS’ne ulaştığında dikkat çekilen açıklamada, başkan ile birlikte bir başka gözlemci grubunun da rotasyon amacı ile geldiği, mevcut misyonun yerine geçecek olan UAEA ekibinde 4 gözlemcinin bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, “Rafael Grossi, ziyaret sırasında başlıca ortak görevin Zaporojye NGS’nin nükleer güvenliğini ve emniyetini sağlamak olduğunu vurguladı. Başkan, bu yöndeki ortak çabaları olumlu olarak değerlendiriyor” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Zaporojye NGS Direktörü Yuriy Çerniçuk’un santralde güvenli çalışmayı sağlamak için yeterli sayıda kalifiye personelin bulunduğunu belirttiği ifade edildi.
Haziran 2023’te Kahovka barajının yıkılmasının ardından santral uzmanlarının sürdürülebilir su tedarikini sağlamak için bir dizi önleyici ek önlem uygulamaya koyduğuna dikkat çekilen açıklamada, püskürtme havuzlarının beslenmesi için 11 ek kuyunun daha açıldığı, ayrıca santrale soğutma suyunun sağlanması amacı ile soğutma havuzunun Dinyeper Nehri’nden beslenme imkanlarının üzerinde çalışıldığı vurgulandı.
Rosatom - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2023
DÜNYA
Rosatom ve UAEA, Zaporojye NGS'ye ilişkin tam kapsamlı istişareler konusunda anlaştı
2 Aralık 2023, 12:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала