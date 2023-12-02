https://sputniknews.com.tr/20231202/rosatom-ve-uaea-zaporojye-ngsye-iliskin-tam-kapsamli-istisareler-konusunda-anlasti-1078007519.html
Rosatom ve UAEA, Zaporojye NGS'ye ilişkin tam kapsamlı istişareler konusunda anlaştı
Rosatom ve UAEA, Zaporojye NGS'ye ilişkin tam kapsamlı istişareler konusunda anlaştı
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA), Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'ndeki Zaporojye... 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T12:57+0300
2023-12-02T12:57+0300
2023-12-02T12:57+0300
dünya
rosatom
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
uaea
aleksey lihaçev
rafael grossi
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Rosatom’dan yapılan açıklamada, Dubai'de düzenlenen BM iklim konferansında (COP-28) biraraya gelen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev ve UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin Ocak-Şubat aylarında Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ilişkin tam kapsamlı istişarelerde bulunma konusunda anlaştıkları belirtildi.Açıklamada, “Zaporojye NGS'nin nükleer ve fiziksel güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili konuların ele alındığı görüşmede, özellikle UAEA misyonunun santraldeki çalışmaları ve 5 Aralık'ta yapılması planlanan kurum uzmanlarının rotasyonu konuşuldu” denildi.Ayrıca, Lihaçev’in UAEA'nın barışçıl nükleer enerjiyi sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak teşvik etme faaliyetlerini desteklediği ve bu alanda ortak çalışmayı sürdürmeye hazır olduğunu ifade ettiği belirtilerek, Rusya’nın ajansın ve bir grup ülkenin nükleer enerjinin iklim gündemindeki rolüne ilişkin açıklamasına katıldığı vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20231103/rus-ordusu-zaporojye-nukleer-santralindeki-uaea-gozlemcilerinin-guvenli-rotasyonunu-denetledi-1077035601.html
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rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), uaea, aleksey lihaçev, rafael grossi
rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), uaea, aleksey lihaçev, rafael grossi
Rosatom ve UAEA, Zaporojye NGS'ye ilişkin tam kapsamlı istişareler konusunda anlaştı
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA), Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'ndeki Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne ilişkin kapsamlı istişareler konusunda anlaştıkları bildirildi.
Rosatom’dan yapılan açıklamada, Dubai'de düzenlenen BM iklim konferansında (COP-28) biraraya gelen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev ve UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin Ocak-Şubat aylarında Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ilişkin tam kapsamlı istişarelerde bulunma konusunda anlaştıkları belirtildi.
Açıklamada, “Zaporojye NGS'nin nükleer ve fiziksel güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili konuların ele alındığı görüşmede, özellikle UAEA misyonunun santraldeki çalışmaları ve 5 Aralık'ta yapılması planlanan kurum uzmanlarının rotasyonu konuşuldu” denildi.
Ayrıca, Lihaçev’in UAEA'nın barışçıl nükleer enerjiyi sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak teşvik etme faaliyetlerini desteklediği ve bu alanda ortak çalışmayı sürdürmeye hazır olduğunu ifade ettiği belirtilerek, Rusya’nın ajansın ve bir grup ülkenin nükleer enerjinin iklim gündemindeki rolüne ilişkin açıklamasına katıldığı vurgulandı.