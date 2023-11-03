https://sputniknews.com.tr/20231103/rus-ordusu-zaporojye-nukleer-santralindeki-uaea-gozlemcilerinin-guvenli-rotasyonunu-denetledi-1077035601.html

Rus ordusu, Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki UAEA gözlemcilerinin güvenli rotasyonunu denetledi

Rus ordusu, Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki UAEA gözlemcilerinin güvenli rotasyonunu denetledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) misyonu için gözlemcilerin Zaporojye Nükleer Enerji Santrali'ne... 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T15:39+0300

2023-11-03T15:39+0300

2023-11-03T15:39+0300

zaporojskaya nükleer enerji santrali

zaporojye

rus ordusu

uaea

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

ukrayna krizi

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Rus güçleri, IAEA gözlemcileriyle bir araya gelerek zırhlı araçlarla Zaporojye Nükleer Enerji Santrali'ne kadar eşlik etti.Rusya Savunma Bakanlığı, Kamenskoye Köyü yakınlarında yıkılan köprüden santrale giden yolda yerel saatle 06.00 ile 18.00 arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi. "Rus bomba imha birimleri, geçiş bölgesindeki yolu incelerken, Ukrayna tarafından Zaporojye Nükleer Enerji Santrali'nin yakın çevresine yapılan yeni sistematik bombardıman sonucunda bırakılan yabancı yapımı patlamamış mühimmatı tespit etti. Rus askerleri patlayıcı nesneleri patlatarak imha etti. Bakanlık, "Bu, sahaya ek bir yük uygulanmasını sağladı ve görev gözlemcilerinin tesise güvenli geçişini sağladı" dedi.IAEA, 1 Eylül 2022'den beri Zaporojye Nükleer Enerji Santrali'nde bulunuyor.

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Rus ordusu, Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki UAEA gözlemcilerinin güvenli rotasyonunu denetledi Rus ordusu, Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki UAEA gözlemcilerinin güvenli rotasyonunu denetledi 2023-11-03T15:39+0300 true PT0M48S

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zaporojskaya nükleer enerji santrali, zaporojye, rus ordusu, uaea, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), видео