https://sputniknews.com.tr/20231103/rus-ordusu-zaporojye-nukleer-santralindeki-uaea-gozlemcilerinin-guvenli-rotasyonunu-denetledi-1077035601.html
Rus ordusu, Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki UAEA gözlemcilerinin güvenli rotasyonunu denetledi
Rus ordusu, Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki UAEA gözlemcilerinin güvenli rotasyonunu denetledi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) misyonu için gözlemcilerin Zaporojye Nükleer Enerji Santrali'ne... 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T15:39+0300
2023-11-03T15:39+0300
2023-11-03T15:39+0300
zaporojskaya nükleer enerji santrali
zaporojye
rus ordusu
uaea
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/03/1077035874_197:0:1413:684_1920x0_80_0_0_421f6e473f7e6024931a8974770b9c92.png
Rus güçleri, IAEA gözlemcileriyle bir araya gelerek zırhlı araçlarla Zaporojye Nükleer Enerji Santrali'ne kadar eşlik etti.Rusya Savunma Bakanlığı, Kamenskoye Köyü yakınlarında yıkılan köprüden santrale giden yolda yerel saatle 06.00 ile 18.00 arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi. "Rus bomba imha birimleri, geçiş bölgesindeki yolu incelerken, Ukrayna tarafından Zaporojye Nükleer Enerji Santrali'nin yakın çevresine yapılan yeni sistematik bombardıman sonucunda bırakılan yabancı yapımı patlamamış mühimmatı tespit etti. Rus askerleri patlayıcı nesneleri patlatarak imha etti. Bakanlık, "Bu, sahaya ek bir yük uygulanmasını sağladı ve görev gözlemcilerinin tesise güvenli geçişini sağladı" dedi.IAEA, 1 Eylül 2022'den beri Zaporojye Nükleer Enerji Santrali'nde bulunuyor.
zaporojye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/03/1077035874_349:0:1261:684_1920x0_80_0_0_106f53ccae62dfbf16bbf5d6fb0d1338.png
Rus ordusu, Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki UAEA gözlemcilerinin güvenli rotasyonunu denetledi
Rus ordusu, Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki UAEA gözlemcilerinin güvenli rotasyonunu denetledi
2023-11-03T15:39+0300
true
PT0M48S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zaporojskaya nükleer enerji santrali, zaporojye, rus ordusu, uaea, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), видео
zaporojskaya nükleer enerji santrali, zaporojye, rus ordusu, uaea, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), видео
Rus ordusu, Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki UAEA gözlemcilerinin güvenli rotasyonunu denetledi
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) misyonu için gözlemcilerin Zaporojye Nükleer Enerji Santrali'ne (ZNPP) güvenli rotasyonunu denetledi.
Rus güçleri, IAEA gözlemcileriyle bir araya gelerek zırhlı araçlarla Zaporojye Nükleer Enerji Santrali'ne kadar eşlik etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kamenskoye Köyü yakınlarında yıkılan köprüden santrale giden yolda yerel saatle 06.00 ile 18.00 arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.
"Rus bomba imha birimleri, geçiş bölgesindeki yolu incelerken, Ukrayna tarafından Zaporojye Nükleer Enerji Santrali'nin yakın çevresine yapılan yeni sistematik bombardıman sonucunda bırakılan yabancı yapımı patlamamış mühimmatı tespit etti. Rus askerleri patlayıcı nesneleri patlatarak imha etti. Bakanlık, "Bu, sahaya ek bir yük uygulanmasını sağladı ve görev gözlemcilerinin tesise güvenli geçişini sağladı" dedi.
IAEA, 1 Eylül 2022'den beri Zaporojye Nükleer Enerji Santrali'nde bulunuyor.