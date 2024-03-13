https://sputniknews.com.tr/20240313/kediyi-tekmeleyerek-olduren-ibrahim-keloglan-bugun-hakim-karsisina-cikiyor-1081650621.html
6 dakika kediyi tekmeleyerek öldüren Keloğlan hakim karşısında: '4 dakika ne kadar uzun değil mi?'
6 dakika kediyi tekmeleyerek öldüren Keloğlan hakim karşısında: '4 dakika ne kadar uzun değil mi?'
Sputnik Türkiye
Başakşehir’de Eros isimli kedinin ölümüne neden olan İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı dava Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Kedinin... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T11:29+0300
2024-03-13T11:29+0300
2024-03-13T13:09+0300
yaşam
kedi
ibrahim keloğlan
kedi eros
işkence
hayvan hakları
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Duruşmaya katılmak isteyenlerin izdiham oluşturması nedeniyle Mahkeme Başkanı duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi.Başakşehir’deki bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca döverek ölümüne neden olan İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı dava Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.Seyirciye açık gercekleştirilen duruşmaya Sivil Toplum Kuruluşları ve hayvan severler yoğunluk oluşturdu. Duruşmaya katılmak isteyenlerin izdiham oluşturması nedeniyle Mahkeme Başkanı duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi. Duruşmaya AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katılıyor.'4 dakika ne kadar uzun değil mi, Keloğlan hala Eros'u tekmeliyor'Mahkemede söz alan avukat, "Dört dakikadır konuşuyorum. Ne kadar uzun bir süre değil mi? 0ysa İbrahim Keloğlan altı dakikadır hala Eros'u tekmelemeye devam ediyor" dedi.İbrahim Keloğlan isimli sanık, kediyi ısrarlı takip ederek yaklaşık altı dakika boyunca acımasızca ve zalimce öldürme olayını gerçekleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240228/bodrumda-zehirlendigi-belirlenen-4-kopek-ve-3-kedi-oldu-1081195297.html
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kedi, ibrahim keloğlan, kedi eros, işkence, hayvan hakları
kedi, ibrahim keloğlan, kedi eros, işkence, hayvan hakları
6 dakika kediyi tekmeleyerek öldüren Keloğlan hakim karşısında: '4 dakika ne kadar uzun değil mi?'
11:29 13.03.2024 (güncellendi: 13:09 13.03.2024)
Başakşehir’de Eros isimli kedinin ölümüne neden olan İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı dava Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Kedinin avukatı mahkemede, 4 dakikadır konuştuğunu hatırlattı ve 'Ne kadar uzun bir süre değil mi, Keloğlan kediyi 6 dakika tekmeledi' dedi.
Duruşmaya katılmak isteyenlerin izdiham oluşturması nedeniyle Mahkeme Başkanı duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi.
Başakşehir’deki bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca döverek ölümüne neden olan İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı dava Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.
Seyirciye açık gercekleştirilen duruşmaya Sivil Toplum Kuruluşları ve hayvan severler yoğunluk oluşturdu. Duruşmaya katılmak isteyenlerin izdiham oluşturması nedeniyle Mahkeme Başkanı duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi.
Duruşmaya AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katılıyor.
'4 dakika ne kadar uzun değil mi, Keloğlan hala Eros'u tekmeliyor'
Mahkemede söz alan avukat, "Dört dakikadır konuşuyorum. Ne kadar uzun bir süre değil mi? 0ysa İbrahim Keloğlan altı dakikadır hala Eros'u tekmelemeye devam ediyor" dedi.
İbrahim Keloğlan isimli sanık, kediyi ısrarlı takip ederek yaklaşık altı dakika boyunca acımasızca ve zalimce öldürme olayını gerçekleştirmişti.