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Kedi Eros'u tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'a iyi hal indirimi: 2 yıl 6 ay ceza aldı
Kedi Eros'u tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'a iyi hal indirimi: 2 yıl 6 ay ceza aldı
Sputnik Türkiye
İbrahim Keloğlan, iyi hal indirimi ile 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa yurt dışı çıkış yasağı ondu. 13.03.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan bugün hakim karşısına çıktı.Keloğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından yargılanan Keloğlan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yurt dışına çıkış yasağı kondu.
https://sputniknews.com.tr/20240313/kediyi-tekmeleyerek-olduren-ibrahim-keloglan-bugun-hakim-karsisina-cikiyor-1081650621.html
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kedi eros,kediyi tekmeleyen adam,ibrahim keloğlan ceza
kedi eros,kediyi tekmeleyen adam,ibrahim keloğlan ceza

Kedi Eros'u tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'a iyi hal indirimi: 2 yıl 6 ay ceza aldı

14:34 13.03.2024 (güncellendi: 15:13 13.03.2024)
© İHAKediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan bugün hakim karşısına çıkıyor
Kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan bugün hakim karşısına çıkıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
© İHA
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İbrahim Keloğlan, iyi hal indirimi ile 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa yurt dışı çıkış yasağı ondu.
İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan bugün hakim karşısına çıktı.
Keloğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından yargılanan Keloğlan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yurt dışına çıkış yasağı kondu.
Kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan bugün hakim karşısına çıkıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
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6 dakika kediyi tekmeleyerek öldüren Keloğlan hakim karşısında: '4 dakika ne kadar uzun değil mi?'
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