https://sputniknews.com.tr/20240228/bodrumda-zehirlendigi-belirlenen-4-kopek-ve-3-kedi-oldu-1081195297.html
Bodrum'da zehirlendiği belirlenen 4 köpek ve 3 kedi öldü
Bodrum'da zehirlendiği belirlenen 4 köpek ve 3 kedi öldü
Sputnik Türkiye
Bodrum Belediyesi, Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde yapılan incelemede zehirlendiği tespit edilen 4 köpek ve 3 kedinin öldüğünü duyurdu. 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T20:56+0300
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2024-02-28T20:57+0300
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde zehirlendiği tespit edilen 4 köpek ve 3 kedi öldü.Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde sokak hayvanlarının zehirlendiği ihbarı üzerine bölgeye veteriner ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.Bölgede yapılan incelemede zehirlendiği tespit edilen 4 köpek ve 3 kedinin öldüğünün tespit edildiği bildirilen açıklamada, ekiplerin 5 köpeği de Bodrum Belediyesi Turgutreis Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına aldığı vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230512/en-cok-zehirlenmeye-yol-acan-mantar-cinsi-koygocuren-1070982357.html
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bodrum, bodrum, muğla, bodrum belediyesi
bodrum, bodrum, muğla, bodrum belediyesi
Bodrum'da zehirlendiği belirlenen 4 köpek ve 3 kedi öldü
20:56 28.02.2024 (güncellendi: 20:57 28.02.2024)
Bodrum Belediyesi, Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde yapılan incelemede zehirlendiği tespit edilen 4 köpek ve 3 kedinin öldüğünü duyurdu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde zehirlendiği tespit edilen 4 köpek ve 3 kedi öldü.
Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde sokak hayvanlarının zehirlendiği ihbarı üzerine bölgeye veteriner ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.
Bölgede yapılan incelemede zehirlendiği tespit edilen 4 köpek ve 3 kedinin öldüğünün tespit edildiği bildirilen açıklamada, ekiplerin 5 köpeği de Bodrum Belediyesi Turgutreis Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına aldığı vurgulandı.