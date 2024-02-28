https://sputniknews.com.tr/20240228/bodrumda-zehirlendigi-belirlenen-4-kopek-ve-3-kedi-oldu-1081195297.html

Bodrum'da zehirlendiği belirlenen 4 köpek ve 3 kedi öldü

Bodrum'da zehirlendiği belirlenen 4 köpek ve 3 kedi öldü

Sputnik Türkiye

Bodrum Belediyesi, Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde yapılan incelemede zehirlendiği tespit edilen 4 köpek ve 3 kedinin öldüğünü duyurdu. 28.02.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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bodrum

muğla

bodrum belediyesi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde zehirlendiği tespit edilen 4 köpek ve 3 kedi öldü.Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde sokak hayvanlarının zehirlendiği ihbarı üzerine bölgeye veteriner ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.Bölgede yapılan incelemede zehirlendiği tespit edilen 4 köpek ve 3 kedinin öldüğünün tespit edildiği bildirilen açıklamada, ekiplerin 5 köpeği de Bodrum Belediyesi Turgutreis Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına aldığı vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20230512/en-cok-zehirlenmeye-yol-acan-mantar-cinsi-koygocuren-1070982357.html

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