Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçmıştı: Hayatını kaybeden Aci'nin babası konuştu
© İHA / SEMA DEMİREyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürerken, baba Özer Aci
© İHA / SEMA DEMİR
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Yazar Eylem Tok’un oğlunun karıştığı kazada oğlunu kaybeden baba Özer Aci, savcılıktan soruşturmaya ilişkin bilgi aldıktan sonra açıklama yaptı. Aci, ‘’Anne ile çocuk gelir teslim olur, sonra gelsinler taziyeye. Sizlere de bilgi vereceğim, aile benim taziyeme geliyor diye. Git gide daha zor oluyor, ayakta durmakta güçlük çekiyorum’’ dedi.
İstanbul Eyüpsultan'da, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında oğlu Oğuz Murat Aci'yi kaybeden baba Özer Aci, savcılıktan soruşturmaya ilişkin bilgi aldı.
Kazaya ilişkin soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Özer Aci, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
'Eylem Tok, bildiğim kadarıyla savcıyla görüşmemiş. Baba benimle iletişime geçmedi'
Başsavcı ile görüştüklerini ve dosyayla ilgili bilgi aldıklarını belirten Aci, firari şüpheli Eylem Tok'un soruşturma savcısıyla görüşüp görüşmediği yönündeki soru üzerine, "Eylem Tok, bildiğim kadarıyla savcıyla görüşmemiş. Baba benimle iletişime geçmedi. Maddi ve manevi yanımda olduğu söylendi. Maddi kısmını kenara bırakıp buyurun gelin dedik, fakat şu ana kadar benimle iletişime geçen olmadı. O taraftan birileri, bilmiyorum, tam o mu, onun elemanı mı bilmiyorum, aile dostumuz aranmış, böyle konuşulmuş" ifadelerini kullandı.
'Anne ile çocuk gelir teslim olur, sonra gelsinler taziyeye'
Aci, kazaya neden olan 18 yaşından küçük sürücü ve annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye gelerek teslim olduktan sonra ailenin taziyelerini kabul edeceklerini dile getirdi:
"Aile dostumuz aranmış, böyle konuşulmuş. Ben ilk günden beri aynı sözümün arkasındayım, çocuk ile anne gelir teslim olur. 10 veya 12. gün dolaylı olarak taziyeye geleceklerini iletmişlerdi bana fakat ben yine aynı sözümü tekrarladım. Anne ile çocuk gelir teslim olur, sonra gelsinler taziyeye. Sizlere de bilgi vereceğim, aile benim taziyeme geliyor diye. Git gide daha zor oluyor, ayakta durmakta güçlük çekiyorum.
Baba Özer Aci, soruşturmaya ilişkin dosyanın da tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi.
© İHA / SEMA DEMİRAvukat Hacı Orhan
Avukat Hacı Orhan
© İHA / SEMA DEMİR
Avukat Orhan: Daha babanın ifadesi alınmadı, bir an önce ifadesinin alınması lazım.
Müşteki ailenin avukatı Hacı Orhan de açıklamada bulundu:
‘’Ben ilk günden beri söylüyorum, müvekkillerim de söylüyorlar. Öncelikle kişilerin teslim olup, gelip yargılanmaları gerekiyor. Bu yargılanma olmadan taziyeye gelmeleri doğru olmaz. Şu an onlar yurt dışına kaçmış haldeyken birilerinin taziyeye gelmesi doğru olmaz. Baba ‘teslim olsunlar taziyeye gelsinler’ şeklinde belirtti ancak bu yanlış anlaşıldı. Burada çok açık şekilde söylüyoruz ki bu olay ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermektir. Bu yüzden olay sonucu konuşulan konuların dile getirilmesi doğru ve ahlaki değildir. Babanın şu an yurt dışına çıkış yasağı var, nerede olduğunu bilmiyoruz ama İstanbul veya Bursa’dadır diye tahmin ediyoruz. Daha babanın ifadesi alınmadı, bir an önce ifadesinin alınması lazım. Eğer bir dahli varsa aynı şekilde bir tedbir kararının uygulanması gerekir. Kayırma noktasında anne ve babanın cezasızlık hali var ancak biz burada ihmal sonucu adam öldürmeye giden bir süreçten bahsediyoruz. Özellikle telefonların oradan toplanıp götürülmesi talimatını verenin ve bu organizasyonu yapanın Eylem Hanım olduğunu düşünüyoruz. Orada olan çocuklar da aynı şekilde burada suçlu olacaklar. Suçluyu kayırma çocuğunuz için söz konusu olabilir ancak Eylem Hanım, Bülent Bey’in resmi eşi değil, diğer çocuklar da bu konuda bir yakınları değiller. Cezasızlık sebebi Timur hakkında olabilir ama diğerleri hakkında olamaz. O telefonlardan birisi de şu an hala kayıp."
Ne olmuştu?
Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.
Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.
Bir kişi tutuklanmıştı
Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.