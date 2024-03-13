https://sputniknews.com.tr/20240313/bulent-cihantimurun-ismi-fenomenler-sorusturmasinda-ortaya-cikti-eylem-tok-sessizligini-bozdu-1081641765.html

'Bülent Cihantimur'un ismi fenomenler soruşturmasında ortaya çıktı': Eylem Tok sessizliğini bozdu

'Bülent Cihantimur'un ismi fenomenler soruşturmasında ortaya çıktı': Eylem Tok sessizliğini bozdu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yaşanan ölümlü kaza sonrası Eylem Tok ve oğlu önce Mısır sonra da ABD'ye kaçmıştı. Baba Bülent Cihantimur'un da firara yardım ettiği ifadelere... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T06:32+0300

2024-03-13T06:32+0300

2024-03-13T06:35+0300

yaşam

eylem tok

bülent cihantimur

kaza

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firar

firari

abd

mısır

ölüm

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18 yaşından küçük ve ehliyetsiz çocuğun bir kişinin ölümüne sebep olduğu trafik kazasının ardından anne Eylem Tok oğlunu yurtdışına kaçırmıştı.Mahkeme, Eylem Tok’un boşandığı eşi T.C.’nin babası Bülent Cihantimur hakkında da yurt dışına çıkış yasağı verirken Cihantimur'un çalışanı ise tutuklandı.O firarda payı olduğu ifadelere de yansıyan doktor baba Bülent Cihantimur'un tüm Türkiye'nin konuştuğu 'fenomen soruşturmasında' şüpheli olduğu ortaya çıktı. Cihantimur'un diğer fenomenler gibi kara para aklama ve suç örgütüne üye olmakla suçlandığı soruşturmanın ayrıntıları da ortaya çıktı. Kanal D'nin haberine göre Cihantimur, fenomenlere yönelik kara para soruşturmasının şüphelilerinden biri.Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat'ın ardından birçok fenomen hakkında inceleme başlatılmış, hatta soruşturma başlatılmıştı. Soruşturulan o fenomenlerden biri de kamuoyunda 'Tayyargiller' olarak bilinen Tayyar ve Özlem Öz çiftiydi. Onların dosyasında 13 şüpheli vardı, o şüphelilerden biri de Bülent Cihantimur'du.Soruşturmayı savcı Gökalp Kökçü yürütüyordu. Hakkında usulsüz işlem yaptığı iddiaları ortaya atılınca İstanbul'dan Erzurum'a gönderildi. Ayrıca HSK hakkında inceleme başlattı. Bunun üzerine savcı emeklilik dilekçesi verip mesleği bıraktı. Savcı dosyadan alınmadan önce Cihantimur ile ilgili birçok tartışmalı karara imza attı. Onlardan ilki de mal varlıklarıyla ilgiliydi. Savcı, mahkemeye gönderdiği yazıda Cihantimur'un da olduğu 13 şüpheli ile ilgili suçlamaları belirtti ve bu şüphelilerin sahibi olduğu 3 şirkete el konulmasını istedi. O şirketler arasında Cihantimur'un estetik merkezi yoktu.Bu karar diğer şüphelilerin avukatlarının da dikkatini çekti. Avukatlar, Savcı Kökçü'nün dosyadan alınmasının ardından yeni savcıya dilekçe sundu. Kökçü'nün Cihantimur'a ayrıcalık tanıdığı iddiasında bulunuldu.Dosyadaki bilgilere göre Kökçü, şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı talep etti. Ancak talebinde şüphelilerin bu saat itibarıyla hazır edilemediğini vurguladı. Yani gözaltına almamasının nedeni olarak saati gösterdi ama mahkeme kararında saat belirtilmedi.Akılları karıştıran bir başka detay ise 'Tayyargiller' soruşturmasındaki 12 şüphelinin birbiriyle ortak ve akraba olması. 12 kişi iddiaya göre 13'üncü şüpheliyi yani Bülent Cihantimur'u tanımıyor. Şüphelilerin avukatları bu iddialarıyla ilgili de başsavcılığa başvurdu. "Soruşturmanın şüphelileri Bülent Cihantimur'u hiç tanımamaktadır, hayatı boyunca bir kez dahi sesini duymadığı, yüzünü görmediği bir şahısla aynı soruşturma dosyasının neden şüphelisi olunmuştur" sorusu yöneltildi.Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bülent Cihantimur'un neden özellikle bu soruşturma dosyasında girdiği ve hangi şirketleriyle ilgili işlem yapılıp yapılmadığına bakılıyor.Barış Pehlivan: Cihantimur ile Oğuz Murat Acı'nın babasının kaza sonrası buluştuÖte yandan Halk TV ekranlarında gazeteci Barış Pehlivan ise "Eylem Tok'un oğlunun karıştığı kazadan bir ya da iki gün sonra ABD'ye giden çocuğun babası ölen gencin babası ile buluştu. Buluşma gergin geçmiş ve sanki o kan parası dediğimiz mesele gündeme gelecek" dedi.Eylem Tok: Sadece savcıya konuşacağımEylem Tok ise uzun süre sonra sessizliğini NOW Ana Haber’e bozdu. Firari Tok, “Sadece savcıya konuşacağım” ifadelerini kullandı. Eylem Tok ayrıca muhabirin sorduğu “Ne zaman geleceksiniz?” sorusu sonrasında ise telefonu kapattı.Ne olmuştu?Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, İ.G, T.A, S.K. ve H.T'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişlerdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240306/eylem-tok-kimdir-eylem-tok-kac-yasinda-ve-nereli-eylem-tok-esi-kimdir-eylem-tok-hayati--kariyeri-1081429029.html

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