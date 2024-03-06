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Ölümlü kazaya sebep olan ehliyetsiz oğlunu yurtdışına kaçıran Eylem Tok ve Bülent Cihantimur kimdir?
Ölümlü kazaya sebep olan ehliyetsiz oğlunu yurtdışına kaçıran Eylem Tok ve Bülent Cihantimur kimdir?
Sputnik Türkiye
Yazar Eylem Tok, İstanbul'da yaşanan bir trafik kazasının merkezinde yer alarak dikkatleri üzerine çekti. Eyüpsultan'da ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T10:43+0300
2024-03-06T10:43+0300
yaşam
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Edebiyat, sanat ve sinema gibi birçok dalda adından söz ettiren isimlerinden olan Eylem Tok, oğlunun karışmış olduğu bir kaza ile gündeme geldi. Olay yerine gelerek oğlunu alan anne Eylem Tok, gece 04.30 sıralarında oğluyla birlikte yurt dışına çıkarak Mısır'a kaçtı.Tok, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı ve "Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum" açıklamalarında bulundu.Eylem Tok kimdir?Eylem Tok, yazar, şair, senarist ve yönetmendir. Edebiyat dünyasında öne çıkan eserleri ve gazete köşe yazılarıyla tanınır. Eğitimini Türkiye'de tamamlamıştır ve yazın kariyerine genç yaşta başlamıştır. "Mihr", "Allah’ın Piyonları", "Noktalar" ve "Acı Şeker" gibi eserleri Türkiye'nin en çok satanlar listesinde yer aldı. Ayrıca, "Dev ve Üç Cüceler" ve "Dev ile Üç Cüce" adlı çocuk kitapları İngiltere, ABD ve Kanada'da da yayımlandı.2016 yılında soyut sanat filmi 'Sintiyatpera'yı yöneten ve senaryosunu yazan Tok, bu filmle Türkiye ve uluslararası birçok film festivalinde finale kaldı. Bülent Cihantimur kimdir?Bülent Cihantimur, Türk estetik cerrah ve girişimci olarak bilinir. Estetik cerrahi alanında uzmanlaşmıştır ve uluslararası alanda tanınmış bir isimdir. Estetik cerrahiye yenilikçi yaklaşımlar getirmesi ve başarılı operasyonlarıyla tanınmıştır. Ayrıca, estetik cerrahi alanında birçok bilimsel makaleye imza atmış ve pek çok uluslararası kongrede konuşmacı olarak yer almıştır.
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Ölümlü kazaya sebep olan ehliyetsiz oğlunu yurtdışına kaçıran Eylem Tok ve Bülent Cihantimur kimdir?

10:43 06.03.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - SADIK KAHRAMANEylem Tok
Eylem Tok - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - SADIK KAHRAMAN
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Yazar Eylem Tok, İstanbul'da yaşanan bir trafik kazasının merkezinde yer alarak dikkatleri üzerine çekti. Eyüpsultan'da ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden bir gruba çarpan sürücünün yazar Tok ile ünlü estetik doktoru Op.Dr. Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu T.C. olduğu ortaya çıkmıştı. Peki, Eylem Tok ve Bülent Cihantimur kimdir?
Edebiyat, sanat ve sinema gibi birçok dalda adından söz ettiren isimlerinden olan Eylem Tok, oğlunun karışmış olduğu bir kaza ile gündeme geldi. Olay yerine gelerek oğlunu alan anne Eylem Tok, gece 04.30 sıralarında oğluyla birlikte yurt dışına çıkarak Mısır'a kaçtı.
Tok, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı ve "Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum" açıklamalarında bulundu.

Eylem Tok kimdir?

Eylem Tok, yazar, şair, senarist ve yönetmendir. Edebiyat dünyasında öne çıkan eserleri ve gazete köşe yazılarıyla tanınır. Eğitimini Türkiye'de tamamlamıştır ve yazın kariyerine genç yaşta başlamıştır. "Mihr", "Allah’ın Piyonları", "Noktalar" ve "Acı Şeker" gibi eserleri Türkiye'nin en çok satanlar listesinde yer aldı.
Ayrıca, "Dev ve Üç Cüceler" ve "Dev ile Üç Cüce" adlı çocuk kitapları İngiltere, ABD ve Kanada'da da yayımlandı.
2016 yılında soyut sanat filmi 'Sintiyatpera'yı yöneten ve senaryosunu yazan Tok, bu filmle Türkiye ve uluslararası birçok film festivalinde finale kaldı.

Bülent Cihantimur kimdir?

Bülent Cihantimur, Türk estetik cerrah ve girişimci olarak bilinir. Estetik cerrahi alanında uzmanlaşmıştır ve uluslararası alanda tanınmış bir isimdir. Estetik cerrahiye yenilikçi yaklaşımlar getirmesi ve başarılı operasyonlarıyla tanınmıştır. Ayrıca, estetik cerrahi alanında birçok bilimsel makaleye imza atmış ve pek çok uluslararası kongrede konuşmacı olarak yer almıştır.
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