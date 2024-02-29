https://sputniknews.com.tr/20240229/infiale-yol-acan-taksici-oguz-erge-cinayetinde-herkesin-bekledigi-rapor-mahkemeye-ulasti-1081202197.html
İnfiale yol açan taksici Oğuz Erge cinayetinde beklenen rapor mahkemeye ulaştı
İnfiale yol açan taksici Oğuz Erge cinayetinde beklenen rapor mahkemeye ulaştı
Sputnik Türkiye
Soğuktan üşümemesi için aracına aldığı Delil Aysal tarafından silahla öldürülen İzmirli taksici Oğuz Erge'nin cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'de... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T07:05+0300
2024-02-29T07:05+0300
2024-02-29T07:13+0300
türkiye
oğuz erge
taksici
cinayet
şoför
izmir
delil aysal
saldırı
silahlı saldırı
mahkeme
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde aracına bindiği taksi şoförünü silahla vurarak öldüren sanık Delil Aysal, 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. 16 Şubat'ta davanın ilk duruşması görüldü. İlk duruşmada tutukluluğuna devam kararı verilen sanık Delil Aysal ile ilgili istenilen cezai ehliyet raporu da mahkemeye ulaştı.Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nce hazırlanan raporda, Aysal'ın işlediği iddia edilen suçlara yönelik cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. Raporda, "Şahsın ceza sorumluluğunu etkileyecek düzeyde bir akıl hastalığı ya da zayıflığının saptanamadığı, suç tarihinde şahsın işlediği iddia edilen fillerin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayabildiği ve bu fillerle ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu, dolayısıyla işlediği iddia edilen suçlara yönelik ceza sorumluluğunun tam olduğu görülmüştür" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20240228/toplu-katliam-4-bin-cop-torbasi-icinde-bin-86-kisiye-ait-kalintilar-bulundu-1081173511.html
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İnfiale yol açan taksici Oğuz Erge cinayetinde beklenen rapor mahkemeye ulaştı
07:05 29.02.2024 (güncellendi: 07:13 29.02.2024)
Soğuktan üşümemesi için aracına aldığı Delil Aysal tarafından silahla öldürülen İzmirli taksici Oğuz Erge'nin cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'de infial yaratan olay sonrası Delil Aysal ile ilgili beklenen akıl sağlığı raporu mahkemeye ulaştı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Aysal, 'deli' olduğunu iddia etmişti.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde aracına bindiği taksi şoförünü silahla vurarak öldüren sanık Delil Aysal, 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. 16 Şubat'ta davanın ilk duruşması görüldü. İlk duruşmada tutukluluğuna devam kararı verilen sanık Delil Aysal ile ilgili istenilen cezai ehliyet raporu da mahkemeye ulaştı.
Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nce hazırlanan raporda, Aysal'ın işlediği iddia edilen suçlara yönelik cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. Raporda, "Şahsın ceza sorumluluğunu etkileyecek düzeyde bir akıl hastalığı ya da zayıflığının saptanamadığı, suç tarihinde şahsın işlediği iddia edilen fillerin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayabildiği ve bu fillerle ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu, dolayısıyla işlediği iddia edilen suçlara yönelik ceza sorumluluğunun tam olduğu görülmüştür" denildi.