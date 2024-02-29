https://sputniknews.com.tr/20240229/infiale-yol-acan-taksici-oguz-erge-cinayetinde-herkesin-bekledigi-rapor-mahkemeye-ulasti-1081202197.html

İnfiale yol açan taksici Oğuz Erge cinayetinde beklenen rapor mahkemeye ulaştı

İnfiale yol açan taksici Oğuz Erge cinayetinde beklenen rapor mahkemeye ulaştı

Sputnik Türkiye

Soğuktan üşümemesi için aracına aldığı Delil Aysal tarafından silahla öldürülen İzmirli taksici Oğuz Erge'nin cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'de... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T07:05+0300

2024-02-29T07:05+0300

2024-02-29T07:13+0300

türkiye

oğuz erge

taksici

cinayet

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izmir

delil aysal

saldırı

silahlı saldırı

mahkeme

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde aracına bindiği taksi şoförünü silahla vurarak öldüren sanık Delil Aysal, 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. 16 Şubat'ta davanın ilk duruşması görüldü. İlk duruşmada tutukluluğuna devam kararı verilen sanık Delil Aysal ile ilgili istenilen cezai ehliyet raporu da mahkemeye ulaştı.Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nce hazırlanan raporda, Aysal'ın işlediği iddia edilen suçlara yönelik cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. Raporda, "Şahsın ceza sorumluluğunu etkileyecek düzeyde bir akıl hastalığı ya da zayıflığının saptanamadığı, suç tarihinde şahsın işlediği iddia edilen fillerin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayabildiği ve bu fillerle ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu, dolayısıyla işlediği iddia edilen suçlara yönelik ceza sorumluluğunun tam olduğu görülmüştür" denildi.

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