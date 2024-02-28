Toplu katliam: 4 bin çöp torbası içinde bin 86 kişiye ait kalıntılar bulundu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ramazan pidesi 15 lira oldu: 'Bu shrinkflasyon ötesi bir durum'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
TARİHTE BUGÜN
II. Dünya Savaşı'nda 300 Alman tankı imha eden deney
13:34
7 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray'ın evinde kazanma rekoru
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide alınan kararlar enflasyonu düşürür mü?
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
ABD tekrar aynı yalana sarıldı: Uzaya nükleer silah yerleştirme suçlamasıyla ilgili hiçbir kanıt sunmadı
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
IMF böyle dedi: Rusya şaşırttı
18:18
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li asker anlattı: Rusya, dronlarla avlıyor
18:28
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı eski istihbarat subayı Sputnik’e konuştu: O andan itibaren her şey çöktü
18:34
3 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macaristan, AB’nin Ukrayna bildirisini engelledi
18:47
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yetkili: Bazı Batı ülkeleri kazanmamızı istemiyor
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, ABD yardımı olmadan yenilginin kaçınılmaz olduğunu söyledi
19:14
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Tahılın yok edilmesinden Batı sorumludur
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Nuland itiraf etti: Kiev yardımları ABD’ye geri dönecek
19:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
II. Dünya Savaşı'nda 300 Alman tankı imha eden deney
19:38
7 dk
SESLİ HABER
Ekvador lideri Noboa: Rusya haklı
19:54
2 dk
SESLİ HABER
Arjantin’de validen başkan Milei’ye tehdit
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Lebedev: Batı’nın bize ders verme hakkı yok
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Belçikalı çiftçiler polis barikatını kaldırdı
20:28
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Putin, Erdoğan’ın sahip olduğu otoriteye vurgu yaptı
20:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İntegral MEB müfredatından çıkarılacak mı?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekli maaşlarında kesinti olacak mı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
CIA şefi Gizlice Ukrayna’yı ziyaret etmiş
11:24
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbarat subayı: Ukrayna’nın İHA operatörleri imha ediliyor
11:41
1 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ramazan ayında ‘koli fırsatçılığı’na dikkat
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sağlık özel
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240228/toplu-katliam-4-bin-cop-torbasi-icinde-bin-86-kisiye-ait-kalintilar-bulundu-1081173511.html
Toplu katliam: 4 bin çöp torbası içinde bin 86 kişiye ait kalıntılar bulundu
Toplu katliam: 4 bin çöp torbası içinde bin 86 kişiye ait kalıntılar bulundu
Sputnik Türkiye
Kolombiya'da, toplu mezarda 4 bin adet çöp torbası içinde bin 86 kişiye ait kalıntılar bulundu. 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T12:27+0300
2024-02-28T13:03+0300
dünya
katliam
çöp torbası
mezar
kolombiya
dünya
yaşam
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103983/59/1039835971_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c21e8e4f35742559748ddddabd288de1.jpg
Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesinde yer alan Cucuta kentindeki merkez mezarlıkta yapılan kazıda toplu mezar tespit edildi.Yapılan incelemelerde 4 bin çöp torbasının içinde bin 86 kişiye ait kalıntılar olduğu belirlendi. Kayıp Kişileri Arama Birimi (UBPD) ve Özel Barış Yargısından (JEP) yapılan açıklamada, kalıntıların Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan çatışma döneminde kaybolan kişilere ait olduğunun tahmin edildiği belirtildi.Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, konuya ilişkin sosyal medya hesabı hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, Kolombiya halkının maruz kaldığı toplu katliamın göstergesi gibi duruyor" ifadesini kullandı.Ne olmuştu?2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip FARC'ın sözde 'Genelkurmay Başkanlığı' EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollarla finansman sağlarken; Kolombiya da silvil hakla yönelik saldırılarında bulunuyor.Kolombiya hükümetiyle varılan 10 aylık ikili ateşkes anlaşmasını hatırlatan örgüt, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan da benzer bir talimat vermesini talep etmiş fakat 2023 yılında bomba yüklü araçlarla düzenlediği iki ayrı saldırıda 3 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240227/kurbanlarinin-kalbini-soken-22-yasindaki-seri-katil-yakalandi-cinayetlere-cocukken-baslamis-1081124842.html
kolombiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103983/59/1039835971_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6e93d6a08d9e8005a3e2a56c60bef160.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
katliam, çöp torbası, mezar, kolombiya, dünya, yaşam
katliam, çöp torbası, mezar, kolombiya, dünya, yaşam

Toplu katliam: 4 bin çöp torbası içinde bin 86 kişiye ait kalıntılar bulundu

12:27 28.02.2024 (güncellendi: 13:03 28.02.2024)
© AFP 2023 / HUSSEIN AL-KHAZALIIrak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde öldürülen Kürtlere ait toplu mezar bulundu.
Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde öldürülen Kürtlere ait toplu mezar bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
© AFP 2023 / HUSSEIN AL-KHAZALI
Abone ol
Kolombiya'da, toplu mezarda 4 bin adet çöp torbası içinde bin 86 kişiye ait kalıntılar bulundu.
Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesinde yer alan Cucuta kentindeki merkez mezarlıkta yapılan kazıda toplu mezar tespit edildi.
Yapılan incelemelerde 4 bin çöp torbasının içinde bin 86 kişiye ait kalıntılar olduğu belirlendi. Kayıp Kişileri Arama Birimi (UBPD) ve Özel Barış Yargısından (JEP) yapılan açıklamada, kalıntıların Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan çatışma döneminde kaybolan kişilere ait olduğunun tahmin edildiği belirtildi.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, konuya ilişkin sosyal medya hesabı hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, Kolombiya halkının maruz kaldığı toplu katliamın göstergesi gibi duruyor" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip FARC'ın sözde 'Genelkurmay Başkanlığı' EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollarla finansman sağlarken; Kolombiya da silvil hakla yönelik saldırılarında bulunuyor.
Kolombiya hükümetiyle varılan 10 aylık ikili ateşkes anlaşmasını hatırlatan örgüt, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan da benzer bir talimat vermesini talep etmiş fakat 2023 yılında bomba yüklü araçlarla düzenlediği iki ayrı saldırıda 3 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.
İngiltere - Polis - Olay Yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
YAŞAM
Kurbanlarının kalbini söken 22 yaşındaki seri katil yakalandı: Cinayetlere çocukken başlamış
Dün, 09:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала