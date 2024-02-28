https://sputniknews.com.tr/20240228/toplu-katliam-4-bin-cop-torbasi-icinde-bin-86-kisiye-ait-kalintilar-bulundu-1081173511.html

Toplu katliam: 4 bin çöp torbası içinde bin 86 kişiye ait kalıntılar bulundu

Toplu katliam: 4 bin çöp torbası içinde bin 86 kişiye ait kalıntılar bulundu

Sputnik Türkiye

Kolombiya'da, toplu mezarda 4 bin adet çöp torbası içinde bin 86 kişiye ait kalıntılar bulundu. 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T12:27+0300

2024-02-28T12:27+0300

2024-02-28T13:03+0300

dünya

katliam

çöp torbası

mezar

kolombiya

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yaşam

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Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesinde yer alan Cucuta kentindeki merkez mezarlıkta yapılan kazıda toplu mezar tespit edildi.Yapılan incelemelerde 4 bin çöp torbasının içinde bin 86 kişiye ait kalıntılar olduğu belirlendi. Kayıp Kişileri Arama Birimi (UBPD) ve Özel Barış Yargısından (JEP) yapılan açıklamada, kalıntıların Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan çatışma döneminde kaybolan kişilere ait olduğunun tahmin edildiği belirtildi.Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, konuya ilişkin sosyal medya hesabı hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, Kolombiya halkının maruz kaldığı toplu katliamın göstergesi gibi duruyor" ifadesini kullandı.Ne olmuştu?2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip FARC'ın sözde 'Genelkurmay Başkanlığı' EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollarla finansman sağlarken; Kolombiya da silvil hakla yönelik saldırılarında bulunuyor.Kolombiya hükümetiyle varılan 10 aylık ikili ateşkes anlaşmasını hatırlatan örgüt, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan da benzer bir talimat vermesini talep etmiş fakat 2023 yılında bomba yüklü araçlarla düzenlediği iki ayrı saldırıda 3 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240227/kurbanlarinin-kalbini-soken-22-yasindaki-seri-katil-yakalandi-cinayetlere-cocukken-baslamis-1081124842.html

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katliam, çöp torbası, mezar, kolombiya, dünya, yaşam