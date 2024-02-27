https://sputniknews.com.tr/20240227/kurbanlarinin-kalbini-soken-22-yasindaki-seri-katil-yakalandi-cinayetlere-cocukken-baslamis-1081124842.html

Kurbanlarının kalbini söken 22 yaşındaki seri katil yakalandı: Cinayetlere çocukken başlamış

Kurbanlarının kalbini söken 22 yaşındaki seri katil yakalandı: Cinayetlere çocukken başlamış

Sputnik Türkiye

Polislerin yaptığı baskınlarda bir evde buldukları 13 bıçak, 1 pala ve 2 insan kalbi korkunç gerçeği ortaya çıkardı. 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T09:35+0300

2024-02-27T09:35+0300

2024-02-27T09:35+0300

yaşam

kalp

seri katil

cinayet

meksika

kartel

fbi

federal soruşturma bürosu (fbi)

abd

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/14/1051945440_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_3e37a75dffdf2dd297b1363da8dd07ea.jpg

Uyuşturucu kartellerinin kimi zaman rakip kartel üyelerine, kimi zaman güvenlik güçlerine kimi zaman da ihanetle suçladığı kendi üyelerine uyguladığı işkence ve infaz yöntemleri sıklıkla gündeme geliyor. Özellikle Meksikada ise durum çok daha acımazsız bir hal alabiliyor.Buna örnek olacak son gelişme de geçen hafta ABD’nin Meksika sınırında bulunan El Paso şehrinde yaşandı. Meksika’nın ‘en zalim tetikçilerinden’ biri olduğu belirtilen 'La Chely’'lakaplı Michelle Angelica Pineda, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), El Paso Polis Teşkilatı ve ABD sınır devriyelerinin gerçekleştirdiği ortak operasyon sonucunda yakalandı.Geçtiğimiz 15 Şubat günü bir otelde yakalanan Pineda’nın çocukluk yaşlarından bu yana birçok cinayette rol aldığı ve cinayetleri işlerken canavarca yöntemler kullandığından şüphe ediliyor. FBI tarafından 16 Şubat günü yapılan açıklamada, Pineda’nın kurbanlarının bedenlerini ve kalplerini çıkardığına yönelik ifadeler yer aldığı ve cinayetleri canavarca hislerle işlediği belirtiliyor.İşlediği cinayetler ve uyuşturucu kaçakçılığı sebebiyle ABD ve Meksika güvenlik güçleri tarafından uzun süredir aranan 22 yaşındaki Pineda’nın, ilk cinayetini 13 yaşındayken işlediği tahmin ediliyor. ‘Soğukkanlı bir katil’ olarak tanımlanan Pineda’nın ABD’ye yasadışı şekilde geçmeden önce El Paso’nun karşısında bulunan sınır kenti Ciudad Juarez’de işlenen bir dizi cinayetin arkasındaki isim olduğu tahmin ediliyor.İlk cinayetini 13 yaşında işlemişMeksika’nın Chihuahua eyaletinin kuzey bölgesi savcısı Carlos Salas, yaptığı açıklamada Pineda’nın öldürme emirlerini halihazırda cezaevinde bulunan bir kartel üyesinden aldığının tespit edildiğini belirterek, “Elimizdeki verilere göre Pineda ilk cinayetini 13 yaşında işledi. Bu genç kadın, hem evinin içinde hem de dışında şiddetle çevrili olarak büyüdü ve kısa süre içinde ‘Artistas Assessino’ gibi yapılanmaların bir parçası haline geldi” şeklinde konuştu.Michelle Angelica Pineda’nın üyesi olduğu çeteyle alakalı yapılan daha önceki operasyonlarda, çete üyesi olduğu iddia edilen 5 kişi yakalanmış ve Pineda polislerden kaçmayı başarmıştı. ABD’de yakalandıktan sonra Meksika’ya iade edilen Pineda, şimdi daha önce işlediği düşünülen 3 farklı cinayetten mahkeme karşısına çıkacağı günü beklerken gözaltında tutuluyor.

https://sputniknews.com.tr/20240223/telefon-kullananlara-yamuk-serce-parmak-uyarisi-tum-dunyada-goruldu-uzmanlardan-geri-donusu-yok-1081028932.html

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kalp, seri katil, cinayet, meksika, kartel, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), abd