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https://sputniknews.com.tr/20240227/kurbanlarinin-kalbini-soken-22-yasindaki-seri-katil-yakalandi-cinayetlere-cocukken-baslamis-1081124842.html
Kurbanlarının kalbini söken 22 yaşındaki seri katil yakalandı: Cinayetlere çocukken başlamış
Kurbanlarının kalbini söken 22 yaşındaki seri katil yakalandı: Cinayetlere çocukken başlamış
Sputnik Türkiye
Polislerin yaptığı baskınlarda bir evde buldukları 13 bıçak, 1 pala ve 2 insan kalbi korkunç gerçeği ortaya çıkardı. 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T09:35+0300
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Uyuşturucu kartellerinin kimi zaman rakip kartel üyelerine, kimi zaman güvenlik güçlerine kimi zaman da ihanetle suçladığı kendi üyelerine uyguladığı işkence ve infaz yöntemleri sıklıkla gündeme geliyor. Özellikle Meksikada ise durum çok daha acımazsız bir hal alabiliyor.Buna örnek olacak son gelişme de geçen hafta ABD’nin Meksika sınırında bulunan El Paso şehrinde yaşandı. Meksika’nın ‘en zalim tetikçilerinden’ biri olduğu belirtilen 'La Chely’'lakaplı Michelle Angelica Pineda, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), El Paso Polis Teşkilatı ve ABD sınır devriyelerinin gerçekleştirdiği ortak operasyon sonucunda yakalandı.Geçtiğimiz 15 Şubat günü bir otelde yakalanan Pineda’nın çocukluk yaşlarından bu yana birçok cinayette rol aldığı ve cinayetleri işlerken canavarca yöntemler kullandığından şüphe ediliyor. FBI tarafından 16 Şubat günü yapılan açıklamada, Pineda’nın kurbanlarının bedenlerini ve kalplerini çıkardığına yönelik ifadeler yer aldığı ve cinayetleri canavarca hislerle işlediği belirtiliyor.İşlediği cinayetler ve uyuşturucu kaçakçılığı sebebiyle ABD ve Meksika güvenlik güçleri tarafından uzun süredir aranan 22 yaşındaki Pineda’nın, ilk cinayetini 13 yaşındayken işlediği tahmin ediliyor. ‘Soğukkanlı bir katil’ olarak tanımlanan Pineda’nın ABD’ye yasadışı şekilde geçmeden önce El Paso’nun karşısında bulunan sınır kenti Ciudad Juarez’de işlenen bir dizi cinayetin arkasındaki isim olduğu tahmin ediliyor.İlk cinayetini 13 yaşında işlemişMeksika’nın Chihuahua eyaletinin kuzey bölgesi savcısı Carlos Salas, yaptığı açıklamada Pineda’nın öldürme emirlerini halihazırda cezaevinde bulunan bir kartel üyesinden aldığının tespit edildiğini belirterek, “Elimizdeki verilere göre Pineda ilk cinayetini 13 yaşında işledi. Bu genç kadın, hem evinin içinde hem de dışında şiddetle çevrili olarak büyüdü ve kısa süre içinde ‘Artistas Assessino’ gibi yapılanmaların bir parçası haline geldi” şeklinde konuştu.Michelle Angelica Pineda’nın üyesi olduğu çeteyle alakalı yapılan daha önceki operasyonlarda, çete üyesi olduğu iddia edilen 5 kişi yakalanmış ve Pineda polislerden kaçmayı başarmıştı. ABD’de yakalandıktan sonra Meksika’ya iade edilen Pineda, şimdi daha önce işlediği düşünülen 3 farklı cinayetten mahkeme karşısına çıkacağı günü beklerken gözaltında tutuluyor.
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kalp, seri katil, cinayet, meksika, kartel, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), abd
kalp, seri katil, cinayet, meksika, kartel, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), abd

Kurbanlarının kalbini söken 22 yaşındaki seri katil yakalandı: Cinayetlere çocukken başlamış

09:35 27.02.2024
© AP Photoİngiltere - Polis - Olay Yeri
İngiltere - Polis - Olay Yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© AP Photo
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Polislerin yaptığı baskınlarda bir evde buldukları 13 bıçak, 1 pala ve 2 insan kalbi korkunç gerçeği ortaya çıkardı.
Uyuşturucu kartellerinin kimi zaman rakip kartel üyelerine, kimi zaman güvenlik güçlerine kimi zaman da ihanetle suçladığı kendi üyelerine uyguladığı işkence ve infaz yöntemleri sıklıkla gündeme geliyor. Özellikle Meksikada ise durum çok daha acımazsız bir hal alabiliyor.
Buna örnek olacak son gelişme de geçen hafta ABD’nin Meksika sınırında bulunan El Paso şehrinde yaşandı. Meksika’nın ‘en zalim tetikçilerinden’ biri olduğu belirtilen 'La Chely’'lakaplı Michelle Angelica Pineda, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), El Paso Polis Teşkilatı ve ABD sınır devriyelerinin gerçekleştirdiği ortak operasyon sonucunda yakalandı.
Geçtiğimiz 15 Şubat günü bir otelde yakalanan Pineda’nın çocukluk yaşlarından bu yana birçok cinayette rol aldığı ve cinayetleri işlerken canavarca yöntemler kullandığından şüphe ediliyor. FBI tarafından 16 Şubat günü yapılan açıklamada, Pineda’nın kurbanlarının bedenlerini ve kalplerini çıkardığına yönelik ifadeler yer aldığı ve cinayetleri canavarca hislerle işlediği belirtiliyor.
İşlediği cinayetler ve uyuşturucu kaçakçılığı sebebiyle ABD ve Meksika güvenlik güçleri tarafından uzun süredir aranan 22 yaşındaki Pineda’nın, ilk cinayetini 13 yaşındayken işlediği tahmin ediliyor. ‘Soğukkanlı bir katil’ olarak tanımlanan Pineda’nın ABD’ye yasadışı şekilde geçmeden önce El Paso’nun karşısında bulunan sınır kenti Ciudad Juarez’de işlenen bir dizi cinayetin arkasındaki isim olduğu tahmin ediliyor.

İlk cinayetini 13 yaşında işlemiş

Meksika’nın Chihuahua eyaletinin kuzey bölgesi savcısı Carlos Salas, yaptığı açıklamada Pineda’nın öldürme emirlerini halihazırda cezaevinde bulunan bir kartel üyesinden aldığının tespit edildiğini belirterek, “Elimizdeki verilere göre Pineda ilk cinayetini 13 yaşında işledi. Bu genç kadın, hem evinin içinde hem de dışında şiddetle çevrili olarak büyüdü ve kısa süre içinde ‘Artistas Assessino’ gibi yapılanmaların bir parçası haline geldi” şeklinde konuştu.
Michelle Angelica Pineda’nın üyesi olduğu çeteyle alakalı yapılan daha önceki operasyonlarda, çete üyesi olduğu iddia edilen 5 kişi yakalanmış ve Pineda polislerden kaçmayı başarmıştı. ABD’de yakalandıktan sonra Meksika’ya iade edilen Pineda, şimdi daha önce işlediği düşünülen 3 farklı cinayetten mahkeme karşısına çıkacağı günü beklerken gözaltında tutuluyor.
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