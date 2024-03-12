Yapay zeka döneminde 'doğruluk testi': Görüntülerin gerçekliği nasıl anlaşılır?

1. Anormal ışıklandırma genellikle bir fotoğrafın değiştirildiğini ele verir. Örneğin insanların gözlerindeki ışık yansımalarını kontrol etmek önem taşıyor. Boyut ve renk konumla eşleşmiyorsa veya gözler arasında farklılık varsa bu bir ipucu olabilir. Bir görüntüdeki yansıtıcı yüzeylerde öznelerin ve nesnelerin görünme şekli de ipuçları sağlayabilir. Anormal ışıklandırma genellikle bir fotoğrafın değiştirildiğini ele verir. Örneğinyansımalarını kontrol etmek önem taşıyor. Boyut ve renk konumla eşleşmiyorsa veya gözler arasında farklılık varsa bu bir ipucu olabilir. Bir görüntüdekiöznelerin ve nesnelerin görünme şekli de ipuçları sağlayabilir.

2. Görsel üreten yapay zeka araçlarının zayıf yanlarından biri yazı içeren alanlar. Üzerinde metin yer alan herhangi bir görsel üretirken anlamsız harf veya karakterleri bir araya getiren yapay zeka, bu yönüyle bu tür içerikleri tespit etme konusunda ipucu veriyor. Görsel üreten yapay zeka araçlarının zayıf yanlarından biriÜzerinde metin yer alan herhangi bir görsel üretirken anlamsız harf veya karakterleri bir araya getiren yapay zeka, bu yönüyle bu tür içerikleri tespit etme konusunda ipucu veriyor.

3. Bir başka belirleyici yöntem de kopyalanması zor olan özellikleri aramak. Yapay zeka şu anda elleri ve kulakları oluşturma konusunda zayıf; şekillerini, oranlarını ve hatta parmak sayılarını bile karıştırabiliyor. Bunlar ressamların da zor bulduğu özelliklerle aynı. Ancak insanların yapay zeka tarafından üretilen görüntülerinin diğer yönleri hiper-gerçek hale geldikçe, bu yanlışlıklar doğal olmayan rahatsız edici bir hissiyat uyandırıyor. Bir başka belirleyici yöntem de kopyalanmasıaramak. Yapay zeka şu andaoluşturma konusunda zayıf; şekillerini, oranlarını ve hattabile karıştırabiliyor. Bunlar ressamların da zor bulduğu özelliklerle aynı. Ancak insanların yapay zeka tarafından üretilen görüntülerinin diğer yönleri hiper-gerçek hale geldikçe, bu yanlışlıklaruyandırıyor.

4. Dijital görüntülerin kodlarında, sahte bir görüntünün tespit edilmesine yardımcı olabilecek bilgi kırıntıları gizlidir. Bir dijital kamera bir görüntüyü her çektiğinde, görüntü dosyasına meta veriler yazılır. Örneğin zaman damgaları, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Ekim 2020'de Kovid-19'a yakalandığını açıkladıktan bir gün sonra gerçekten Beyaz Saray'da olup olmadığına dair sorulara yol açtı. Dijital görüntülerin kodlarında, sahte bir görüntünün tespit edilmesine yardımcı olabilecek bilgi kırıntıları gizlidir. Bir dijital kamera bir görüntüyü her çektiğinde, görüntü dosyasınaÖrneğin zaman damgaları,'ın'de'a yakalandığını açıkladıktan bir gün sonra gerçekten Beyaz Saray'da olup olmadığına dair sorulara yol açtı.

5. Her dijital kamera sensöründe, fotoğraflarda bir tür 'parmak izi' bırakan özgün hatalara yol açan küçük üretim hataları olabilir. Bu daha sonra belirli bir kamera ile ilişkilendirilir ve bir fotoğrafın manipüle edilmiş alanlarının belirlenmesine yardım edebilir. Yapay zeka tarafından üretilen bir görüntünün greni de tuhaf görünebilir. Her, fotoğraflarda bir tür 'parmak izi' bırakan özgün hatalara yol açan küçük üretim hataları olabilir. Bu daha sonra belirli bir kamera ile ilişkilendirilir ve bir fotoğrafınedilmiş alanlarının belirlenmesine yardım edebilir. Yapay zeka tarafından üretilen bir görüntününde tuhaf görünebilir.