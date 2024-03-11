https://sputniknews.com.tr/20240311/buyuk-tehlike-yapay-zeka-ile-olusturulan-videolari-bircok-kisinin-ayirt-edemedigi-ortaya-cikti-1081589845.html
Büyük tehlike: Yapay zeka ile oluşturulan videoları birçok kişinin ayırt edemediği ortaya çıktı
Büyük tehlike: Yapay zeka ile oluşturulan videoları birçok kişinin ayırt edemediği ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
ABD'de gerçekleştirilen bir anket, katılımcıların yazılı talimatlarla video üreten yapay zeka modeli Sora ile doğal olarak kaydedilen görüntüler arasındaki... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T14:53+0300
2024-03-11T14:53+0300
2024-03-11T14:53+0300
dünya
yapay zeka
openai
chatgpt
anket
video
sahte
deepfake
görüntü
dezenformasyon
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Variety dergisinin aktardığı habere göre, HarrisX şirketinin gerçekleştirdiği ankete göre, insanlar OpenAI tarafından geliştirilen Sora ile oluşturulan videoları gerçek hayatta çekilenlerden ayırt etmekte zorlanıyor.Ankette, 1000'den fazla yetişkin katılımcıya, Sora tarafından oluşturulmuş 'gerçekçi' ve rastgele seçilmiş gerçek videolardan oluşan görüntüler arasındaki farkın ne olduğu soruldu. Katılımcıların çoğunluğunun, toplamda 8 görüntüden 5'inin kaynağını tespit etmekte zorlandığı belirlendi. Katılımcıların yüzde 60'ı, Sora tarafından üretilen, California'daki 'Big Sur'un Garay Point Plajı boyunca engebeli kayalıklara çarpan dalgaların dron görüntüsünün' yapay zeka tarafından oluşturulduğunu doğru bir şekilde tespit edemedi.'Endişe verici ve korkutucu'Anket sonuçlarına göre, katılımcıların duyguları incelendikten sonra çoğunluğu teknolojik yeniliklere açık olduklarını ifade ederken, bazıları bu gelişmelerin 'endişe verici' veya 'korkutucu' olduğunu belirtti. Anket sonuçları, Amerikalıların çoğunluğunun sosyal medya platformlarında yapay zekanın kullanımına yönelik düzenlemelerin getirilmesi gerektiği görüşünde olduğunu gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20240304/yapay-zeka-ben-yazdim-dedi-hukuk-ogrencisinin-sinav-kagidi-mahkemelik-oldu-1081341548.html
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yapay zeka, openai, chatgpt, anket, video, sahte, deepfake, görüntü, dezenformasyon, sahte haber, fake news, fakecheck
yapay zeka, openai, chatgpt, anket, video, sahte, deepfake, görüntü, dezenformasyon, sahte haber, fake news, fakecheck
Büyük tehlike: Yapay zeka ile oluşturulan videoları birçok kişinin ayırt edemediği ortaya çıktı
ABD'de gerçekleştirilen bir anket, katılımcıların yazılı talimatlarla video üreten yapay zeka modeli Sora ile doğal olarak kaydedilen görüntüler arasındaki farkı ayırt etmekte zorlandığını gösterdi
Variety dergisinin aktardığı habere göre, HarrisX şirketinin gerçekleştirdiği ankete göre, insanlar OpenAI tarafından geliştirilen Sora ile oluşturulan videoları gerçek hayatta çekilenlerden ayırt etmekte zorlanıyor.
Ankette, 1000'den fazla yetişkin katılımcıya, Sora tarafından oluşturulmuş 'gerçekçi' ve rastgele seçilmiş gerçek videolardan oluşan görüntüler arasındaki farkın ne olduğu soruldu. Katılımcıların çoğunluğunun, toplamda 8 görüntüden 5'inin kaynağını tespit etmekte zorlandığı belirlendi.
Katılımcıların yüzde 60'ı, Sora tarafından üretilen, California'daki 'Big Sur'un Garay Point Plajı boyunca engebeli kayalıklara çarpan dalgaların dron görüntüsünün' yapay zeka tarafından oluşturulduğunu doğru bir şekilde tespit edemedi.
'Endişe verici ve korkutucu'
Anket sonuçlarına göre, katılımcıların duyguları incelendikten sonra çoğunluğu teknolojik yeniliklere açık olduklarını ifade ederken, bazıları bu gelişmelerin 'endişe verici' veya 'korkutucu' olduğunu belirtti. Anket sonuçları, Amerikalıların çoğunluğunun sosyal medya platformlarında yapay zekanın kullanımına yönelik düzenlemelerin getirilmesi gerektiği görüşünde olduğunu gösterdi.