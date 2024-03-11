https://sputniknews.com.tr/20240311/buyuk-tehlike-yapay-zeka-ile-olusturulan-videolari-bircok-kisinin-ayirt-edemedigi-ortaya-cikti-1081589845.html

Büyük tehlike: Yapay zeka ile oluşturulan videoları birçok kişinin ayırt edemediği ortaya çıktı

Büyük tehlike: Yapay zeka ile oluşturulan videoları birçok kişinin ayırt edemediği ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

ABD'de gerçekleştirilen bir anket, katılımcıların yazılı talimatlarla video üreten yapay zeka modeli Sora ile doğal olarak kaydedilen görüntüler arasındaki... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T14:53+0300

2024-03-11T14:53+0300

2024-03-11T14:53+0300

dünya

yapay zeka

openai

chatgpt

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sahte

deepfake

görüntü

dezenformasyon

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Variety dergisinin aktardığı habere göre, HarrisX şirketinin gerçekleştirdiği ankete göre, insanlar OpenAI tarafından geliştirilen Sora ile oluşturulan videoları gerçek hayatta çekilenlerden ayırt etmekte zorlanıyor.Ankette, 1000'den fazla yetişkin katılımcıya, Sora tarafından oluşturulmuş 'gerçekçi' ve rastgele seçilmiş gerçek videolardan oluşan görüntüler arasındaki farkın ne olduğu soruldu. Katılımcıların çoğunluğunun, toplamda 8 görüntüden 5'inin kaynağını tespit etmekte zorlandığı belirlendi. Katılımcıların yüzde 60'ı, Sora tarafından üretilen, California'daki 'Big Sur'un Garay Point Plajı boyunca engebeli kayalıklara çarpan dalgaların dron görüntüsünün' yapay zeka tarafından oluşturulduğunu doğru bir şekilde tespit edemedi.'Endişe verici ve korkutucu'Anket sonuçlarına göre, katılımcıların duyguları incelendikten sonra çoğunluğu teknolojik yeniliklere açık olduklarını ifade ederken, bazıları bu gelişmelerin 'endişe verici' veya 'korkutucu' olduğunu belirtti. Anket sonuçları, Amerikalıların çoğunluğunun sosyal medya platformlarında yapay zekanın kullanımına yönelik düzenlemelerin getirilmesi gerektiği görüşünde olduğunu gösterdi.

https://sputniknews.com.tr/20240304/yapay-zeka-ben-yazdim-dedi-hukuk-ogrencisinin-sinav-kagidi-mahkemelik-oldu-1081341548.html

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