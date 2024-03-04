https://sputniknews.com.tr/20240304/yapay-zeka-ben-yazdim-dedi-hukuk-ogrencisinin-sinav-kagidi-mahkemelik-oldu-1081341548.html
Yapay zeka 'ben yazdım' dedi, hukuk öğrencisinin sınav kağıdı mahkemelik oldu
Yapay zeka 'ben yazdım' dedi, hukuk öğrencisinin sınav kağıdı mahkemelik oldu
Sputnik Türkiye
Hukuk fakültesi öğrencisi Abdullah Alpaslan, sınavda yapay zekâ kullanarak kopya çektiği suçlamasıyla okuldan uzaklaştırıldı. Alpaslan, okul yönetiminin kendi... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T11:11+0300
2024-03-04T11:11+0300
2024-03-04T11:11+0300
yaşam
üniversite
yapay zeka
ai
sınav
kopya
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Hürriyet'ten Melike Çalkap'ın haberine göre, Bursa'da yaşayan ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğrenim gören 21 yaşındaki Abdullah Alpaslan, yüz yüze sınavda kopya çektiği gerekçesiyle disiplin cezası aldı. Daha sonraki bir online sınavda da ChatGPT kullanarak kopya çektiği iddia edildi ve 1.5 yıl okuldan uzaklaştırma cezası aldı. Mahkemeye başvuran Alpaslan, yapay zekânın ifadesine dayanarak suçlandığını belirtti. Mahkemenin kararıyla okula dönebileceğini düşünürken, okulun itirazı sonucu eğitimi durduruldu ve ödediği ücreti geri alamadı. Bu durumu sosyal medyada, 'psikolojisinin bozulduğunu ve intihar edeceğini' söyleyerek paylaşan Alpaslan, büyük bir destek gördü.'Disiplin cezası devam ediyor'İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan konuyla ilgili şunları söyledi:Psikolojik destek sunulduYazgan, üniversite prosedürüne göre, öğrencinin cezası sona erip okula dönmesi durumunda, cezalı olduğu dönem için de ücret ödemesi gerektiğini belirtti. Ancak, yaşadığı maddi zorluklar ve ailevi sorunları içeren paylaşım üzerine üniversite harekete geçerek Abdullah Alpaslan ile iletişime geçtiklerini ve psikolojik destek sunulacağını söyledi. Ayrıca, yatırdığı ücretin iadesi yapılacağını ekledi.
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üniversite, yapay zeka, ai, sınav, kopya
üniversite, yapay zeka, ai, sınav, kopya
Yapay zeka 'ben yazdım' dedi, hukuk öğrencisinin sınav kağıdı mahkemelik oldu
Hukuk fakültesi öğrencisi Abdullah Alpaslan, sınavda yapay zekâ kullanarak kopya çektiği suçlamasıyla okuldan uzaklaştırıldı. Alpaslan, okul yönetiminin kendi sınav kağıdını yapay zekâya göstererek onaylatmaya çalıştığını ve yapay zekânın bu içeriği kendisinin oluşturduğunu onayladığını iddia etti.
Hürriyet'ten Melike Çalkap
'ın haberine
göre, Bursa'da yaşayan ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğrenim gören 21 yaşındaki Abdullah Alpaslan, yüz yüze sınavda kopya çektiği gerekçesiyle disiplin cezası aldı.
Daha sonraki bir online sınavda da ChatGPT kullanarak kopya çektiği iddia edildi ve 1.5 yıl okuldan uzaklaştırma cezası aldı. Mahkemeye başvuran Alpaslan, yapay zekânın ifadesine dayanarak suçlandığını belirtti. Mahkemenin kararıyla okula dönebileceğini düşünürken, okulun itirazı sonucu eğitimi durduruldu ve ödediği ücreti geri alamadı. Bu durumu sosyal medyada, 'psikolojisinin bozulduğunu ve intihar edeceğini' söyleyerek paylaşan Alpaslan, büyük bir destek gördü.
'Disiplin cezası devam ediyor'
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan konuyla ilgili şunları söyledi:
"Öğrencimiz zaten daha önce disiplin cezası almıştı. Ardından bir kopya olayı daha yaşanınca bir disiplin cezası daha aldı. Bu ceza alındıktan sonra, üç döneme kadar uzaklaştırma cezası verilebiliyor. Normalde uzaklaştırma cezası alındığında öğrenciler idare mahkemesine başvurabiliyor. Burada da öyle olmuş, öğrencimizin başvurusu üzerine idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiş. Biz de itiraz ettik ve yürütmeyi durdurma kalktı. Öğrenci, yürütmeyi durdurma kararının ardından okula dönmeye hak kazandığını zannederek ücretini yatırmış ancak biz mahkemeye itiraz ettiğimiz için bu işlem yapılamıyor. Çünkü disiplin cezası devam ediyor."
Psikolojik destek sunuldu
Yazgan, üniversite prosedürüne göre, öğrencinin cezası sona erip okula dönmesi durumunda, cezalı olduğu dönem için de ücret ödemesi gerektiğini belirtti. Ancak, yaşadığı maddi zorluklar ve ailevi sorunları içeren paylaşım üzerine üniversite harekete geçerek Abdullah Alpaslan ile iletişime geçtiklerini ve psikolojik destek sunulacağını söyledi. Ayrıca, yatırdığı ücretin iadesi yapılacağını ekledi.