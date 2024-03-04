https://sputniknews.com.tr/20240304/yapay-zeka-ben-yazdim-dedi-hukuk-ogrencisinin-sinav-kagidi-mahkemelik-oldu-1081341548.html

Yapay zeka 'ben yazdım' dedi, hukuk öğrencisinin sınav kağıdı mahkemelik oldu

Yapay zeka 'ben yazdım' dedi, hukuk öğrencisinin sınav kağıdı mahkemelik oldu

Sputnik Türkiye

Hukuk fakültesi öğrencisi Abdullah Alpaslan, sınavda yapay zekâ kullanarak kopya çektiği suçlamasıyla okuldan uzaklaştırıldı. Alpaslan, okul yönetiminin kendi... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T11:11+0300

2024-03-04T11:11+0300

2024-03-04T11:11+0300

yaşam

üniversite

yapay zeka

ai

sınav

kopya

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Hürriyet'ten Melike Çalkap'ın haberine göre, Bursa'da yaşayan ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğrenim gören 21 yaşındaki Abdullah Alpaslan, yüz yüze sınavda kopya çektiği gerekçesiyle disiplin cezası aldı. Daha sonraki bir online sınavda da ChatGPT kullanarak kopya çektiği iddia edildi ve 1.5 yıl okuldan uzaklaştırma cezası aldı. Mahkemeye başvuran Alpaslan, yapay zekânın ifadesine dayanarak suçlandığını belirtti. Mahkemenin kararıyla okula dönebileceğini düşünürken, okulun itirazı sonucu eğitimi durduruldu ve ödediği ücreti geri alamadı. Bu durumu sosyal medyada, 'psikolojisinin bozulduğunu ve intihar edeceğini' söyleyerek paylaşan Alpaslan, büyük bir destek gördü.'Disiplin cezası devam ediyor'İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan konuyla ilgili şunları söyledi:Psikolojik destek sunulduYazgan, üniversite prosedürüne göre, öğrencinin cezası sona erip okula dönmesi durumunda, cezalı olduğu dönem için de ücret ödemesi gerektiğini belirtti. Ancak, yaşadığı maddi zorluklar ve ailevi sorunları içeren paylaşım üzerine üniversite harekete geçerek Abdullah Alpaslan ile iletişime geçtiklerini ve psikolojik destek sunulacağını söyledi. Ayrıca, yatırdığı ücretin iadesi yapılacağını ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240229/1081221816.html

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üniversite, yapay zeka, ai, sınav, kopya