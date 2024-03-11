https://sputniknews.com.tr/20240311/kraliyet-fotografina-manipulasyon-iddiasi-ajanslar-fotografi-kaldirdi-1081585245.html

Kraliyet fotoğrafını ajanslar kaldırmıştı: Kate Middleton şop yaptığını kabul ederek özür diledi

Kraliyet fotoğrafını ajanslar kaldırmıştı: Kate Middleton şop yaptığını kabul ederek özür diledi

Sputnik Türkiye

Dün İngiltere'de Anneler Günü'ydü. Bu sebeple Kraliyet ailesinin resmi hesabından bir fotoğraf paylaşıldı. Uluslararası ajanslar, 'üzerinde oynandığı'... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T12:55+0300

2024-03-11T12:55+0300

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Ocak ayından bu yana ilk kez ailesiyle fotoğrafı paylaşıldı. Ancak aylar sonra gelen ilk fotoğraf, manipülasyon iddiasıyla uluslararası ajanslar tarafından yayından kaldırıldı. Olay, Galler Prensesi Kate Middleton'ın sağlık durumuyla ilgili soru işaretlerini artırmıştı.Kate Middleton'dan özür: Şop yaptığını kabul ettiKate Middleton, üç çocuğuyla birlikte çektirdiği Anneler Günü fotoğrafının yol açtığı "herhangi bir karışıklık" için özür diledi. Sosyal medya hesabına şunları yazdı: Böyleylikle İngiltere Prensesi, paylaştığı fotoğrafa şop yaptığını da açıkça söylemiş oldu. Fotoğrafı, Kral ve Kraliçe dışındaki kraliyet ailesi üyelerinin yaşadığı Kensington Sarayı sosyal medya hesabından paylaylaşmıştı. Fotoğrafta, Galler Prensesi üç çocuğuyla birlikte görülüyordu. Fotoğrafı çekense Veliaht Prens William olarak duyurulmuştu.Fotoğraftaki 'gariplikler'Kate sandalyede otururken, çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis annelerinin çevresini sarmış halde. İngiltere'de Anneler Günü olması sebebiyle paylaşılan fotoğrafta 42 yaşındaki Prenses, gayet sağlıklı görünüyor. Ancak fotoğraftaki bazı detaylar, Kraliyet hayranlarının dikkatinden kaçmadı.Sosyal medyada fotoğrafın üzerinde oynandığına dair iddialar yer aldı.Bunlardan biri tahtın 3 numaralı varisi Prenses Charlotte'un kıyafetiydi; hem eteğinde hem de kolunda hatalar bulundu.Tahtın 4 numaralı varisi Prens Louis'in kazağındaki çizgiler,, Kate'in evlilik yüzüğünün olmaması ve üzerindeki kıyafetin fermuarının hizalanışındaki hata, ayrıca sol elinin görünüşünde bir tutarsızlık olduğu gibi ayrıntılar, fotoğrafın üzerinde oynandığı iddialarına kanıt olarak sunuldu.Fotoğrafı aboneleriyle paylaşan uluslararası haber ajansları da saatler sonra editöryal gerekçelerle fotoğrafı geri çektiklerini duyurmaya başladı.Ajanslar; fotoğrafın kaynağının yani Kensington Sarayı'nın görüntüyü manipüle ettiğini belirtti; abonelerine görüntüyü kullanmama, kullanıldıysa silme tavsiyesinde bulundu.Prenses Kate, Ocak ayında batın ameliyatı olmuş, ameliyatın kanserle ilişkili olmadığı açıklanmıştı. Ancak iki hafta hastanede yatan Prenses'in,, ne ameliyatı olduğu duyurulmadı.Bu süreçte halkın karşısına hiç çıkmayan Prenses Kate'le ilgili, boşandığı ve sağlık durumunun açıklanandan daha kötü olduğu yönünde söylentiler ortaya çıksa da Kensington Sarayı bu konuda hiçbir açıklama yapmadı.

https://sputniknews.com.tr/20240310/ameliyattan-2-ay-sonra-ilk-resmi-fotograf-kate-middletondan-tesekkur-mesaji-1081565390.html

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