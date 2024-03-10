https://sputniknews.com.tr/20240310/ameliyattan-2-ay-sonra-ilk-resmi-fotograf-kate-middletondan-tesekkur-mesaji-1081565390.html

Ameliyattan 2 ay sonra ilk resmi fotoğraf: Kate Middleton'dan teşekkür mesajı

Ameliyattan 2 ay sonra ilk resmi fotoğraf: Kate Middleton'dan teşekkür mesajı

Sputnik Türkiye

İngiliz kraliyet ailesinin Galler Prensesi Kate Middleton, ocak ayında geçirdiği karın ameliyatının ardından iki aydır kameralar önüne çıkmıyordu ve merak... 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T18:25+0300

2024-03-10T18:25+0300

2024-03-10T18:25+0300

yaşam

kate middleton

galler

prens william

ingiltere

ameliyat

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İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu ve tahtın varisi konumunda olan Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate’in karnından ameliyat olduğu açıklanmıştı.Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Prenses Kate’in ameliyatının planlı olduğu ve başarılı geçtiği aktarılarak, Prenses Kate’in yaklaşık 2 hafta hastanede kalacağı belirtilmişti.2 ay sonra ilk resmi fotoğrafPrenses ocak ayından beri ilk kez sessizliğini bozarak bir teşekkür mesajı ile birlikte yeni bir fotoğrafını paylaştı.Prenses fotoğrafın açıklamasında, "Nazik dilekleriniz ve son iki aydır devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz. Herkesin Anneler Günü'nü kutlarım. C" ifadelerine yer verdi.Prenses'in eşi Prens William, katıldığı birkaç etkinlikte Kate'in sağlığı hakkındaki sorulara "Her şey yolunda, iyileşiyor" diye yanıt vermişti.42 yaşındaki prenses, ameliyatın ardından Londra'nın merkezindeki Londra Kliniğinde 13 gece geçirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240305/aylar-sonra-ilk-kez-goruntulendi-fotograftaki--kate-middleton-mi-1081379721.html

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kate middleton, galler, prens william, ingiltere, ameliyat