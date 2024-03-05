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https://sputniknews.com.tr/20240305/aylar-sonra-ilk-kez-goruntulendi-fotograftaki--kate-middleton-mi-1081379721.html
Aylar sonra ilk kez görüntülendi: Fotoğraftaki Kate Middleton mı?
Aylar sonra ilk kez görüntülendi: Fotoğraftaki Kate Middleton mı?
Sputnik Türkiye
Aralık ayında ameliyat olan Kate Middleton, o tarihten itibaren hiçbir etkinliğe katılmadı. Galler Prensesi dün aylar sonra ilk kez annesinin kullandığı bir... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T10:14+0300
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dünya
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İngiliz kraliyet ailesi sene başından bu yana sağlık problemleri ile gündemde.Kral Charles'ın kansere yakalandığının duyurulmasının ardından Kate Middleton da ani bir şekilde ameliyata alınmıştı. Galler Prensesi'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir detay paylaşılmazken, ameliyatın karın bölgesinde gerçekleştiği duyuruldu.En son 25 Aralık 2023'te halk arasında görüntülenen Middleton, 28 Aralık'ta yapılan ameliyatın ardından ise görüntü vermedi.Prensesin tek kare bile fotoğrafının servis edilmemesi ise dünya genelinde Middleton'ın sağlık durumuna ilişkin komplo teorilerine sebep oldu.2 buçuk ay sonra ilk kez görüntülendi2.5 aydır görünmeyen Kate Middleton ilk kez görüntülendi. Amerikalı magazin servisi tarafından fotoğrafı çekilen Galler Prensesi'nin fotoğrafına saniyeler içinde binlerce yorum yapıldı ve fotoğrafta görünen kişinin de o olmadığı iddia edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240118/galler-prensesi-kate-middleton-ameliyat-oldu-iyilesmesi-aylar-surecek-1079781097.html
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kate middleton, prenses, galler, ameliyat, prens william
kate middleton, prenses, galler, ameliyat, prens william

Aylar sonra ilk kez görüntülendi: Fotoğraftaki Kate Middleton mı?

10:14 05.03.2024 (güncellendi: 10:17 05.03.2024)
© AFP 2023 / PAUL ELLISKate Middleton
Kate Middleton - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
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Aralık ayında ameliyat olan Kate Middleton, o tarihten itibaren hiçbir etkinliğe katılmadı. Galler Prensesi dün aylar sonra ilk kez annesinin kullandığı bir araç içinde görüntülendi.
İngiliz kraliyet ailesi sene başından bu yana sağlık problemleri ile gündemde.
Kral Charles'ın kansere yakalandığının duyurulmasının ardından Kate Middleton da ani bir şekilde ameliyata alınmıştı. Galler Prensesi'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir detay paylaşılmazken, ameliyatın karın bölgesinde gerçekleştiği duyuruldu.
En son 25 Aralık 2023'te halk arasında görüntülenen Middleton, 28 Aralık'ta yapılan ameliyatın ardından ise görüntü vermedi.
Prensesin tek kare bile fotoğrafının servis edilmemesi ise dünya genelinde Middleton'ın sağlık durumuna ilişkin komplo teorilerine sebep oldu.

2 buçuk ay sonra ilk kez görüntülendi

2.5 aydır görünmeyen Kate Middleton ilk kez görüntülendi. Amerikalı magazin servisi tarafından fotoğrafı çekilen Galler Prensesi'nin fotoğrafına saniyeler içinde binlerce yorum yapıldı ve fotoğrafta görünen kişinin de o olmadığı iddia edildi.
Kate Middleton - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
DÜNYA
Galler Prensesi Kate Middleton ameliyat oldu: İyileşmesi aylar sürecek
18 Ocak, 13:11
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