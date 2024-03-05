https://sputniknews.com.tr/20240305/aylar-sonra-ilk-kez-goruntulendi-fotograftaki--kate-middleton-mi-1081379721.html

Aylar sonra ilk kez görüntülendi: Fotoğraftaki Kate Middleton mı?

Aylar sonra ilk kez görüntülendi: Fotoğraftaki Kate Middleton mı?

Sputnik Türkiye

Aralık ayında ameliyat olan Kate Middleton, o tarihten itibaren hiçbir etkinliğe katılmadı. Galler Prensesi dün aylar sonra ilk kez annesinin kullandığı bir... 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T10:14+0300

2024-03-05T10:14+0300

2024-03-05T10:17+0300

dünya

kate middleton

prenses

galler

ameliyat

prens william

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/05/1081379563_0:99:3072:1826_1920x0_80_0_0_32301091e58949a1134cecb9b365114e.jpg

İngiliz kraliyet ailesi sene başından bu yana sağlık problemleri ile gündemde.Kral Charles'ın kansere yakalandığının duyurulmasının ardından Kate Middleton da ani bir şekilde ameliyata alınmıştı. Galler Prensesi'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir detay paylaşılmazken, ameliyatın karın bölgesinde gerçekleştiği duyuruldu.En son 25 Aralık 2023'te halk arasında görüntülenen Middleton, 28 Aralık'ta yapılan ameliyatın ardından ise görüntü vermedi.Prensesin tek kare bile fotoğrafının servis edilmemesi ise dünya genelinde Middleton'ın sağlık durumuna ilişkin komplo teorilerine sebep oldu.2 buçuk ay sonra ilk kez görüntülendi2.5 aydır görünmeyen Kate Middleton ilk kez görüntülendi. Amerikalı magazin servisi tarafından fotoğrafı çekilen Galler Prensesi'nin fotoğrafına saniyeler içinde binlerce yorum yapıldı ve fotoğrafta görünen kişinin de o olmadığı iddia edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240118/galler-prensesi-kate-middleton-ameliyat-oldu-iyilesmesi-aylar-surecek-1079781097.html

galler

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kate middleton, prenses, galler, ameliyat, prens william