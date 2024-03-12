Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında 5 aydır süren İsrail saldırılarında 32 bin kardeşimiz şehit oldu. Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında 5 aydır süren İsrail saldırılarında 32 bin kardeşimiz şehit oldu.

İsrail’in vahşi saldırıları sonucunda Gazze, dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüştü. Biz böyle konuşunca Netanyahu ve cinayet şebekesi rahatsız oluyor. Her yolu denediler ama Tayyip Erdoğan’ın hakkı ve hakikati haykırmasına asla engel olamadılar. İsrail’in vahşi saldırıları sonucunda Gazze, dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüştü. Biz böyle konuşunca Netanyahu ve cinayet şebekesi rahatsız oluyor. Her yolu denediler ama Tayyip Erdoğan’ın hakkı ve hakikati haykırmasına asla engel olamadılar.

Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar. İsrailli yöneticiler, soykırım gerçeğini saklamaya çalışmak yerine Gazze'de ölen bebeklerin hesabını versin. Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar. İsrailli yöneticiler, soykırım gerçeğini saklamaya çalışmak yerine Gazze'de ölen bebeklerin hesabını versin.

(İsrail) Bir miktar un, bir miktar makarna, belki bir kuru ekmek alabilmek için sıra bekleyen masum sivilleri katledenlerin bize söyleyecek sözü olamaz. (İsrail) Bir miktar un, bir miktar makarna, belki bir kuru ekmek alabilmek için sıra bekleyen masum sivilleri katledenlerin bize söyleyecek sözü olamaz.

İsrail 1 asırdır şımartılmanın faturasını sadece Filistin halkına ödetmiyor. Bu fatura uluslararası kurumlara da ödetiliyor. Netanyahu ve suç ortaklarına bu gücü veren, İsrail'e destek verenlerin ikircikli politikalarıdır. Gazze'ye yönelik saldırılara devam ederken mevcut yardımın yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz. İsrail 1 asırdır şımartılmanın faturasını sadece Filistin halkına ödetmiyor. Bu fatura uluslararası kurumlara da ödetiliyor. Netanyahu ve suç ortaklarına bu gücü veren, İsrail'e destek verenlerin ikircikli politikalarıdır. Gazze'ye yönelik saldırılara devam ederken mevcut yardımın yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz.

Cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı sayın Zelenskiy'i İstanbul'da misafir ettik. Seçimlerden sonra da Rusya Devlet Başkanı sayın Putin'i ağırlayacağız Cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı sayın Zelenskiy'i İstanbul'da misafir ettik. Seçimlerden sonra da Rusya Devlet Başkanı sayın Putin'i ağırlayacağız

Terörün her çeşidine karşı mücadele yürütüyoruz. Güney sınırlarımızın ötesinde bir teröristan kurulmasına hiçbir şart altında müsaade etmeyeceğiz. Müttefiklerimizden bölücü örgütlere verilen desteklerine son vermesini istiyoruz. Terörün her çeşidine karşı mücadele yürütüyoruz. Güney sınırlarımızın ötesinde bir teröristan kurulmasına hiçbir şart altında müsaade etmeyeceğiz. Müttefiklerimizden bölücü örgütlere verilen desteklerine son vermesini istiyoruz.

(Ukrayna krizi) Bölgede çatışmaları kızıştıracak NATO'ya da sirayet etmesine sebep olacak her türlü adımdan uzak durulması gerektiği inancındayız. (Ukrayna krizi) Bölgede çatışmaları kızıştıracak NATO'ya da sirayet etmesine sebep olacak her türlü adımdan uzak durulması gerektiği inancındayız.

Müttefiklerimiz başta, dost ülkelerden en azından DEAŞ bahanesiyle terör örgütüne desteği keserek Türkiye ile dayanışma sergilemelerini bekliyoruz. Müttefiklerimiz başta, dost ülkelerden en azından DEAŞ bahanesiyle terör örgütüne desteği keserek Türkiye ile dayanışma sergilemelerini bekliyoruz.

Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi ortaya koyarken Rusya'yı dışlayan barış planlarının sonuç getirmeyeceğini ifade ettik. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi ortaya koyarken Rusya'yı dışlayan barış planlarının sonuç getirmeyeceğini ifade ettik.