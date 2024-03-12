Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Afrika’daki 54 ülkenin nüfuzlu ailelerinin çocukları şu anda İstanbul’u mesken tutmuş durumda'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
KKTC’de sahte diploma ve rüşvet krizi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Malik Erbaşı, tiyatral nikahı anlattı
12:06
84 dk
HABER MASASI
Oscar ödül törenine "İsrail protestosu" damga vurdu
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Alper Gezeravcı'nın uzayda aldığı kan örneklerinin son durumu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Borsa İstanbul'da Fitch Ratings etkisi
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Küresel durum ve ABD'nin Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Çin ve İsviçre, Rusya'nın katılımı konusunda ısrarcı
18:22
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Dün bankalar arasında bir yarış vardı'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Patara’yı betonlaştıracak imar planı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
BRICS+ üyeliği Türkiye’nin önünü açacak
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
83 dk
HABER MASASI
Yunan adalarına vize muafiyeti Schengen engeline takıldı
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Başarılı olarak sunulan takımların gerçek istatistikleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçim anketlerinde son durum
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
‘Nazilerin Kanada'daki mirasını ortadan kaldırmaya yönelik bir adım’
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Papa Francis’ten Ukrayna'ya ‘beyaz bayrak’ mesajı
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: ABD suçlu olduğu için Kuzey Akım saldırısı araştırılmıyor
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy karşıtı askerlerden radikal parti kurma planı
18:24
2 dk
SESLİ HABER
Orban: Trump, Ukrayna’ya para vermeyecek
18:33
2 dk
SESLİ HABER
'Ukraynalı komutanlar, Zelenskiy'i devirmeyi tartışıyor'
18:42
3 dk
SESLİ HABER
Telegraph: ABD'nin çekilmesine hazırlanmak gerekiyor
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı, Batı’nın planlarını ortaya çıkardı
19:15
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa'nın silah ithalatı iki katına çıktı
19:25
3 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Rusya, NATO ile çatışma istemiyor
19:33
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon açıkladı: ABD, Rusya’yı kontrol altında tutmak için 2.1 milyar dolar harcayacak
19:42
2 dk
SESLİ HABER
ABD istihbarat direktörü: Rusya, Ukrayna’da avantaj elde ediyor
19:55
1 dk
SESLİ HABER
Muradov: Ticari deniz seferleri Türk ekonomisi için de önemli
20:06
2 dk
SESLİ HABER
NATO, Kırım’a bile üs kurmak istedi
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Alman hükümetinde çatlak
20:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye bağımsız bir oyuncu olduğunu gösterdi
20:35
3 dk
SESLİ HABER
Macron’a uyarı: Önemli konular NATO ile istişare edilmeli
20:56
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240312/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1081632094.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde büyükelçilerle iftar programına katılıyor. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T20:17+0300
2024-03-12T20:42+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1081632094.jpg?1710265344
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde “Büyükelçiler ile İftar” programında konuşuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

20:17 12.03.2024 (güncellendi: 20:42 12.03.2024)
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde büyükelçilerle iftar programına katılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde “Büyükelçiler ile İftar” programında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında 5 aydır süren İsrail saldırılarında 32 bin kardeşimiz şehit oldu.
İsrail’in vahşi saldırıları sonucunda Gazze, dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüştü. Biz böyle konuşunca Netanyahu ve cinayet şebekesi rahatsız oluyor. Her yolu denediler ama Tayyip Erdoğan’ın hakkı ve hakikati haykırmasına asla engel olamadılar.
Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar. İsrailli yöneticiler, soykırım gerçeğini saklamaya çalışmak yerine Gazze'de ölen bebeklerin hesabını versin.
(İsrail) Bir miktar un, bir miktar makarna, belki bir kuru ekmek alabilmek için sıra bekleyen masum sivilleri katledenlerin bize söyleyecek sözü olamaz.
İsrail 1 asırdır şımartılmanın faturasını sadece Filistin halkına ödetmiyor. Bu fatura uluslararası kurumlara da ödetiliyor. Netanyahu ve suç ortaklarına bu gücü veren, İsrail'e destek verenlerin ikircikli politikalarıdır. Gazze'ye yönelik saldırılara devam ederken mevcut yardımın yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz.
Cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı sayın Zelenskiy'i İstanbul'da misafir ettik. Seçimlerden sonra da Rusya Devlet Başkanı sayın Putin'i ağırlayacağız
Terörün her çeşidine karşı mücadele yürütüyoruz. Güney sınırlarımızın ötesinde bir teröristan kurulmasına hiçbir şart altında müsaade etmeyeceğiz. Müttefiklerimizden bölücü örgütlere verilen desteklerine son vermesini istiyoruz.
(Ukrayna krizi) Bölgede çatışmaları kızıştıracak NATO'ya da sirayet etmesine sebep olacak her türlü adımdan uzak durulması gerektiği inancındayız.
Müttefiklerimiz başta, dost ülkelerden en azından DEAŞ bahanesiyle terör örgütüne desteği keserek Türkiye ile dayanışma sergilemelerini bekliyoruz.
Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi ortaya koyarken Rusya'yı dışlayan barış planlarının sonuç getirmeyeceğini ifade ettik.
Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmayacağı düsturuyla Rusya Ukrayna arasında barışın tesisi için gayretlerimizi devam ettiriyoruz.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала