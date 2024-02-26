https://sputniknews.com.tr/20240226/putin-erdoganin-dogum-gununu-telefonla-kutladi-1081101183.html
Putin, Erdoğan’ın doğum gününü telefonla kutladı
Putin, Erdoğan’ın doğum gününü telefonla kutladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün 70. doğum gününü kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı. 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T11:35+0300
2024-02-26T11:35+0300
2024-02-26T11:40+0300
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rusya
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recep tayyip erdoğan
vladimir putin
putin-erdoğan görüşmesi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı’nın Erdoğan’ın doğum gününü kutladığı belirtilirken, Moskova ile Ankara arasındaki ilişkilerin gelişmesine verdiği katkılardan dolayı teşekkür ettiği aktarıldı.Putin görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu kişisel katkılarına dikkat çektiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240226/turkiye-cumhuriyetinin-son-ceyrek-asrina-damgasini-vuran-erdogan-70-yasinda---1081097350.html
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rusya, türkiye, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, putin-erdoğan görüşmesi
rusya, türkiye, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, putin-erdoğan görüşmesi
Putin, Erdoğan’ın doğum gününü telefonla kutladı
11:35 26.02.2024 (güncellendi: 11:40 26.02.2024)
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün 70. doğum gününü kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı’nın Erdoğan’ın doğum gününü kutladığı belirtilirken, Moskova ile Ankara arasındaki ilişkilerin gelişmesine verdiği katkılardan dolayı teşekkür ettiği aktarıldı.
Putin görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu kişisel katkılarına dikkat çektiği belirtildi.