https://sputniknews.com.tr/20240312/alman-hukumetinde-cameron-catlagi-savunma-ve-disisleri-bakanlari-neden-karsi-karsiya-geldi-1081619239.html
Alman hükümetinde 'Cameron' çatlağı: Savunma ve dışişleri bakanları neden karşı karşıya geldi?
Alman hükümetinde 'Cameron' çatlağı: Savunma ve dışişleri bakanları neden karşı karşıya geldi?
Sputnik Türkiye
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'un Ukrayna'ya verilen Storm Shadow füzeleri yerine Almanya'dan Taurus füzelerini satın alma fikri, Berlin'de iki... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T14:35+0300
2024-03-12T14:35+0300
2024-03-12T14:35+0300
ukrayna krizi
almanya
ingiltere
annalena baerbock
boris pistorius
ukrayna
askeri yardım
david cameron
storm shadow
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock İngiliz mevkidaşı David Cameron'un Almanya'dan Taurus füzelerini satın alarak Ukrayna'ya İngiliz Storm Shadow füzelerini verme fikrine destek verirken Alman Savunma Bakanı Pistorius buna net şekilde karşı çıktı.Tagesschau'nun haberine göre Pistorius, Cameron'un sunduğu seçeneğin uygun olup olmadığının sorulması üzerine "Ben öyle düşünmüyorum" yanıtını verdi.Daha önce İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Ukrayna’ya Taurus füzelerinin verilmesine engel olan sorunları çözüme kavuşturmak için Almanya’ya yardım etmeye hazır olduklarını açıklamıştı. Cameron, Ukrayna’ya Storm Shadow füzelerini vererek yerine Almanya’dan Taurus füzelerini alabileceklerini belirtmişti.Baerbock da, "Bu bir çözüm olur" ifadesini kullanarak ülkeler arasında daha önce de “silah değişim döngüsünün” yapıldığını söylemişti.Alman subaylar arasında Ukrayna’ya destek konusunda yapılan görüşmenin ses kaydının ifşa edilmesinin ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’ya Taurus füzelerinin verilmesine karşı olduğunu yinelemişti.Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarına tepkiliRusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240307/macaristan-scholz-kieve-taurus-vermeyecegini-soyleyerek-akillica-davrandi-1081470224.html
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almanya, ingiltere, annalena baerbock, boris pistorius, ukrayna, askeri yardım, david cameron, storm shadow
almanya, ingiltere, annalena baerbock, boris pistorius, ukrayna, askeri yardım, david cameron, storm shadow
Alman hükümetinde 'Cameron' çatlağı: Savunma ve dışişleri bakanları neden karşı karşıya geldi?
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'un Ukrayna'ya verilen Storm Shadow füzeleri yerine Almanya'dan Taurus füzelerini satın alma fikri, Berlin'de iki bakanın arasını açtı.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock İngiliz mevkidaşı David Cameron'un Almanya'dan Taurus füzelerini satın alarak Ukrayna'ya İngiliz Storm Shadow füzelerini verme fikrine destek verirken Alman Savunma Bakanı Pistorius buna net şekilde karşı çıktı.
Tagesschau'nun haberine göre Pistorius, Cameron'un sunduğu seçeneğin uygun olup olmadığının sorulması üzerine "Ben öyle düşünmüyorum" yanıtını verdi.
Daha önce İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Ukrayna’ya Taurus füzelerinin verilmesine
engel olan sorunları çözüme kavuşturmak için Almanya’ya yardım etmeye hazır olduklarını açıklamıştı. Cameron, Ukrayna’ya Storm Shadow
füzelerini vererek yerine Almanya’dan Taurus füzelerini alabileceklerini belirtmişti.
Baerbock da, "Bu bir çözüm olur" ifadesini kullanarak ülkeler arasında daha önce de “silah değişim döngüsünün” yapıldığını söylemişti.
Alman subaylar arasında Ukrayna’ya destek konusunda yapılan görüşmenin ses kaydının ifşa edilmesinin ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’ya Taurus füzelerinin verilmesine karşı olduğunu yinelemişti.
Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarına tepkili
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.