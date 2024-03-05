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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240305/sizdirilan-ses-kayitlari-sonrasi-kievin-alman-taurus-fuzesi-hayalleri-suya-dustu-1081387239.html
Sızdırılan ses kayıtları sonrası Kiev’in Alman Taurus füzesi hayalleri suya düştü
Sızdırılan ses kayıtları sonrası Kiev’in Alman Taurus füzesi hayalleri suya düştü
Sputnik Türkiye
Üst düzey Alman subayları arasında geçen ve Kırım Köprüsü’ne saldırı planlarını konu alan bir konuşmanın sızdırılan ses kayıtlarının, Kiev'in en azından... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T12:07+0300
2024-03-05T12:39+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
taurus
almanya
uzun menzilli füze
nato
politico
skandal
berlin
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Avrupa’da yayınlanan Politico gazetesi, muhalif Alman siyasetçilerin, konuyla ilgili bir soruşturma talep edebileceklerinin ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ‘Kiev'e bu füzeleri neden vermeyecekleri’ konusunda samimi olup olmadığının araştırılmasını isteyebileceklerinin sinyalini verdiğini vurgularken, “Ancak bu süreç aylar sürebilir ve Ukrayna'ya çok az yardımcı olur” diye yazdı.NATO’dan Almanya’ya tepkiAlman subayların karıştığı skandal, Berlin ve müttefikler arasında Kiev’e sevkiyatlarla ilgili ihtilafı da canlandırdı.Alman subaylar arasında geçen Rusya’ya karşı operasyon planlarıyla ilgili konuşmanın ifşa edilmesi skandalının, Berlin ve müttefikleri arasında Kiev’e yeni silah yardımı konusundaki ihtilafı yeniden alevlendirdiği belirtildi.Bloomberg’e konuşan NATO kaynakları, ifşa skandalının, Almanya ve müttefikleri arasında silah tedariki konusundaki ihtilafı yeniden alevlendirdiğini ve Fransızlar ile İngilizleri rahatsız ettiğini bildirdi.Müttefiklerin Berlin’e, gizli bilgilere yönelik güvenlik tedbirlerini artırma çağrısında bulunduğu aktarılırken NATO ülkelerinden birinin yetkilisi, “Almanya’nın böyle bir ihmale izin vermesine şaşırmadım” dedi.Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Alman subaylar arasında geçen konuşmanın ifşa edilmesine rağmen Batı ülkeleri arasındaki birliğin sarsılmaz olduğunu savunmuştu.Ne olmuştu?Rus medya grubu Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'ın ifşa ettiği Alman subayların Kırım Köprüsü'nü tamamen yıkmaya yönelik saldırı planının yankıları sürüyor.Simonyan'ın yayımladığı deşifreye göre üst düzey Alman subayların Kırım Köprüsü’ne uzun menzilli Taurus füzeleriyle saldırmayı planladığı ortaya çıkmıştı. Subayların, diğer konuların yanı sıra ‘kırmızı çizgiyi’ geçmeyecek ve Ukrayna’daki çatışmanın bariz katılımcıları haline gelmeyecek şekilde Taurus füzelerinin nasıl teslim edileceğini ve Ukrayna askerlerinin füzeleri Kırım Köprüsü’ne ateşlemek üzere nasıl eğitileceğini tartıştığı kayda geçmiş bulunuyor.19 Şubat'ta gerçekleşen görüşmeye Alman Hava Kuvvetleri Komutanlığı Operasyon ve Tatbikat Daire Başkanı Frank Graefe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Müfettişi Ingo Gerhartz ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığı Hava Harekat Merkezi yetkilileri Fenske ve Frostedt'in katıldığı belirlenmişti.Daha önce Almanya Savunma Bakanlığı, Bundeswehr subaylarının planının ifşa olması sonrasında Sputnik’in yönelttiği sorular karşısında yorum yapmayı reddetmişti. Kurum aynı zamanda, T-Online haber portalından gelen talebe yanıt olarak, Alman karşı istihbaratının konuşmanın dinlenmiş olabileceği ile ilgili bilgileri soruşturduğunu açıklamıştı.ARD televizyonunun haberine göre Almanya Savunma Bakanlığı, Alman Hava Kuvvetleri subaylarının Kırım Köprüsü'ne saldırı planına ilişkin konuşmalarının dinlendiğini doğruladı.Ses kaydını yayan hesaplar bloke edilmiştiBild gazetesi ise Bundeswehr’in dün itibar zedelenmesini hafifletmek için girişimlerde bulunduğunu kaydederek, Bundeswehr’in ısrarı sonucu X platformunun Almanya’da ses kaydını yayan bazı hesapları bloke ettiğinin altını çizmişti.Sızdırılan ses kayıtları ülkeyi karıştırırken, Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius henüz kimseyi istifaya göndermedi.Askeri İstihbarat Servisi özellikle siber güvenlik kurallarının ihlal edilip edilmediğini tespit amacıyla soruşturmayı halen sürdürüyor.Pistorius ifşa edilen ses kayıtlarının Kremlin'in ‘enformasyon savaşının’ bir parçası olduğunu savunurken, “Bu hibrit bir dezenformasyon saldırısıdır. Bölünmeyle, birliğimizi baltalamak ile ilgilidir” diye vurguladı.Alman Savunma Bakanı, aynı zamanda Rusya’nın provokasyonlarına 2teslim olmama’ ve gelecekte bu tür şeylerin yaşanmaması için ‘yaşananlardan ders çıkarma’ çağrısında bulundu.Yeşiller Partisi’nin parlamento grubu başkan yardımcısı Constantin von Notz ise Federal Meclis'te dava açılmasını talep ederken, “Federal hükümetten acil ve kapsamlı bir açıklama bekliyoruz ve önümüzdeki oturum haftası için sorumlu komitelerden ve diğer organlardan rapor talep edeceğiz" dedi.Alman medyası, çoğunlukla skandal hikayenin kısa bir anlatımıyla yetinirken, uzmanların değerlendirmeleri de farklılık gösteriyor.Bazıları olayı bir felaket olarak değerlendirirken, diğerleri ise paniğe kapılmak için bir neden görmüyor."Alman hava kuvvetleri generallerinin yaklaşık 40 dakika süren konuşması son derece patlayıcı bir askeri-politik eylem niteliğindeydi” diyen Berliner Zeitung yazarı Thomas Fassbender, ses kayıtlarını bir ‘Bundeswehr fiyaskosu’ olarak nitelerken, sadece Alman ordusunda değil, birçok NATO ülkesinde uykusuz gecelerin garantisi olduğunun altını çizdi.Fassbender, yazısında, “Her yankesici telefonda suçtan bahsedilmeyeceğini bilir ama generaller sanki telefon dinleme hakkında hiçbir fikirleri yokmuş gibi en şüpheli iç ve dış meseleleri tartışıyorlar" diyerek hayretini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240303/alman-milletvekili-subaylarin-ifsa-olan-konusmasi-almanyanin-guvenligine-zarar-veriyor-1081328626.html
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Sızdırılan ses kayıtları sonrası Kiev’in Alman Taurus füzesi hayalleri suya düştü

12:07 05.03.2024 (güncellendi: 12:39 05.03.2024)
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHEAlman Taurus uzun menzilli füze
Alman Taurus uzun menzilli füze - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHE
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Üst düzey Alman subayları arasında geçen ve Kırım Köprüsü’ne saldırı planlarını konu alan bir konuşmanın sızdırılan ses kayıtlarının, Kiev'in en azından şimdilik uzun menzilli Alman Taurus füzelerini alma ihtimalini sıfıra indirdiği açıklandı.
Avrupa’da yayınlanan Politico gazetesi, muhalif Alman siyasetçilerin, konuyla ilgili bir soruşturma talep edebileceklerinin ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ‘Kiev'e bu füzeleri neden vermeyecekleri’ konusunda samimi olup olmadığının araştırılmasını isteyebileceklerinin sinyalini verdiğini vurgularken, “Ancak bu süreç aylar sürebilir ve Ukrayna'ya çok az yardımcı olur” diye yazdı.

NATO’dan Almanya’ya tepki

Alman subayların karıştığı skandal, Berlin ve müttefikler arasında Kiev’e sevkiyatlarla ilgili ihtilafı da canlandırdı.
Alman subaylar arasında geçen Rusya’ya karşı operasyon planlarıyla ilgili konuşmanın ifşa edilmesi skandalının, Berlin ve müttefikleri arasında Kiev’e yeni silah yardımı konusundaki ihtilafı yeniden alevlendirdiği belirtildi.
Bloomberg’e konuşan NATO kaynakları, ifşa skandalının, Almanya ve müttefikleri arasında silah tedariki konusundaki ihtilafı yeniden alevlendirdiğini ve Fransızlar ile İngilizleri rahatsız ettiğini bildirdi.
Müttefiklerin Berlin’e, gizli bilgilere yönelik güvenlik tedbirlerini artırma çağrısında bulunduğu aktarılırken NATO ülkelerinden birinin yetkilisi, “Almanya’nın böyle bir ihmale izin vermesine şaşırmadım” dedi.
Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Alman subaylar arasında geçen konuşmanın ifşa edilmesine rağmen Batı ülkeleri arasındaki birliğin sarsılmaz olduğunu savunmuştu.

Ne olmuştu?

Rus medya grubu Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'ın ifşa ettiği Alman subayların Kırım Köprüsü'nü tamamen yıkmaya yönelik saldırı planının yankıları sürüyor.
Simonyan'ın yayımladığı deşifreye göre üst düzey Alman subayların Kırım Köprüsü’ne uzun menzilli Taurus füzeleriyle saldırmayı planladığı ortaya çıkmıştı. Subayların, diğer konuların yanı sıra ‘kırmızı çizgiyi’ geçmeyecek ve Ukrayna’daki çatışmanın bariz katılımcıları haline gelmeyecek şekilde Taurus füzelerinin nasıl teslim edileceğini ve Ukrayna askerlerinin füzeleri Kırım Köprüsü’ne ateşlemek üzere nasıl eğitileceğini tartıştığı kayda geçmiş bulunuyor.
19 Şubat'ta gerçekleşen görüşmeye Alman Hava Kuvvetleri Komutanlığı Operasyon ve Tatbikat Daire Başkanı Frank Graefe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Müfettişi Ingo Gerhartz ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığı Hava Harekat Merkezi yetkilileri Fenske ve Frostedt'in katıldığı belirlenmişti.
Daha önce Almanya Savunma Bakanlığı, Bundeswehr subaylarının planının ifşa olması sonrasında Sputnik’in yönelttiği sorular karşısında yorum yapmayı reddetmişti. Kurum aynı zamanda, T-Online haber portalından gelen talebe yanıt olarak, Alman karşı istihbaratının konuşmanın dinlenmiş olabileceği ile ilgili bilgileri soruşturduğunu açıklamıştı.
ARD televizyonunun haberine göre Almanya Savunma Bakanlığı, Alman Hava Kuvvetleri subaylarının Kırım Köprüsü'ne saldırı planına ilişkin konuşmalarının dinlendiğini doğruladı.

Ses kaydını yayan hesaplar bloke edilmişti

Bild gazetesi ise Bundeswehr’in dün itibar zedelenmesini hafifletmek için girişimlerde bulunduğunu kaydederek, Bundeswehr’in ısrarı sonucu X platformunun Almanya’da ses kaydını yayan bazı hesapları bloke ettiğinin altını çizmişti.
Sızdırılan ses kayıtları ülkeyi karıştırırken, Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius henüz kimseyi istifaya göndermedi.
Askeri İstihbarat Servisi özellikle siber güvenlik kurallarının ihlal edilip edilmediğini tespit amacıyla soruşturmayı halen sürdürüyor.
Pistorius ifşa edilen ses kayıtlarının Kremlin'in ‘enformasyon savaşının’ bir parçası olduğunu savunurken, “Bu hibrit bir dezenformasyon saldırısıdır. Bölünmeyle, birliğimizi baltalamak ile ilgilidir” diye vurguladı.
Alman Savunma Bakanı, aynı zamanda Rusya’nın provokasyonlarına 2teslim olmama’ ve gelecekte bu tür şeylerin yaşanmaması için ‘yaşananlardan ders çıkarma’ çağrısında bulundu.
Yeşiller Partisi’nin parlamento grubu başkan yardımcısı Constantin von Notz ise Federal Meclis'te dava açılmasını talep ederken, “Federal hükümetten acil ve kapsamlı bir açıklama bekliyoruz ve önümüzdeki oturum haftası için sorumlu komitelerden ve diğer organlardan rapor talep edeceğiz" dedi.
Alman medyası, çoğunlukla skandal hikayenin kısa bir anlatımıyla yetinirken, uzmanların değerlendirmeleri de farklılık gösteriyor.
Bazıları olayı bir felaket olarak değerlendirirken, diğerleri ise paniğe kapılmak için bir neden görmüyor.
"Alman hava kuvvetleri generallerinin yaklaşık 40 dakika süren konuşması son derece patlayıcı bir askeri-politik eylem niteliğindeydi” diyen Berliner Zeitung yazarı Thomas Fassbender, ses kayıtlarını bir ‘Bundeswehr fiyaskosu’ olarak nitelerken, sadece Alman ordusunda değil, birçok NATO ülkesinde uykusuz gecelerin garantisi olduğunun altını çizdi.
Fassbender, yazısında, “Her yankesici telefonda suçtan bahsedilmeyeceğini bilir ama generaller sanki telefon dinleme hakkında hiçbir fikirleri yokmuş gibi en şüpheli iç ve dış meseleleri tartışıyorlar" diyerek hayretini dile getirdi.
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Alman milletvekili: Subayların ifşa olan konuşması, Almanya’nın güvenliğine zarar veriyor
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