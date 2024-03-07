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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240307/macaristan-scholz-kieve-taurus-vermeyecegini-soyleyerek-akillica-davrandi-1081470224.html
Macaristan: Scholz, Kiev’e Taurus vermeyeceğini söyleyerek akıllıca davrandı
Macaristan: Scholz, Kiev’e Taurus vermeyeceğini söyleyerek akıllıca davrandı
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Ukrayna’ya Taurus füzelerini vermeyeceklerini açıklayarak akıllıca davrandığını... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T10:15+0300
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Sputnik’e açıklamasında, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Alman subayların ifşa edilen konuşmasına verdiği tepkiyi değerlendirdi.Szijjarto, “Şansölyenin söyledikleri, bazı askerlerin söylediklerinden çok daha önemli diye düşünüyorum. Şansölye Scholz'un bu konuda çok sorumlu davrandığını ve Almanya'nın Ukrayna'ya Taurus tipi füze tedarik etmeyeceğini açıkça ortaya koyduğunu düşünüyorum. Bence bu çok akıllıca bir davranış” yorumunda bulundu.Daha önce Scholz, Ukrayna’ya Taurus füzelerinin verilmesine defalarca karşı çıkmıştı.Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, 1 Martta Alman subaylarının 30 dakikalık ses kaydını yayınlamıştı. Ses kaydında üst düzey Alman Hava Kuvvetleri mensupları, Kırım Köprüsü'ne saldırı planının detaylarını istişare ediyordu.Alman Savunma Bakanı Pistorius, dolaylı olarak bu kaydın gerçek olduğunu kabul etmişti. Başbakan Scholz, sızıntıyla ilgili kapsamlı ve hızlı bir soruşturma gerçekleştirme sözünü vermişti.Kremlin’den yapılan açıklamada, kaydın Batı’nın Ukrayna’daki çatışmaya doğrudan katıldığının delili olduğu kaydedilmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Alexander Lambsdorff’u bakanlığa çağrılarak açıklama talep etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240306/ukraynali-vekil-kirim-koprusunu-vurabilmek-icin-taurus-fuzelerine-ihtiyacimiz-var-1081421209.html
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macaristan, almanya, ukrayna, rusya, peter szijjarto, olaf scholz, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, taurus, uzun menzilli füze, kırım, kırım köprüsü, alman ordusu (bundeswehr)
macaristan, almanya, ukrayna, rusya, peter szijjarto, olaf scholz, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, taurus, uzun menzilli füze, kırım, kırım köprüsü, alman ordusu (bundeswehr)

Macaristan: Scholz, Kiev’e Taurus vermeyeceğini söyleyerek akıllıca davrandı

10:15 07.03.2024
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLMacaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Ukrayna’ya Taurus füzelerini vermeyeceklerini açıklayarak akıllıca davrandığını belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Sputnik’e açıklamasında, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Alman subayların ifşa edilen konuşmasına verdiği tepkiyi değerlendirdi.
Szijjarto, “Şansölyenin söyledikleri, bazı askerlerin söylediklerinden çok daha önemli diye düşünüyorum. Şansölye Scholz'un bu konuda çok sorumlu davrandığını ve Almanya'nın Ukrayna'ya Taurus tipi füze tedarik etmeyeceğini açıkça ortaya koyduğunu düşünüyorum. Bence bu çok akıllıca bir davranış” yorumunda bulundu.
Daha önce Scholz, Ukrayna’ya Taurus füzelerinin verilmesine defalarca karşı çıkmıştı.
Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, 1 Martta Alman subaylarının 30 dakikalık ses kaydını yayınlamıştı. Ses kaydında üst düzey Alman Hava Kuvvetleri mensupları, Kırım Köprüsü'ne saldırı planının detaylarını istişare ediyordu.
Alman Savunma Bakanı Pistorius, dolaylı olarak bu kaydın gerçek olduğunu kabul etmişti. Başbakan Scholz, sızıntıyla ilgili kapsamlı ve hızlı bir soruşturma gerçekleştirme sözünü vermişti.
Kremlin’den yapılan açıklamada, kaydın Batı’nın Ukrayna’daki çatışmaya doğrudan katıldığının delili olduğu kaydedilmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Alexander Lambsdorff’u bakanlığa çağrılarak açıklama talep etmişti.
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
Ukrayna krizi
Ukraynalı vekil: Kırım Köprü’sünü vurabilmek için Taurus füzelerine ihtiyacımız var
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