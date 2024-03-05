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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240305/almanya-savunma-bakani-pistorius-sizinti-kisisel-hatadan-kaynaklandi-rus-casus-yoktu-1081404532.html
Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Sızıntı kişisel hatadan kaynaklandı, Rus casus yoktu
Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Sızıntı kişisel hatadan kaynaklandı, Rus casus yoktu
Sputnik Türkiye
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman Hava Kuvvetleri subayları arasında Kırım Köprüsü'ne saldırı planının ele alındığı telekonferans görüşmesiyle... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T16:30+0300
2024-03-05T16:30+0300
ukrayna krizi
almanya
alman ordusu
alman ordusu (bundeswehr)
boris pistorius
almanya savunma bakanlığı
ses kayıtları
skandal
nato
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Alman Savunma Bakanı Pistorius, Hava Kuvvetleri subayları arasında yapılan görüşmenin ses kaydının Rusya'da yayınlanmasıyla ilgili soruşturmada elde edilen ara sonuçlara ilişkin açıklama yaptı.Bu sonuçlara göre, Alman iletişim sistemlerinin tehlikeye atılmadığının tespit edildiğini aktaran Pistorius, görüşmelerde belirli bir gizlilik seviyesine kadar görüşmeler için WebEx platformunu kullandıklarını belirtti.Pistorius, bu WebEx platformunun herkesin erişebildiği değil, özel kullanım için onaylanmış bir sürüm olduğunu anlattı.Bakan Pistorius, bunun için ülke dışında sunucuların da kullanılmadığını kaydetti.Hava Kuvvetleri subayları arasındaki söz konusu telekonferansın dinlenme sebebinin 'bireysel kullanım hatasından' kaynaklandığı bilgisini paylaşan Pistorius, "Tüm katılımcılar kurallarda yazdığı gibi güvenli arama prosedürüne uymadı. Mevcut bilgilere göre Singapur'daki katılımcıda veri akışı yaşanmıştır" ifadelerini kullandı.'Rus casus görüşmeye dahil olmadı'Pistorius, bu katılımcının güvenli olmayan bir bağlantıdan görüşmeye katıldığını ancak bir Rus casusun, WebEx platformu üzerinden yapılan bu görüşmeye dahil olmadığını kaydetti.Singapur'da söz konusu dönemde Avrupa ülkelerinden üst düzey askerlerin de katıldığı havacılık fuarı düzenlendiğine işaret eden Pistorius, böyle bir etkinliğin Rus istihbaratı için bulunmaz bir ortam olduğunu ve burada kullanılan otellerde kapsamlı dinleme eylemleri gerçekleştiğini öne sürdü.Dinlenmenin sebebinin bulunmasına rağmen bu konudaki soruşturmanın devam edeceği ve tüm cihazların inceleneceği bilgisini paylaşan Pistorius, bu görüşmede WebEx platformu doğru kullanılmış olsa bile WebEx üzerinden tartışılmaması gereken konuların olup olmadığı sorusunu da hukuki olarak inceleyeceklerini ifade etti.Almanya Savunma Bakanı Pistorius, bu konferansa katılan askerler hakkında ön inceleme başlatıldığını da belirterek, bunu sonucuna göre disiplin soruşturmasının da başlatılabileceğini ancak şu anda bir disiplin soruşturması yürütülmediğini vurguladı.Dolayısıyla bu durumun konferansa katılanlar için bir sonucu olmayacağını belirten Pistorius, yaşananların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir 'oyunu' olduğunu iddia ederek "En iyi subaylarımdan hiçbirini Putin'in oyunlarına feda etmeyeceğim" diye konuştu.'Partner ülkelerin Almanya'ya güveni devam ediyor'Olayla ilgili partner ülkelerin savunma bakanlarıyla da görüştüğünü aktaran Pistorius, partnerlerin Almanya’ya güvenin devam ettiğini dile getirdi."Rusya'dan gelen bu hibrit saldırının bizi ayırmasına izin vermeyeceğiz" diyen Pistorius, olayı kararlılıkla aydınlatacaklarını kaydetti.Bakan Pistorius, Alman ordusunun iletilişim sistemlerini daha iyi hale getirmeleri gerektiğini vurgulayarak "İletişim sistemlerine saldırılar büyük ölçüde artıyor" dedi.Başka bir dinleme olayı olup olmadığına ilişkin bir bilgiye sahip olmadığını aktaran Pistorius, ancak bunun bu yöndeki bir ihtimali ortadan kaldırmadığını kaydetti.Kayıtlar Rusya'da yayınlanmıştıRossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subaylarının 30 dakikalık ses kaydını yayınlamıştı.Ses kaydında üst düzey Alman Hava Kuvvetleri mensupları, Kırım Köprüsü'ne saldırı planının detaylarını istişare ediyordu.
https://sputniknews.com.tr/20240305/sizdirilan-ses-kayitlari-sonrasi-kievin-alman-taurus-fuzesi-hayalleri-suya-dustu-1081387239.html
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almanya, alman ordusu, alman ordusu (bundeswehr), boris pistorius, almanya savunma bakanlığı, ses kayıtları, skandal, nato, rusya, ukrayna, kırım, kırım köprüsü
almanya, alman ordusu, alman ordusu (bundeswehr), boris pistorius, almanya savunma bakanlığı, ses kayıtları, skandal, nato, rusya, ukrayna, kırım, kırım köprüsü

Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Sızıntı kişisel hatadan kaynaklandı, Rus casus yoktu

16:30 05.03.2024
© AFP 2023 / INA FASSBENDERAlmanya Savunma Bakanı Boris Pistorius
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman Hava Kuvvetleri subayları arasında Kırım Köprüsü'ne saldırı planının ele alındığı telekonferans görüşmesiyle ilgili sızıntının Singapur'da bir askerin 'kişisel kullanım hatasından' kaynaklandığını, görüşmede Rus casus bulunmadığını söyledi.
Alman Savunma Bakanı Pistorius, Hava Kuvvetleri subayları arasında yapılan görüşmenin ses kaydının Rusya'da yayınlanmasıyla ilgili soruşturmada elde edilen ara sonuçlara ilişkin açıklama yaptı.
Bu sonuçlara göre, Alman iletişim sistemlerinin tehlikeye atılmadığının tespit edildiğini aktaran Pistorius, görüşmelerde belirli bir gizlilik seviyesine kadar görüşmeler için WebEx platformunu kullandıklarını belirtti.
Pistorius, bu WebEx platformunun herkesin erişebildiği değil, özel kullanım için onaylanmış bir sürüm olduğunu anlattı.
Bakan Pistorius, bunun için ülke dışında sunucuların da kullanılmadığını kaydetti.
Hava Kuvvetleri subayları arasındaki söz konusu telekonferansın dinlenme sebebinin 'bireysel kullanım hatasından' kaynaklandığı bilgisini paylaşan Pistorius, "Tüm katılımcılar kurallarda yazdığı gibi güvenli arama prosedürüne uymadı. Mevcut bilgilere göre Singapur'daki katılımcıda veri akışı yaşanmıştır" ifadelerini kullandı.

'Rus casus görüşmeye dahil olmadı'

Pistorius, bu katılımcının güvenli olmayan bir bağlantıdan görüşmeye katıldığını ancak bir Rus casusun, WebEx platformu üzerinden yapılan bu görüşmeye dahil olmadığını kaydetti.
Singapur'da söz konusu dönemde Avrupa ülkelerinden üst düzey askerlerin de katıldığı havacılık fuarı düzenlendiğine işaret eden Pistorius, böyle bir etkinliğin Rus istihbaratı için bulunmaz bir ortam olduğunu ve burada kullanılan otellerde kapsamlı dinleme eylemleri gerçekleştiğini öne sürdü.
Dinlenmenin sebebinin bulunmasına rağmen bu konudaki soruşturmanın devam edeceği ve tüm cihazların inceleneceği bilgisini paylaşan Pistorius, bu görüşmede WebEx platformu doğru kullanılmış olsa bile WebEx üzerinden tartışılmaması gereken konuların olup olmadığı sorusunu da hukuki olarak inceleyeceklerini ifade etti.
Almanya Savunma Bakanı Pistorius, bu konferansa katılan askerler hakkında ön inceleme başlatıldığını da belirterek, bunu sonucuna göre disiplin soruşturmasının da başlatılabileceğini ancak şu anda bir disiplin soruşturması yürütülmediğini vurguladı.
Dolayısıyla bu durumun konferansa katılanlar için bir sonucu olmayacağını belirten Pistorius, yaşananların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir 'oyunu' olduğunu iddia ederek "En iyi subaylarımdan hiçbirini Putin'in oyunlarına feda etmeyeceğim" diye konuştu.

'Partner ülkelerin Almanya'ya güveni devam ediyor'

Olayla ilgili partner ülkelerin savunma bakanlarıyla da görüştüğünü aktaran Pistorius, partnerlerin Almanya’ya güvenin devam ettiğini dile getirdi.
"Rusya'dan gelen bu hibrit saldırının bizi ayırmasına izin vermeyeceğiz" diyen Pistorius, olayı kararlılıkla aydınlatacaklarını kaydetti.
Bakan Pistorius, Alman ordusunun iletilişim sistemlerini daha iyi hale getirmeleri gerektiğini vurgulayarak "İletişim sistemlerine saldırılar büyük ölçüde artıyor" dedi.
Başka bir dinleme olayı olup olmadığına ilişkin bir bilgiye sahip olmadığını aktaran Pistorius, ancak bunun bu yöndeki bir ihtimali ortadan kaldırmadığını kaydetti.

Kayıtlar Rusya'da yayınlanmıştı

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subaylarının 30 dakikalık ses kaydını yayınlamıştı.
Ses kaydında üst düzey Alman Hava Kuvvetleri mensupları, Kırım Köprüsü'ne saldırı planının detaylarını istişare ediyordu.
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