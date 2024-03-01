https://sputniknews.com.tr/20240301/rt-genel-yayin-yonetmeni-simonyan-bundeswehr-subaylarinin-ses-kaydi-her-seyi-anlatiyor-1081285598.html
RT Genel Yayın Yönetmeni Simonyan: Bundeswehr subaylarının ses kaydı her şeyi anlatıyor
RT Genel Yayın Yönetmeni Simonyan: Bundeswehr subaylarının ses kaydı her şeyi anlatıyor
Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subayların Kırım Köprüsü'ne saldırı planlarını... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T23:15+0300
2024-03-01T23:15+0300
2024-03-01T23:15+0300
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margarita simonyan
kırım köprüsü
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Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subayların Kırım Köprüsü'ne saldırı planını istişare ettiği ses kaydının gerçekliğine inanmayanlara RT Telegram kanalından yayınlandığı video ile yanıt verdi.Simonyan, “Bu ses kaydı her şeyi açıklıyor. İlk başta, böyle bir ses kaydının varlığıyla ilgili ilk metni yayınladığımda pek çok kişi şüpheyle yaklaştı. Medya’dan aradılar ve ‘Hayır, olamaz’ dediler. Bu gerçek bir ses” diyerek, ses kaydının içeriğiyle ilgili şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20240301/rusya-kirim-koprusune-saldiri-planina-iliskin-almanyadan-aciklama-talep-etti-1081282560.html
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margarita simonyan, kırım köprüsü, kırım köprüsü, kırım köprüsü, almanya, rusya, rt, rt, russia today (rt), sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan
RT Genel Yayın Yönetmeni Simonyan: Bundeswehr subaylarının ses kaydı her şeyi anlatıyor
Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subayların Kırım Köprüsü'ne saldırı planlarını istişare ettikleri ses kaydını yayınladı.
Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subayların Kırım Köprüsü'ne saldırı planını istişare ettiği ses kaydının gerçekliğine inanmayanlara RT Telegram kanalından yayınlandığı video ile yanıt verdi.
Simonyan, “Bu ses kaydı her şeyi açıklıyor. İlk başta, böyle bir ses kaydının varlığıyla ilgili ilk metni yayınladığımda pek çok kişi şüpheyle yaklaştı. Medya’dan aradılar ve ‘Hayır, olamaz’ dediler. Bu gerçek bir ses” diyerek, ses kaydının içeriğiyle ilgili şunları ifade etti:
“Luftwaffe'nin deneyimine dayanarak dört Alman subay Kırım Köprüsü'nü nasıl vuracaklarını, bunun için kaç füzeye ihtiyaç duyulacağını ve bunun ‘fark edilmeden nasıl yapılacağını’ tartışıyorlar. Böylelikle Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin ve NATO'nun çatışmaya katılımının olmadığını iddia etmeye devam edebilecek. Bu arada, Ukrayna'da neredeyse açık çalıştıklarını söyleyerek sözde ortaklarını da yakıyorlar. Çok ilginç şeyler var, kesinlikle dinlemelisiniz. Daha da ilginci Almanların buna nasıl tepki vereceği.”