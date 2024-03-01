“Luftwaffe'nin deneyimine dayanarak dört Alman subay Kırım Köprüsü'nü nasıl vuracaklarını, bunun için kaç füzeye ihtiyaç duyulacağını ve bunun ‘fark edilmeden nasıl yapılacağını’ tartışıyorlar. Böylelikle Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin ve NATO'nun çatışmaya katılımının olmadığını iddia etmeye devam edebilecek. Bu arada, Ukrayna'da neredeyse açık çalıştıklarını söyleyerek sözde ortaklarını da yakıyorlar. Çok ilginç şeyler var, kesinlikle dinlemelisiniz. Daha da ilginci Almanların buna nasıl tepki vereceği.”