https://sputniknews.com.tr/20240301/rusya-kirim-koprusune-saldiri-planina-iliskin-almanyadan-aciklama-talep-etti-1081282560.html
Rusya, Kırım Köprüsü’ne saldırı planına ilişkin Almanya'dan açıklama talep etti
Rusya, Kırım Köprüsü’ne saldırı planına ilişkin Almanya'dan açıklama talep etti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın Alman subaylarının Kırım Köprüsü'ne saldırıyı istişare ettiği ses kaydıyla ilgili Berlin’den açıklama... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T19:23+0300
2024-03-01T19:23+0300
2024-03-01T19:25+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
almanya
kırım köprüsü
açıklama
talep
sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan
margarita simonyan
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e demecinde Alman ordusundan üst düzey subayların Kırım Köprüsü'ne saldırıyı istişare ettiği ses kaydıyla ilgili olarak, Rusya tarafının Almanya'dan açıklama talep ettiğini söyledi.Zaharova, “Almanya'dan açıklama talep ediyoruz. Berlin bunları derhal sağlamakla yükümlüdür. Soruları yanıtlamaktan kaçınma girişimleri, suçun kabulü olarak değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.Daha önce, Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subayların Kırım Köprüsü'ne uzun menzilli Taurus füzeleriyle saldırma planlarına ilişkin ses kaydının deşifresini yayınlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240301/alman-subaylarin-plani-ifsa-oldu-simonyan-planlanan-kirim-kopru-saldirisinin-detaylari-yayinladi--1081266449.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, almanya, kırım köprüsü, açıklama, talep, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, almanya, kırım köprüsü, açıklama, talep, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan
Rusya, Kırım Köprüsü’ne saldırı planına ilişkin Almanya'dan açıklama talep etti
19:23 01.03.2024 (güncellendi: 19:25 01.03.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın Alman subaylarının Kırım Köprüsü'ne saldırıyı istişare ettiği ses kaydıyla ilgili Berlin’den açıklama talep ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e demecinde Alman ordusundan üst düzey subayların Kırım Köprüsü'ne saldırıyı istişare ettiği ses kaydıyla ilgili olarak, Rusya tarafının Almanya'dan açıklama talep ettiğini söyledi.
Zaharova, “Almanya'dan açıklama talep ediyoruz. Berlin bunları derhal sağlamakla yükümlüdür. Soruları yanıtlamaktan kaçınma girişimleri, suçun kabulü olarak değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.
Daha önce, Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subayların Kırım Köprüsü'ne uzun menzilli Taurus füzeleriyle saldırma planlarına ilişkin ses kaydının deşifresini yayınlamıştı.