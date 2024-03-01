https://sputniknews.com.tr/20240301/rusya-kirim-koprusune-saldiri-planina-iliskin-almanyadan-aciklama-talep-etti-1081282560.html

Rusya, Kırım Köprüsü’ne saldırı planına ilişkin Almanya'dan açıklama talep etti

Rusya, Kırım Köprüsü’ne saldırı planına ilişkin Almanya'dan açıklama talep etti

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın Alman subaylarının Kırım Köprüsü'ne saldırıyı istişare ettiği ses kaydıyla ilgili Berlin’den açıklama... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T19:23+0300

2024-03-01T19:23+0300

2024-03-01T19:25+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

almanya

kırım köprüsü

açıklama

talep

sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan

margarita simonyan

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e demecinde Alman ordusundan üst düzey subayların Kırım Köprüsü'ne saldırıyı istişare ettiği ses kaydıyla ilgili olarak, Rusya tarafının Almanya'dan açıklama talep ettiğini söyledi.Zaharova, “Almanya'dan açıklama talep ediyoruz. Berlin bunları derhal sağlamakla yükümlüdür. Soruları yanıtlamaktan kaçınma girişimleri, suçun kabulü olarak değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.Daha önce, Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subayların Kırım Köprüsü'ne uzun menzilli Taurus füzeleriyle saldırma planlarına ilişkin ses kaydının deşifresini yayınlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240301/alman-subaylarin-plani-ifsa-oldu-simonyan-planlanan-kirim-kopru-saldirisinin-detaylari-yayinladi--1081266449.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, almanya, kırım köprüsü, açıklama, talep, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan