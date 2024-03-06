https://sputniknews.com.tr/20240306/ukraynali-vekil-kirim-koprusunu-vurabilmek-icin-taurus-fuzelerine-ihtiyacimiz-var-1081421209.html
Ukraynalı vekil: Kırım Köprü’sünü vurabilmek için Taurus füzelerine ihtiyacımız var
Ukraynalı vekil: Kırım Köprü’sünü vurabilmek için Taurus füzelerine ihtiyacımız var
Sputnik Türkiye
Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Yegor Çernev, Almanya'ya Kırım Köprüsü'nü vurmak için... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T01:39+0300
2024-03-06T01:39+0300
2024-03-06T01:40+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna parlamentosu
almanya
kırım
kırım
taurus
olaf scholz
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/16/1077666937_0:71:1024:647_1920x0_80_0_0_5946d13147c0daddb287d4989141c8bc.jpg
Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Çernev, AB tarafından finanse edilen Ukrayna merkezli Yevropeyskaya Pravda gazetesine konuştu.Çernev, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:Çernev, Almanya'da Taurus'ların Ukrayna'ya tedarikine karşı çıkan tek kişinin Rusya'dan tepki almaktan korkan Başbakanı Olaf Scholz olduğunu öne sürdü.
https://sputniknews.com.tr/20240305/almanya-savunma-bakani-pistorius-sizinti-kisisel-hatadan-kaynaklandi-rus-casus-yoktu-1081404532.html
ukrayna
almanya
kırım
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/16/1077666937_34:0:991:718_1920x0_80_0_0_918a99ee3872e96f493a7e12b9e3b1dd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna krizi, ukrayna, ukrayna parlamentosu, almanya, kırım, kırım, taurus, olaf scholz
ukrayna krizi, ukrayna, ukrayna parlamentosu, almanya, kırım, kırım, taurus, olaf scholz
Ukraynalı vekil: Kırım Köprü’sünü vurabilmek için Taurus füzelerine ihtiyacımız var
01:39 06.03.2024 (güncellendi: 01:40 06.03.2024)
Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Yegor Çernev, Almanya'ya Kırım Köprüsü'nü vurmak için Ukrayna'ya uzun menzilli Taurus füzeleri tedarik etme çağrısı yaptı.
Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Çernev, AB tarafından finanse edilen Ukrayna merkezli Yevropeyskaya Pravda gazetesine konuştu.
Çernev, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
“Ukrayna'ya Taurus füzelerinin tedariki konusunu sürekli gündeme getiriyoruz, Mayıs 2022'den bu yana bu füzeleri talep ediyoruz. Taurus'ları özellikle istiyoruz çünkü onlarla güneydeki tüm noktalara ulaşabiliriz, Kırım'daki herhangi bir noktayı vurabiliriz ve Rusların depolarını, lojistik zincirlerini, komuta merkezlerini yok edebiliriz. Kırım ve Kırım Köprüsü’ne ulaşmak için bu uzun menzilli silahlara ihtiyacımız var."
Çernev, Almanya'da Taurus'ların Ukrayna'ya tedarikine karşı çıkan tek kişinin Rusya'dan tepki almaktan korkan Başbakanı Olaf Scholz olduğunu öne sürdü.