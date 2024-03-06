Ukraynalı vekil: Kırım Köprü’sünü vurabilmek için Taurus füzelerine ihtiyacımız var

“Ukrayna'ya Taurus füzelerinin tedariki konusunu sürekli gündeme getiriyoruz, Mayıs 2022'den bu yana bu füzeleri talep ediyoruz. Taurus'ları özellikle istiyoruz çünkü onlarla güneydeki tüm noktalara ulaşabiliriz, Kırım'daki herhangi bir noktayı vurabiliriz ve Rusların depolarını, lojistik zincirlerini, komuta merkezlerini yok edebiliriz. Kırım ve Kırım Köprüsü’ne ulaşmak için bu uzun menzilli silahlara ihtiyacımız var."