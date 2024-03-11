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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240311/bidendan-gazzede-ateskes-temali-ramazan-mesaji-1081576626.html
Biden'dan ‘Gazze’de ateşkes’ temalı ramazan mesajı
Biden'dan ‘Gazze’de ateşkes’ temalı ramazan mesajı
Sputnik Türkiye
Daha önce İsrail'e karşı çizilmiş bir kırmızı çizgi olmadığını vurgulayarak silah desteğinin her koşulda süreceğinin altını çizen ABD Başkanı Joe Biden... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T09:48+0300
2024-03-11T09:48+0300
israil- filistin çatışması
joe biden
abd
ramazan
ramazan ayı
gazze
gazze şeridi
ateşkes
israil
israil-filistin
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İsrail'e güçlü desteği dolayısıyla özellikle Amerikalı Arap ve Müslümanlar tarafından yoğun şekilde eleştirilen Biden, ramazan ayı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tüm Müslümanların kutsal günlerini kutladığını belirtirken, "Gazze'de yaşanan acıların farkında olduğunu" kaydetti."Rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının bir parçası olarak, acil ve en az 6 hafta sürecek bir ateşkesin sağlanması için durmaksızın çalışacağız" ifadesini kullanan Biden, "Gazze'deki savaş Filistin halkına korkunç acılar getirdi. Binlerce çocuğun da bulunduğu çoğu sivil 30 binden fazla Filistinli öldürüldü" değerlendirmesi yaptı.2 milyondan fazla Filistinlinin yerlerinden edildiğini vurgulayan Biden, bu insanların acil şekilde gıda, temiz su, ilaç ve barınmaya ihtiyaç duyduğunu bildirdi.ABD'nin Gazze sahiline geçici liman kurmak üzere harekete geçtiğini anımsatarak, Gazze'ye havadan, karadan ve denizden her türlü yardımı ulaştırmaya çalışacaklarını belirten Biden, "ABD olarak, rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının bir parçası olarak, acil ve en az 6 hafta sürecek bir ateşkesin sağlanması için durmaksızın çalışacağız" ifadesini kullandığı açıklamasında, iki devletli çözümün İsrail-Filistin sorunu için kalıcı tek siyasi çözüm yolu olduğunu da vurguladı.ABD Başkanı Biden ayrıca, "ABD'de İslamofobinin kesinlikle hiçbir yeri yok, bu ülke inanç özgürlüğü üzerine kurulmuş ve Müslüman göçmenler de dahil tüm göçmenlerin katkıları üzerine inşa edilmiştir" değerlendirmesini yaptı ve ilk kez kendi döneminde İslamofobi ile Mücadele Ulusal Stratejisini hazırladıklarını aktardı.ABD'li Müslümanlardan Biden'a açık mesaj: Gazze’de ateşkes yoksa oy da yok5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Biden'a tepkilerini ön seçimlerde gösteren Amerikalı Arap ve Müslüman toplum, Biden yerine kararsız oy şeklinde tepkilerini ortaya koyarken, Biden'ın yayınladığı ramazan mesajının seçimlerde Müslüman oylarını kazanma arzusu içerdiği tahmin ediliyor.Biden ise açıklamalarında Gazze'de ateşkes için çok çalıştıklarını savunurken, İsrail'e gönderdikleri silah yardımları konusunda şu ana dek herhangi bir adım atmadığı da dikkat çekiyor.Hamas saldırısı sonrası İsrail'e koşulsuz destek veren Biden, Gazze'ye yönelik saldırılar ve sivil ölümlerin her geçen gün artması nedeniyle denge politikası kurmakta zorlanırken, Ortadoğu geriliminin en büyük sorumlusu olarak suçlanıyor.Biden’a tepki gösteren Müslüman Amerikalılar ve Demokrat Partili bazı siyasiler, Gazze'de ateşkes sağlanması için acil adım atmaması halinde yüzbinlerce Müslüman seçmeni, Joe Biden’ın yeniden seçilmesi için bağış yapmamaları ve oy vermemeleri yönünde harekete geçirecekleri konusunda ultimatom vermişti.Müslüman liderler, ‘2023 Ateşkes Ultimatomu’ başlıklı açık mektupta, Amerikalı Müslüman seçmenleri İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını onaylayan herhangi bir adaya destek veya oy vermemeleri için harekete geçireceklerini bildirdi.Mektup, Biden'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınamaması nedeniyle Arap ve Müslüman Amerikan toplumlarında kendisine yönelik artan öfke, tepki ve hayal kırıklığının son işareti olarak değerlendiriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240310/bidendan-israil-basbakani-netanyahuya-gazze-tepkisi-1081551499.html
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joe biden, abd, ramazan, ramazan ayı, gazze, gazze şeridi, ateşkes, israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, ortadoğu
joe biden, abd, ramazan, ramazan ayı, gazze, gazze şeridi, ateşkes, israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, ortadoğu

Biden'dan ‘Gazze’de ateşkes’ temalı ramazan mesajı

09:48 11.03.2024
© AP Photo / Brynn AndersonABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Brynn Anderson
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Daha önce İsrail'e karşı çizilmiş bir kırmızı çizgi olmadığını vurgulayarak silah desteğinin her koşulda süreceğinin altını çizen ABD Başkanı Joe Biden, Müsramazan ayı nedeniyle yayınladığı yazılı mesajında, Gazze'de ateşkes için durmadan çalışacaklarını iddia etti.
İsrail'e güçlü desteği dolayısıyla özellikle Amerikalı Arap ve Müslümanlar tarafından yoğun şekilde eleştirilen Biden, ramazan ayı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tüm Müslümanların kutsal günlerini kutladığını belirtirken, "Gazze'de yaşanan acıların farkında olduğunu" kaydetti.
"Rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının bir parçası olarak, acil ve en az 6 hafta sürecek bir ateşkesin sağlanması için durmaksızın çalışacağız" ifadesini kullanan Biden, "Gazze'deki savaş Filistin halkına korkunç acılar getirdi. Binlerce çocuğun da bulunduğu çoğu sivil 30 binden fazla Filistinli öldürüldü" değerlendirmesi yaptı.
2 milyondan fazla Filistinlinin yerlerinden edildiğini vurgulayan Biden, bu insanların acil şekilde gıda, temiz su, ilaç ve barınmaya ihtiyaç duyduğunu bildirdi.
ABD'nin Gazze sahiline geçici liman kurmak üzere harekete geçtiğini anımsatarak, Gazze'ye havadan, karadan ve denizden her türlü yardımı ulaştırmaya çalışacaklarını belirten Biden, "ABD olarak, rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının bir parçası olarak, acil ve en az 6 hafta sürecek bir ateşkesin sağlanması için durmaksızın çalışacağız" ifadesini kullandığı açıklamasında, iki devletli çözümün İsrail-Filistin sorunu için kalıcı tek siyasi çözüm yolu olduğunu da vurguladı.
ABD Başkanı Biden ayrıca, "ABD'de İslamofobinin kesinlikle hiçbir yeri yok, bu ülke inanç özgürlüğü üzerine kurulmuş ve Müslüman göçmenler de dahil tüm göçmenlerin katkıları üzerine inşa edilmiştir" değerlendirmesini yaptı ve ilk kez kendi döneminde İslamofobi ile Mücadele Ulusal Stratejisini hazırladıklarını aktardı.

ABD'li Müslümanlardan Biden'a açık mesaj: Gazze’de ateşkes yoksa oy da yok

5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Biden'a tepkilerini ön seçimlerde gösteren Amerikalı Arap ve Müslüman toplum, Biden yerine kararsız oy şeklinde tepkilerini ortaya koyarken, Biden'ın yayınladığı ramazan mesajının seçimlerde Müslüman oylarını kazanma arzusu içerdiği tahmin ediliyor.
Biden ise açıklamalarında Gazze'de ateşkes için çok çalıştıklarını savunurken, İsrail'e gönderdikleri silah yardımları konusunda şu ana dek herhangi bir adım atmadığı da dikkat çekiyor.
Hamas saldırısı sonrası İsrail'e koşulsuz destek veren Biden, Gazze'ye yönelik saldırılar ve sivil ölümlerin her geçen gün artması nedeniyle denge politikası kurmakta zorlanırken, Ortadoğu geriliminin en büyük sorumlusu olarak suçlanıyor.
Biden’a tepki gösteren Müslüman Amerikalılar ve Demokrat Partili bazı siyasiler, Gazze'de ateşkes sağlanması için acil adım atmaması halinde yüzbinlerce Müslüman seçmeni, Joe Biden’ın yeniden seçilmesi için bağış yapmamaları ve oy vermemeleri yönünde harekete geçirecekleri konusunda ultimatom vermişti.
Müslüman liderler, ‘2023 Ateşkes Ultimatomu’ başlıklı açık mektupta, Amerikalı Müslüman seçmenleri İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını onaylayan herhangi bir adaya destek veya oy vermemeleri için harekete geçireceklerini bildirdi.
Mektup, Biden'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınamaması nedeniyle Arap ve Müslüman Amerikan toplumlarında kendisine yönelik artan öfke, tepki ve hayal kırıklığının son işareti olarak değerlendiriliyor.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2024
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