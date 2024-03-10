https://sputniknews.com.tr/20240310/abd-gazzeye-gecici-liman-insasi-icin-dogu-akdenize-gemi-gonderdi-1081554363.html

ABD, Gazze'ye geçici liman inşası için Doğu Akdeniz'e gemi gönderdi

ABD, Gazze'ye geçici liman inşası için Doğu Akdeniz'e gemi gönderdi

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), BM’nin tepkisine rağmen insani yardımların deniz yoluyla ulaştırılması amacıyla Gazze'ye geçici liman inşası için... 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T11:35+0300

2024-03-10T11:35+0300

2024-03-10T11:35+0300

israil- filistin çatışması

abd

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

doğu akdeniz

ortadoğu

gazze

gazze şeridi

israil

israil-filistin

insani yardım

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CENTCOM'un X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, ABD donanmasına ait destek gemisi General Frank S. Besson'un geçici liman inşası için gereken malzemeleri taşıdığı bildirildi.ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım sağlanacağını açıklamasının ardından 36 saat geçmeden geminin, 9 Mart’ta Virginia’daki Langley-Eustis Ortak Üssü'nden Doğu Akdeniz'e gitmek üzere ayrıldığı kaydedildi.ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, dün ABD'nin Gazze sahiline insani yardım ulaştırmak amacıyla kurmayı planladığı geçici limanın inşasının 60 günü bulabileceğini açıklamıştı.Gazze'deki geçici limanın kurulumunun bölgedeki müttefik ve ortaklarla yapılacağını belirten Ryder, bunun için Virginia eyaletindeki 7 ulaştırma tugayından askerlerin görevlendirildiğini duyurmuştu.Biden, Gazze'ye insani yardım için geçici liman kurulması talimatını vermiştiABD Başkanı Joe Biden, başkanların yıllık olarak Kongre ortak oturumunda yaptıkları "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşmasında Amerikan ordusuna Gazze sahiline geçici liman kurulması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı.Geçici limanla Gazze'ye deniz yoluyla daha yüksek miktarda insani yardımın gireceğini ancak Amerikan askerlerinin Gazze'ye ayak basmayacağını belirten Biden, "Bu geçici liman, yüksek miktarda insani yardımın her gün Gazze'ye girişini mümkün kılacaktır ancak İsrail de üzerine düşeni yapmalıdır. İsrail, Gazze'ye daha fazla insani yardımın girişine izin vermeli ve insani yardım çalışanlarının ateş altında kalmadığından emin olmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.BM’den tepkiABD’nin eyleini değerlendiren Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, ABD'nin Gazze'ye yardım götürmek için Gazze açıklarında geçici bir liman kurma planının 'Amerikan kamuoyuna yönelik alaycı bir oyun olduğunu ve kitlesel açlığı önlemeyeceğini' söylemişti.Konuşmasında, "Ne iskele ne de Gazze'ye hava yoluyla yapılan yardımların artması açlıktan ölümleri engellemeyecek" diyen Fakhri, İsrail'in ana müttefiki Amerika'nın böyle bir tedbire başvurmasının 'alaycı bir şekilde saçma' olduğunu söyledi.Bu hamlenin 'bilhassa Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken Amerikan iç kamuoyuyla bağlantı kurmaya yönelik bir performans' olabileceğini söyleyen BM raportörü, İsrail'i Gazze Şeridi'nde kasıtlı bir 'açlık kampanyası' yürütmekle suçladı.

https://sputniknews.com.tr/20240308/pentagon-abd-askeri-personeli-gazzeye-iskeleden-insani-yardim-tasinmasinda-yer-almayacak-1081529919.html

abd

gazze

gazze şeridi

israil

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abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), doğu akdeniz, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, insani yardım