https://sputniknews.com.tr/20240308/pentagon-abd-askeri-personeli-gazzeye-iskeleden-insani-yardim-tasinmasinda-yer-almayacak-1081529919.html

Pentagon: ABD askeri personeli Gazze'ye iskeleden insani yardım taşınmasında yer almayacak

Pentagon: ABD askeri personeli Gazze'ye iskeleden insani yardım taşınmasında yer almayacak

Sputnik Türkiye

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ryder ABD askeri personeli Gazze'ye iskeleden insani yardım taşınmasında yer almayacağını vurguladı. 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T23:44+0300

2024-03-08T23:44+0300

2024-03-08T23:44+0300

israil- filistin çatışması

patrick ryder

pentagon

abd

gazze

gazze şeridi

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder gazetecilere verdiği brifingde, ABD'nin insani yardımların ulaştırılması amacıyla Gazze Şeridi'nde geçici bir liman kurulması için bölgedeki ortaklarıyla koordinasyonu sürdürdüğünü vurguladı.Ryder açıklamasında şu cümleleri kaydetti:"Açık olmak gerekirse, ABD askeri personeli Gazze'ye iskeleden insani yardım taşınmasında yer almayacak. Bizim rolümüz yardımları iskeleye ulaştırmak ve burada dağıtmak olacak" sözlerini zikreden Ryder güvenliğin İsrail ordusu tarafından sağlanabileceğini de belirtti. Ryder, "İsrail'in güvenlik perspektifinden sürece dâhil olması için bölgedeki ortaklarımızla birlikte ayrıntıları çalışıyoruz. Yardım dağıtımını görüşmek üzere müttefiklerimiz ve ortaklarımızla, BM ile ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışıyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240308/bm-raportoru-abdnin-gazzede-gecici-liman-kurma-fikri-kotu-niyetli-1081529458.html

gazze

gazze şeridi

israil

filistin

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