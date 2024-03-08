https://sputniknews.com.tr/20240308/pentagon-abd-askeri-personeli-gazzeye-iskeleden-insani-yardim-tasinmasinda-yer-almayacak-1081529919.html
Pentagon: ABD askeri personeli Gazze'ye iskeleden insani yardım taşınmasında yer almayacak
Pentagon: ABD askeri personeli Gazze'ye iskeleden insani yardım taşınmasında yer almayacak
Sputnik Türkiye
Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ryder ABD askeri personeli Gazze'ye iskeleden insani yardım taşınmasında yer almayacağını vurguladı. 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T23:44+0300
2024-03-08T23:44+0300
2024-03-08T23:44+0300
israil- filistin çatışması
patrick ryder
pentagon
abd
gazze
gazze şeridi
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder gazetecilere verdiği brifingde, ABD'nin insani yardımların ulaştırılması amacıyla Gazze Şeridi'nde geçici bir liman kurulması için bölgedeki ortaklarıyla koordinasyonu sürdürdüğünü vurguladı.Ryder açıklamasında şu cümleleri kaydetti:"Açık olmak gerekirse, ABD askeri personeli Gazze'ye iskeleden insani yardım taşınmasında yer almayacak. Bizim rolümüz yardımları iskeleye ulaştırmak ve burada dağıtmak olacak" sözlerini zikreden Ryder güvenliğin İsrail ordusu tarafından sağlanabileceğini de belirtti. Ryder, "İsrail'in güvenlik perspektifinden sürece dâhil olması için bölgedeki ortaklarımızla birlikte ayrıntıları çalışıyoruz. Yardım dağıtımını görüşmek üzere müttefiklerimiz ve ortaklarımızla, BM ile ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışıyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240308/bm-raportoru-abdnin-gazzede-gecici-liman-kurma-fikri-kotu-niyetli-1081529458.html
gazze
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patrick ryder, pentagon, abd, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, liman
patrick ryder, pentagon, abd, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, liman
Pentagon: ABD askeri personeli Gazze'ye iskeleden insani yardım taşınmasında yer almayacak
Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ryder ABD askeri personeli Gazze'ye iskeleden insani yardım taşınmasında yer almayacağını vurguladı.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder gazetecilere verdiği brifingde, ABD'nin insani yardımların ulaştırılması amacıyla Gazze Şeridi'nde geçici bir liman kurulması için bölgedeki ortaklarıyla koordinasyonu sürdürdüğünü vurguladı.
Ryder açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Güvenlik konusunda bölgedeki ortaklarımızla koordinasyonu sürdürüyoruz. Gazze'de yardım dağıtımı konusunda müttefiklerimizle, BM'deki ortaklarımızla ve insani sivil toplum örgütleriyle koordinasyon halindeyiz. Zamanlama açısından, bunu mümkün olan en kısa sürede organize etmek için çalışıyoruz,ancak planlamanın ve uygulamanın birkaç hafta sürmesini bekliyoruz.
"Açık olmak gerekirse, ABD askeri personeli Gazze'ye iskeleden insani yardım taşınmasında yer almayacak. Bizim rolümüz yardımları iskeleye ulaştırmak ve burada dağıtmak olacak" sözlerini zikreden Ryder güvenliğin İsrail ordusu tarafından sağlanabileceğini de belirtti.
Ryder, "İsrail'in güvenlik perspektifinden sürece dâhil olması için bölgedeki ortaklarımızla birlikte ayrıntıları çalışıyoruz. Yardım dağıtımını görüşmek üzere müttefiklerimiz ve ortaklarımızla, BM ile ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışıyoruz" dedi.