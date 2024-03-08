https://sputniknews.com.tr/20240308/bm-raportoru-abdnin-gazzede-gecici-liman-kurma-fikri-kotu-niyetli-1081529458.html
BM Raportörü: ABD'nin Gazze'de geçici liman kurma fikri 'kötü niyetli'
BM Raportörü: ABD'nin Gazze'de geçici liman kurma fikri 'kötü niyetli'
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Hakkı Özel Raportörü Fakhri yaptığı açıklamada, ABD'nin Gazze'ye yardım götürmek için Gazze açıklarında geçici bir liman kurma... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T23:14+0300
2024-03-08T23:14+0300
2024-03-08T23:14+0300
israil- filistin çatışması
birleşmiş milletler (bm)
raportör
gazze
gazze şeridi
abd
joe biden
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BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, ABD Başkanı Joe Biden'ın Perşembe günü yaptığı konuşmasında, geçici bir limanın Gazze'ye ulaşan insani yardım miktarında büyük bir artış sağlayacağı yönündeki açıklamasını eleştirdi.Konuşmasında, "Ne iskele ne de Gazze'ye hava yoluyla yapılan yardımların artması açlıktan ölümleri engellemeyecek" diyen Fakhri, İsrail'in ana müttefiki Amerika'nın böyle bir tedbire başvurmasının 'alaycı bir şekilde saçma' olduğunu söyledi.Bu hamlenin 'bilhassa Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken Amerikan iç kamuoyuyla bağlantı kurmaya yönelik bir performans' olabileceğini söyleyen BM raportörü, İsrail'i Gazze Şeridi'nde kasıtlı bir 'açlık kampanyası' yürütmekle suçladı.Birleşmiş Milletler, bölgede giderek kötüleşen insani felaketin ancak geniş çaplı ve sürekli yardım ulaştırılmasıyla yatıştırılabileceğini defalarca vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240307/abd-baskani-biden-acil-yardimlar-icin-gazzeye-liman-insa-edilmesi-talimati-vermeyi-planliyor-1081496083.html
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birleşmiş milletler (bm), raportör, gazze, gazze şeridi, abd, joe biden
birleşmiş milletler (bm), raportör, gazze, gazze şeridi, abd, joe biden
BM Raportörü: ABD'nin Gazze'de geçici liman kurma fikri 'kötü niyetli'
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Hakkı Özel Raportörü Fakhri yaptığı açıklamada, ABD'nin Gazze'ye yardım götürmek için Gazze açıklarında geçici bir liman kurma planının 'Amerikan kamuoyuna yönelik alaycı bir oyun olduğunu ve kitlesel açlığı önlemeyeceğini' söyledi.
BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, ABD Başkanı Joe Biden'ın Perşembe günü yaptığı konuşmasında, geçici bir limanın Gazze'ye ulaşan insani yardım miktarında büyük bir artış sağlayacağı yönündeki açıklamasını eleştirdi.
Konuşmasında, "Ne iskele ne de Gazze'ye hava yoluyla yapılan yardımların artması açlıktan ölümleri engellemeyecek" diyen Fakhri, İsrail'in ana müttefiki Amerika'nın böyle bir tedbire başvurmasının 'alaycı bir şekilde saçma' olduğunu söyledi.
Bu hamlenin 'bilhassa Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken Amerikan iç kamuoyuyla bağlantı kurmaya yönelik bir performans' olabileceğini söyleyen BM raportörü, İsrail'i Gazze Şeridi'nde kasıtlı bir 'açlık kampanyası' yürütmekle suçladı.
Birleşmiş Milletler, bölgede giderek kötüleşen insani felaketin ancak geniş çaplı ve sürekli yardım ulaştırılmasıyla yatıştırılabileceğini defalarca vurgulamıştı.