https://sputniknews.com.tr/20240308/bm-raportoru-abdnin-gazzede-gecici-liman-kurma-fikri-kotu-niyetli-1081529458.html

BM Raportörü: ABD'nin Gazze'de geçici liman kurma fikri 'kötü niyetli'

BM Raportörü: ABD'nin Gazze'de geçici liman kurma fikri 'kötü niyetli'

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Hakkı Özel Raportörü Fakhri yaptığı açıklamada, ABD'nin Gazze'ye yardım götürmek için Gazze açıklarında geçici bir liman kurma... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T23:14+0300

2024-03-08T23:14+0300

2024-03-08T23:14+0300

israil- filistin çatışması

birleşmiş milletler (bm)

raportör

gazze

gazze şeridi

abd

joe biden

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/03/1081306896_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8a76df885d92933febe13966caf99be.jpg

BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, ABD Başkanı Joe Biden'ın Perşembe günü yaptığı konuşmasında, geçici bir limanın Gazze'ye ulaşan insani yardım miktarında büyük bir artış sağlayacağı yönündeki açıklamasını eleştirdi.Konuşmasında, "Ne iskele ne de Gazze'ye hava yoluyla yapılan yardımların artması açlıktan ölümleri engellemeyecek" diyen Fakhri, İsrail'in ana müttefiki Amerika'nın böyle bir tedbire başvurmasının 'alaycı bir şekilde saçma' olduğunu söyledi.Bu hamlenin 'bilhassa Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken Amerikan iç kamuoyuyla bağlantı kurmaya yönelik bir performans' olabileceğini söyleyen BM raportörü, İsrail'i Gazze Şeridi'nde kasıtlı bir 'açlık kampanyası' yürütmekle suçladı.Birleşmiş Milletler, bölgede giderek kötüleşen insani felaketin ancak geniş çaplı ve sürekli yardım ulaştırılmasıyla yatıştırılabileceğini defalarca vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240307/abd-baskani-biden-acil-yardimlar-icin-gazzeye-liman-insa-edilmesi-talimati-vermeyi-planliyor-1081496083.html

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

birleşmiş milletler (bm), raportör, gazze, gazze şeridi, abd, joe biden