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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240308/bm-raportoru-abdnin-gazzede-gecici-liman-kurma-fikri-kotu-niyetli-1081529458.html
BM Raportörü: ABD'nin Gazze'de geçici liman kurma fikri 'kötü niyetli'
BM Raportörü: ABD'nin Gazze'de geçici liman kurma fikri 'kötü niyetli'
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Hakkı Özel Raportörü Fakhri yaptığı açıklamada, ABD'nin Gazze'ye yardım götürmek için Gazze açıklarında geçici bir liman kurma... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T23:14+0300
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israil- filistin çatışması
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BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, ABD Başkanı Joe Biden'ın Perşembe günü yaptığı konuşmasında, geçici bir limanın Gazze'ye ulaşan insani yardım miktarında büyük bir artış sağlayacağı yönündeki açıklamasını eleştirdi.Konuşmasında, "Ne iskele ne de Gazze'ye hava yoluyla yapılan yardımların artması açlıktan ölümleri engellemeyecek" diyen Fakhri, İsrail'in ana müttefiki Amerika'nın böyle bir tedbire başvurmasının 'alaycı bir şekilde saçma' olduğunu söyledi.Bu hamlenin 'bilhassa Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken Amerikan iç kamuoyuyla bağlantı kurmaya yönelik bir performans' olabileceğini söyleyen BM raportörü, İsrail'i Gazze Şeridi'nde kasıtlı bir 'açlık kampanyası' yürütmekle suçladı.Birleşmiş Milletler, bölgede giderek kötüleşen insani felaketin ancak geniş çaplı ve sürekli yardım ulaştırılmasıyla yatıştırılabileceğini defalarca vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240307/abd-baskani-biden-acil-yardimlar-icin-gazzeye-liman-insa-edilmesi-talimati-vermeyi-planliyor-1081496083.html
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birleşmiş milletler (bm), raportör, gazze, gazze şeridi, abd, joe biden
birleşmiş milletler (bm), raportör, gazze, gazze şeridi, abd, joe biden

BM Raportörü: ABD'nin Gazze'de geçici liman kurma fikri 'kötü niyetli'

23:14 08.03.2024
© AFP 2023 / -Gazze Şeridi günlük yaşam
Gazze Şeridi günlük yaşam - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© AFP 2023 / -
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Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Hakkı Özel Raportörü Fakhri yaptığı açıklamada, ABD'nin Gazze'ye yardım götürmek için Gazze açıklarında geçici bir liman kurma planının 'Amerikan kamuoyuna yönelik alaycı bir oyun olduğunu ve kitlesel açlığı önlemeyeceğini' söyledi.
BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, ABD Başkanı Joe Biden'ın Perşembe günü yaptığı konuşmasında, geçici bir limanın Gazze'ye ulaşan insani yardım miktarında büyük bir artış sağlayacağı yönündeki açıklamasını eleştirdi.
Konuşmasında, "Ne iskele ne de Gazze'ye hava yoluyla yapılan yardımların artması açlıktan ölümleri engellemeyecek" diyen Fakhri, İsrail'in ana müttefiki Amerika'nın böyle bir tedbire başvurmasının 'alaycı bir şekilde saçma' olduğunu söyledi.
Bu hamlenin 'bilhassa Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken Amerikan iç kamuoyuyla bağlantı kurmaya yönelik bir performans' olabileceğini söyleyen BM raportörü, İsrail'i Gazze Şeridi'nde kasıtlı bir 'açlık kampanyası' yürütmekle suçladı.
Birleşmiş Milletler, bölgede giderek kötüleşen insani felaketin ancak geniş çaplı ve sürekli yardım ulaştırılmasıyla yatıştırılabileceğini defalarca vurgulamıştı.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
İsrail- Filistin çatışması
ABD Başkanı Biden, 'acil yardımlar' için Gazze'ye liman inşa edilmesi talimatı vermeyi planlıyor
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