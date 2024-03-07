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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240307/abd-baskani-biden-acil-yardimlar-icin-gazzeye-liman-insa-edilmesi-talimati-vermeyi-planliyor-1081496083.html
ABD Başkanı Biden, 'acil yardımlar' için Gazze'ye liman inşa edilmesi talimatı vermeyi planlıyor
ABD Başkanı Biden, 'acil yardımlar' için Gazze'ye liman inşa edilmesi talimatı vermeyi planlıyor
Sputnik Türkiye
Başkan Joe Biden'ın insani yardım sağlamak üzere Gazze sahilinde bir liman inşa etmelerini sağlayacak 'acil bir görev' için ABD kuvvetlerine emir vermeye... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T21:34+0300
2024-03-07T21:34+0300
abd
israil- filistin çatışması
joe biden
gazze
gazze şeridi
liman
güney kıbrıs
kerem şalom sınır kapısı
ürdün
mısır
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Üst düzey bir yetkili, Biden'ın yeni yardım misyonunu Perşembe akşamı Kongre'nin ortak oturumunda yapacağı konuşmasında açıklayacağını söyledi.Yetkili, Biden'ın Kongre'ye 'Akdeniz'de Gazze kıyısında gıda, su, ilaç ve geçici barınaklar taşıyan büyük gemileri kabul edebilecek bir liman kurulması için ABD ordusunu acil bir misyona liderlik etmeye yönlendirdiğini' söyleyeceğini belirtti."Bu, Başkan duyuruyu yapıp emirleri verdiğinde başlatılacak bir girişim" diyen yetkili, Gazze'de geçici bir liman inşa edilmesinin 'Hamas'la hiçbir ilgisi olmayan masum Filistinlilerin acılarını hafifletmek için Gazze'ye hayat kurtarıcı insani yardım ulaştırma' çabalarının bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.Gazze'ye yardım yolları konusunda İsrail hükümetiyle yapılan müzakerelerde doğrudan yer alan üst düzey yetkili, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde hazırladığı 'yeni bir kara geçidini' açmayı kabul ettiğini de söyledi.Bu geçitten ilk yardım sevkiyatının önümüzdeki hafta içinde yapılacağına dair BM raporlarını da doğrulayan yetkili, İsrail hükümetinin Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın kapasitesini haftada yaklaşık 48 kamyondan günde 50 ya da daha fazla yardım kamyonuna çıkarmayı kabul ettiğini de belirtti.Batı basınına konuşan diğer bir yetkili ise liman inşaatının Ürdün, Mısır, Fransa, Hollanda ve Belçika gibi müttefiklerle ortaklaşa bir şekilde Gazze'ye daha fazla yardım girmesini sağlamaya yönelik 'sürekli bir çabanın parçası' olduğunu söyledi.Kaynaklar, "Amerika Birleşik Devletleri, Gazze'ye kara, hava ve deniz yoluyla gelen yardım akışını arttırmaya yönelik sürekli çabamızın bir parçası olarak, yardımların deniz yoluyla doğrudan Gazze'ye akmasını sağlayacak bir deniz koridorunu faaliyete geçirerek öncülük ediyor. Başkan yapacağı konuşmada ABD ordusunu, benzer düşünen ülkeler ve insani yardım ortaklarıyla birlikte çalışarak Gazze'de bir liman kurmak üzere acil bir görev üstlenmeye yönlendirdiğini açıklayacak" dedi.Limandan yapılacak ilk yardım sevkiyatının Güney Kıbrıs üzerinden geleceği ve sürecin 'ortaklar ve müttefiklerle' birlikte ABD güçleri tarafından kolaylaştırılacağı belirtildi.ABD'li bir Savunma Bakanlığı yetkilisi de, acil durum limanını inşa etmek için gereken güçlerin ya bölgede olduğunu ya da yakında bölgeye intikal edeceğini ancak Gazze'de herhangi bir Amerikan botunun bulunmadığını dile getirdi. Limandan geçirilmesi planlanan mallar için ise Güney Kıbrıs'ın Larnaka Limanı'nda İsrailli yetkililerin gerekli kontrollerini sağlayacağını belirtildi.Yetkililer yardımları koordine edecek olan Amerikan askerinin Gazze'ye ayak basmasının planlanmadığını, sadece yardımların limana sorunsuz şekilde ulaştırılması ve yetkililerle koordinasyonundan sorumlu olacağını belirtti. Yetkili açıklamasında, "Planlanan konsept, ABD askeri personelinin açık denizdeki askeri gemilerde bulunmasını içeriyor ancak ABD askeri personelinin karaya ulaşımı ve insani yardımı sağlayacak iskele ya da geçit tesisini kurmak için karaya çıkmasını gerektirmiyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240306/gazze-icin-deniz-koridoru-gundemde-ab-komisyonu-baskani-leyen-guney-kibrisi-ziyaret-edecek-1081446125.html
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abd, joe biden, gazze, gazze şeridi, liman, güney kıbrıs, kerem şalom sınır kapısı, ürdün, mısır, hollanda, belçika
abd, joe biden, gazze, gazze şeridi, liman, güney kıbrıs, kerem şalom sınır kapısı, ürdün, mısır, hollanda, belçika

ABD Başkanı Biden, 'acil yardımlar' için Gazze'ye liman inşa edilmesi talimatı vermeyi planlıyor

21:34 07.03.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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Başkan Joe Biden'ın insani yardım sağlamak üzere Gazze sahilinde bir liman inşa etmelerini sağlayacak 'acil bir görev' için ABD kuvvetlerine emir vermeye hazırlandığı belirtildi.
Üst düzey bir yetkili, Biden'ın yeni yardım misyonunu Perşembe akşamı Kongre'nin ortak oturumunda yapacağı konuşmasında açıklayacağını söyledi.
Yetkili, Biden'ın Kongre'ye 'Akdeniz'de Gazze kıyısında gıda, su, ilaç ve geçici barınaklar taşıyan büyük gemileri kabul edebilecek bir liman kurulması için ABD ordusunu acil bir misyona liderlik etmeye yönlendirdiğini' söyleyeceğini belirtti.
"Bu, Başkan duyuruyu yapıp emirleri verdiğinde başlatılacak bir girişim" diyen yetkili, Gazze'de geçici bir liman inşa edilmesinin 'Hamas'la hiçbir ilgisi olmayan masum Filistinlilerin acılarını hafifletmek için Gazze'ye hayat kurtarıcı insani yardım ulaştırma' çabalarının bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.
Gazze'ye yardım yolları konusunda İsrail hükümetiyle yapılan müzakerelerde doğrudan yer alan üst düzey yetkili, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde hazırladığı 'yeni bir kara geçidini' açmayı kabul ettiğini de söyledi.
Bu geçitten ilk yardım sevkiyatının önümüzdeki hafta içinde yapılacağına dair BM raporlarını da doğrulayan yetkili, İsrail hükümetinin Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın kapasitesini haftada yaklaşık 48 kamyondan günde 50 ya da daha fazla yardım kamyonuna çıkarmayı kabul ettiğini de belirtti.
Batı basınına konuşan diğer bir yetkili ise liman inşaatının Ürdün, Mısır, Fransa, Hollanda ve Belçika gibi müttefiklerle ortaklaşa bir şekilde Gazze'ye daha fazla yardım girmesini sağlamaya yönelik 'sürekli bir çabanın parçası' olduğunu söyledi.
Kaynaklar, "Amerika Birleşik Devletleri, Gazze'ye kara, hava ve deniz yoluyla gelen yardım akışını arttırmaya yönelik sürekli çabamızın bir parçası olarak, yardımların deniz yoluyla doğrudan Gazze'ye akmasını sağlayacak bir deniz koridorunu faaliyete geçirerek öncülük ediyor. Başkan yapacağı konuşmada ABD ordusunu, benzer düşünen ülkeler ve insani yardım ortaklarıyla birlikte çalışarak Gazze'de bir liman kurmak üzere acil bir görev üstlenmeye yönlendirdiğini açıklayacak" dedi.
Limandan yapılacak ilk yardım sevkiyatının Güney Kıbrıs üzerinden geleceği ve sürecin 'ortaklar ve müttefiklerle' birlikte ABD güçleri tarafından kolaylaştırılacağı belirtildi.
ABD'li bir Savunma Bakanlığı yetkilisi de, acil durum limanını inşa etmek için gereken güçlerin ya bölgede olduğunu ya da yakında bölgeye intikal edeceğini ancak Gazze'de herhangi bir Amerikan botunun bulunmadığını dile getirdi. Limandan geçirilmesi planlanan mallar için ise Güney Kıbrıs'ın Larnaka Limanı'nda İsrailli yetkililerin gerekli kontrollerini sağlayacağını belirtildi.
Yetkililer yardımları koordine edecek olan Amerikan askerinin Gazze'ye ayak basmasının planlanmadığını, sadece yardımların limana sorunsuz şekilde ulaştırılması ve yetkililerle koordinasyonundan sorumlu olacağını belirtti. Yetkili açıklamasında, "Planlanan konsept, ABD askeri personelinin açık denizdeki askeri gemilerde bulunmasını içeriyor ancak ABD askeri personelinin karaya ulaşımı ve insani yardımı sağlayacak iskele ya da geçit tesisini kurmak için karaya çıkmasını gerektirmiyor" dedi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
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