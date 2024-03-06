https://sputniknews.com.tr/20240306/gazze-icin-deniz-koridoru-gundemde-ab-komisyonu-baskani-leyen-guney-kibrisi-ziyaret-edecek-1081446125.html

Gazze için 'deniz koridoru' gündemde: AB Komisyonu Başkanı Leyen Güney Kıbrıs'ı ziyaret edecek

Gazze için 'deniz koridoru' gündemde: AB Komisyonu Başkanı Leyen Güney Kıbrıs'ı ziyaret edecek

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in Gazze'ye denizden insani yardım koridorunun hayata geçirilmesini görüşmek Güney Kıbrıs'ı ziyaret edeceği... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T17:14+0300

2024-03-06T17:14+0300

2024-03-06T17:15+0300

israil- filistin çatışması

güney kıbrıs

güney kıbrıs rum yönetimi

ursula von der leyen

israil-filistin

israil

filistin

israil-filistin sorunu

gazze şeridi

gazze

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in sözcüsü yaptığı açıklamada, AB'nin Gazze'deki nüfusu desteklemek için Güney Kıbrıs üzerinden olası bir insani yardım koridorunu açılmasını görüşmek üzere bu hafta Güney Kıbrıs'a gideceğini söyledi.Sözcü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çabalarımız Filistinlilere yardım sağlayabilmemize odaklanmış durumda. Hepimiz bu koridorun çok yakında gerçekleşeceğini umuyoruz" dedi.Güney Kıbrıs yönetiminin sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Von der Leyen'in insani koridor için planlanan altyapıyı ve planın bazı aşamalarını görmek üzere Cuma günü Güney Kıbrıs'ta olacağını söyledi. Letymbiotis de bu hususa ilişkin yaptığı açıklamada, Leyen'in Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı ile birlikte planın bazı aşamalarına ilişkin bazı ziyaretlerde bulunacaklarını dile getirdi.Letymbiotis, "Bilhassa önemli olan, Gazze'deki sivil halka insani yardımın engelsiz bir şekilde ulaştırılması için bir deniz koridorunun giderek daha fazla kabul görmesidir ve bu da insani yardımı mümkün olan en kısa sürede ulaştırabileceğimizi göstermektedir" dedi.'Koridor yalnızca insani yardım maksadıyla kullanılacak'Letymbiotis, Gazze'ye insani yardım koridorunun planlanmasına AB ve kurumlarının yanı sıra diğer ülkelerden de ilgi olduğunu sözlerine ekledi.Sözcü Letymbiotis ayrıca Güney Kıbrıs'ın İsrail'e silah tedarik etmek için bir merkez olarak kullanıldığına işaret eden açıklamalara ilişkin, "Deniz koridorunun yalnızca Gazze'deki sivil nüfusa insani yardım sağlamayı amaçladığı kesin" açıklamasında bulunarak konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:Yardım gemilerini İsrail kontrol edecekBu hususa ilişkin İsrail'de yayın yapan bir gazetede, deniz koridoruyla ilgili olarak İsrail'in Perşembe günü bir karar verileceği belirtildi. Söz konusu haberde, insani yardım malzemelerinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından satın alınacağı ve deniz yoluyla taşınacağı öne sürüldü.İsrail medyasında yer alan bu haberdeki plana göre insani yardımı taşıyacak gemilerin önce Güney Kıbrıs'a gideceği ve burada özel İsrail güvenlik ekibi geminin yükünü kontrol edeceği ve kontrolün tamamlanmasının ardından yardım gemilerinin Gazze kıyılarına doğru yola çıkacağı belirtildi.BAE'nin insani yardıma Ramazan'dan önce başlanmasını talep ettiğini belirten İsrail basını, filonun gelecek hafta başında yola çıkacağını belirterek kabinenin Perşembe günü yapılacak bir oturumda buna karar vermesinin beklendiğini iddia etti.ABD'de de destek veriyorDeniz insani yardım koridoru bir süre önce ABD'li yetkililerin Güney Kıbrıs'a yaptığı bir ziyaret sırasında da ele alınmıştı.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da, ABD'nin Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak üzere bir deniz koridoru açmak için çalıştığını dile getirilmişti.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan Joe Biden'ın da söylediği gibi bu, Gazze'ye ulaştırdığımız hayat kurtarıcı yardım miktarını arttırmak için uluslararası ortaklarımızla birlikte sürdürdüğümüz çabaların bir parçası olacak. Geçen hafta da söylediğim gibi, Gazze'ye yardım ulaştırmak için deniz yolu da dahil olmak üzere başka kanalları da araştırıyoruz. Bu amaçla, yardımı deniz yoluyla taşımak için hem askeri hem de ticari seçenekleri inceliyoruz. Bu konuyu ete kemiğe büründürmek için hala üzerinde çalıştığımız çok şey var" cümlelerini kaydetmiş ve Güney Kıbrıs'ın potansiyel olarak deniz koridorunun bir parçası olarak kullanılabileceğini söylemişti.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder da basın mensuplarına, deniz yoluyla Gazze'ye yardım gönderilme ihtimaline ilişkin açıklama yaptı.Ryder, ABD'nin ortaklarıyla koordinasyon içinde Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için deniz koridoru, potansiyel ticari ve sözleşmeli seçenekler dahil bazı seçenekleri gözden geçirdiğini söyledi.Sözcü Ryder ayrıca insani yardım misyonlarını desteklemek üzere Gazze Şeridi'ne asker gönderme gibi planlarının da olmadığını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231109/guney-kibris-gazzeye-yardim-ulastiracak-deniz-koridoru-planini-acikladi-1077245315.html

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