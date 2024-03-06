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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240306/gazze-icin-deniz-koridoru-gundemde-ab-komisyonu-baskani-leyen-guney-kibrisi-ziyaret-edecek-1081446125.html
Gazze için 'deniz koridoru' gündemde: AB Komisyonu Başkanı Leyen Güney Kıbrıs'ı ziyaret edecek
Gazze için 'deniz koridoru' gündemde: AB Komisyonu Başkanı Leyen Güney Kıbrıs'ı ziyaret edecek
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in Gazze'ye denizden insani yardım koridorunun hayata geçirilmesini görüşmek Güney Kıbrıs'ı ziyaret edeceği... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T17:14+0300
2024-03-06T17:15+0300
israil- filistin çatışması
güney kıbrıs
güney kıbrıs rum yönetimi
ursula von der leyen
israil-filistin
israil
filistin
israil-filistin sorunu
gazze şeridi
gazze
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in sözcüsü yaptığı açıklamada, AB'nin Gazze'deki nüfusu desteklemek için Güney Kıbrıs üzerinden olası bir insani yardım koridorunu açılmasını görüşmek üzere bu hafta Güney Kıbrıs'a gideceğini söyledi.Sözcü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çabalarımız Filistinlilere yardım sağlayabilmemize odaklanmış durumda. Hepimiz bu koridorun çok yakında gerçekleşeceğini umuyoruz" dedi.Güney Kıbrıs yönetiminin sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Von der Leyen'in insani koridor için planlanan altyapıyı ve planın bazı aşamalarını görmek üzere Cuma günü Güney Kıbrıs'ta olacağını söyledi. Letymbiotis de bu hususa ilişkin yaptığı açıklamada, Leyen'in Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı ile birlikte planın bazı aşamalarına ilişkin bazı ziyaretlerde bulunacaklarını dile getirdi.Letymbiotis, "Bilhassa önemli olan, Gazze'deki sivil halka insani yardımın engelsiz bir şekilde ulaştırılması için bir deniz koridorunun giderek daha fazla kabul görmesidir ve bu da insani yardımı mümkün olan en kısa sürede ulaştırabileceğimizi göstermektedir" dedi.'Koridor yalnızca insani yardım maksadıyla kullanılacak'Letymbiotis, Gazze'ye insani yardım koridorunun planlanmasına AB ve kurumlarının yanı sıra diğer ülkelerden de ilgi olduğunu sözlerine ekledi.Sözcü Letymbiotis ayrıca Güney Kıbrıs'ın İsrail'e silah tedarik etmek için bir merkez olarak kullanıldığına işaret eden açıklamalara ilişkin, "Deniz koridorunun yalnızca Gazze'deki sivil nüfusa insani yardım sağlamayı amaçladığı kesin" açıklamasında bulunarak konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:Yardım gemilerini İsrail kontrol edecekBu hususa ilişkin İsrail'de yayın yapan bir gazetede, deniz koridoruyla ilgili olarak İsrail'in Perşembe günü bir karar verileceği belirtildi. Söz konusu haberde, insani yardım malzemelerinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından satın alınacağı ve deniz yoluyla taşınacağı öne sürüldü.İsrail medyasında yer alan bu haberdeki plana göre insani yardımı taşıyacak gemilerin önce Güney Kıbrıs'a gideceği ve burada özel İsrail güvenlik ekibi geminin yükünü kontrol edeceği ve kontrolün tamamlanmasının ardından yardım gemilerinin Gazze kıyılarına doğru yola çıkacağı belirtildi.BAE'nin insani yardıma Ramazan'dan önce başlanmasını talep ettiğini belirten İsrail basını, filonun gelecek hafta başında yola çıkacağını belirterek kabinenin Perşembe günü yapılacak bir oturumda buna karar vermesinin beklendiğini iddia etti.ABD'de de destek veriyorDeniz insani yardım koridoru bir süre önce ABD'li yetkililerin Güney Kıbrıs'a yaptığı bir ziyaret sırasında da ele alınmıştı.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da, ABD'nin Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak üzere bir deniz koridoru açmak için çalıştığını dile getirilmişti.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan Joe Biden'ın da söylediği gibi bu, Gazze'ye ulaştırdığımız hayat kurtarıcı yardım miktarını arttırmak için uluslararası ortaklarımızla birlikte sürdürdüğümüz çabaların bir parçası olacak. Geçen hafta da söylediğim gibi, Gazze'ye yardım ulaştırmak için deniz yolu da dahil olmak üzere başka kanalları da araştırıyoruz. Bu amaçla, yardımı deniz yoluyla taşımak için hem askeri hem de ticari seçenekleri inceliyoruz. Bu konuyu ete kemiğe büründürmek için hala üzerinde çalıştığımız çok şey var" cümlelerini kaydetmiş ve Güney Kıbrıs'ın potansiyel olarak deniz koridorunun bir parçası olarak kullanılabileceğini söylemişti.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder da basın mensuplarına, deniz yoluyla Gazze'ye yardım gönderilme ihtimaline ilişkin açıklama yaptı.Ryder, ABD'nin ortaklarıyla koordinasyon içinde Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için deniz koridoru, potansiyel ticari ve sözleşmeli seçenekler dahil bazı seçenekleri gözden geçirdiğini söyledi.Sözcü Ryder ayrıca insani yardım misyonlarını desteklemek üzere Gazze Şeridi'ne asker gönderme gibi planlarının da olmadığını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231109/guney-kibris-gazzeye-yardim-ulastiracak-deniz-koridoru-planini-acikladi-1077245315.html
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güney kıbrıs, güney kıbrıs rum yönetimi, ursula von der leyen, israil-filistin, israil, filistin, israil-filistin sorunu, gazze şeridi, gazze, insani yardım, abd, avrupa birliği, beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton, beyaz saray, john kirby, birleşik arap emirlikleri (bae)
güney kıbrıs, güney kıbrıs rum yönetimi, ursula von der leyen, israil-filistin, israil, filistin, israil-filistin sorunu, gazze şeridi, gazze, insani yardım, abd, avrupa birliği, beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton, beyaz saray, john kirby, birleşik arap emirlikleri (bae)

Gazze için 'deniz koridoru' gündemde: AB Komisyonu Başkanı Leyen Güney Kıbrıs'ı ziyaret edecek

17:14 06.03.2024 (güncellendi: 17:15 06.03.2024)
© AFP 2023 / FREDERICK FLORINAvrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
© AFP 2023 / FREDERICK FLORIN
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in Gazze'ye denizden insani yardım koridorunun hayata geçirilmesini görüşmek Güney Kıbrıs'ı ziyaret edeceği belirtildi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in sözcüsü yaptığı açıklamada, AB'nin Gazze'deki nüfusu desteklemek için Güney Kıbrıs üzerinden olası bir insani yardım koridorunu açılmasını görüşmek üzere bu hafta Güney Kıbrıs'a gideceğini söyledi.
Sözcü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çabalarımız Filistinlilere yardım sağlayabilmemize odaklanmış durumda. Hepimiz bu koridorun çok yakında gerçekleşeceğini umuyoruz" dedi.
Güney Kıbrıs yönetiminin sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Von der Leyen'in insani koridor için planlanan altyapıyı ve planın bazı aşamalarını görmek üzere Cuma günü Güney Kıbrıs'ta olacağını söyledi. Letymbiotis de bu hususa ilişkin yaptığı açıklamada, Leyen'in Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı ile birlikte planın bazı aşamalarına ilişkin bazı ziyaretlerde bulunacaklarını dile getirdi.
Letymbiotis, "Bilhassa önemli olan, Gazze'deki sivil halka insani yardımın engelsiz bir şekilde ulaştırılması için bir deniz koridorunun giderek daha fazla kabul görmesidir ve bu da insani yardımı mümkün olan en kısa sürede ulaştırabileceğimizi göstermektedir" dedi.

'Koridor yalnızca insani yardım maksadıyla kullanılacak'

Letymbiotis, Gazze'ye insani yardım koridorunun planlanmasına AB ve kurumlarının yanı sıra diğer ülkelerden de ilgi olduğunu sözlerine ekledi.
Sözcü Letymbiotis ayrıca Güney Kıbrıs'ın İsrail'e silah tedarik etmek için bir merkez olarak kullanıldığına işaret eden açıklamalara ilişkin, "Deniz koridorunun yalnızca Gazze'deki sivil nüfusa insani yardım sağlamayı amaçladığı kesin" açıklamasında bulunarak konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

Başından beri amacımız buydu: Gazze'deki sivil halka, büyük ve kitlesel bir insani kriz yaşanırken insani yardımın engelsiz bir şekilde ulaştırılması için tek yönlü bir deniz koridoru. Bu girişimin tek ve yegane amacı budur.

Yardım gemilerini İsrail kontrol edecek

Bu hususa ilişkin İsrail'de yayın yapan bir gazetede, deniz koridoruyla ilgili olarak İsrail'in Perşembe günü bir karar verileceği belirtildi. Söz konusu haberde, insani yardım malzemelerinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından satın alınacağı ve deniz yoluyla taşınacağı öne sürüldü.
İsrail medyasında yer alan bu haberdeki plana göre insani yardımı taşıyacak gemilerin önce Güney Kıbrıs'a gideceği ve burada özel İsrail güvenlik ekibi geminin yükünü kontrol edeceği ve kontrolün tamamlanmasının ardından yardım gemilerinin Gazze kıyılarına doğru yola çıkacağı belirtildi.
BAE'nin insani yardıma Ramazan'dan önce başlanmasını talep ettiğini belirten İsrail basını, filonun gelecek hafta başında yola çıkacağını belirterek kabinenin Perşembe günü yapılacak bir oturumda buna karar vermesinin beklendiğini iddia etti.

ABD'de de destek veriyor

Deniz insani yardım koridoru bir süre önce ABD'li yetkililerin Güney Kıbrıs'a yaptığı bir ziyaret sırasında da ele alınmıştı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da, ABD'nin Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak üzere bir deniz koridoru açmak için çalıştığını dile getirilmişti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan Joe Biden'ın da söylediği gibi bu, Gazze'ye ulaştırdığımız hayat kurtarıcı yardım miktarını arttırmak için uluslararası ortaklarımızla birlikte sürdürdüğümüz çabaların bir parçası olacak. Geçen hafta da söylediğim gibi, Gazze'ye yardım ulaştırmak için deniz yolu da dahil olmak üzere başka kanalları da araştırıyoruz. Bu amaçla, yardımı deniz yoluyla taşımak için hem askeri hem de ticari seçenekleri inceliyoruz. Bu konuyu ete kemiğe büründürmek için hala üzerinde çalıştığımız çok şey var" cümlelerini kaydetmiş ve Güney Kıbrıs'ın potansiyel olarak deniz koridorunun bir parçası olarak kullanılabileceğini söylemişti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder da basın mensuplarına, deniz yoluyla Gazze'ye yardım gönderilme ihtimaline ilişkin açıklama yaptı.
Ryder, ABD'nin ortaklarıyla koordinasyon içinde Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için deniz koridoru, potansiyel ticari ve sözleşmeli seçenekler dahil bazı seçenekleri gözden geçirdiğini söyledi.
Sözcü Ryder ayrıca insani yardım misyonlarını desteklemek üzere Gazze Şeridi'ne asker gönderme gibi planlarının da olmadığını ifade etti.
Nikos Hristodulidis - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Güney Kıbrıs, Gazze'ye yardım ulaştıracak deniz koridoru planını açıkladı
9 Kasım 2023, 18:23
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