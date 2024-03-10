https://sputniknews.com.tr/20240310/gazzede-can-kaybi-31-bini-gecti-1081556167.html
Gazze'de can kaybı 31 bini geçti
Gazze'de can kaybı 31 bini geçti
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte... 10.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-10T12:30+0300
2024-03-10T12:30+0300
2024-03-10T12:30+0300
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 156 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.İsrail ordusunun son 24 saatte 85 Filistinliyi öldürdüğü, can kaybının 31 bin 45'e yükseldiği aktarılan açıklamada, son saldırılarda 130 Filistinlinin yaralanmasıyla yaralı sayısının da 72 bin 654'e çıktığı kaydedildi.İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 72'sini çocuk ve kadınların oluşturduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in Gazze'de son 24 saatte '8 katliam' gerçekleştirdiği ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.Sabah saatlerinde Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'nin paylaştığı bilgide, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını artırdığı ve Nuseyrat mülteci kampında en az 13 kadın ve çocuğu öldürdüğü aktarılmıştı.Al Jazeera daha önce son 24 saat içinde İsrail saldırılarında 82 Filistinlinin öldüğünü ve 122 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240310/abd-gazzeye-gecici-liman-insasi-icin-dogu-akdenize-gemi-gonderdi-1081554363.html
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gazze, gazze şeridi, ortadoğu, doğu akdeniz, israil, israil ordusu, israil-filistin, benyamin netanyahu, abd
gazze, gazze şeridi, ortadoğu, doğu akdeniz, israil, israil ordusu, israil-filistin, benyamin netanyahu, abd
Gazze'de can kaybı 31 bini geçti
İsrail ordusunun, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 85 artarak 31 bin 45'e yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 156 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte 85 Filistinliyi öldürdüğü, can kaybının 31 bin 45'e yükseldiği aktarılan açıklamada, son saldırılarda 130 Filistinlinin yaralanmasıyla yaralı sayısının da 72 bin 654'e çıktığı kaydedildi.
İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 72'sini çocuk ve kadınların oluşturduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in Gazze'de son 24 saatte '8 katliam' gerçekleştirdiği ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.
Sabah saatlerinde Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'nin paylaştığı bilgide, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını artırdığı ve Nuseyrat mülteci kampında
en az 13 kadın ve çocuğu öldürdüğü aktarılmıştı.
Al Jazeera daha önce son 24 saat içinde İsrail saldırılarında 82 Filistinlinin öldüğünü ve 122 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.