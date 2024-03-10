https://sputniknews.com.tr/20240310/israil-gazze-seridindeki-nuseyrat-multeci-kampina-saldirdi-1081553308.html

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırdı

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırdı

Sputnik Türkiye

Gazze Şeridi'ne hava saldırılarını artıran İsrail ordusu, Nuseyrat Mülteci Kampı'nı vurdu. Hava saldırısında 13 kadın ve çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi. 10.03.2024, Sputnik Türkiye

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israil- filistin çatışması

israil

israil ordusu (idf)

israil-filistin

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mülteci kampı

hava saldırısı

ortadoğu

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Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'nin paylaştığı bilgide, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını artırdığı ve Nuseyrat mülteci kampında en az 13 kadın ve çocuğu öldürdüğü aktarıldı.İsrail’in, yerinden edilmiş 21 Filistinlinin barındığı bir binaya hava saldırısı düzenlediği kaydedilirken, 13 Filistinlinin öldüğü belirtilen haberde, saldırıya maruz kalanlar arasında sağ çıkan Filistinlinin, “Evde kadınlar ve çocuklar vardı. Aralarındaki tek erkek bendim” sözlerine yer verildi.Al Jazeera daha önce son 24 saat içinde İsrail saldırılarında 82 Filistinlinin öldüğünü ve 122 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.Yerel sağlık yetkililerine göre, İsrail ordusunun Ekim 2023'ün başından bu yana Gazze Şeridi'nde yürüttüğü askeri operasyonda hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 960'a ulaştı. Aynı dönemde Filistin bölgesinde 72 bin 524 kişi de yaralandı.

https://sputniknews.com.tr/20240309/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1081535348.html

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